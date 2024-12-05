Погрузитесь в мир арабских лошадей в живописном оазисе Аль-Мармум.
Вас ждёт прогулка верхом, знакомство с родословной и достижениями скакунов, а также шоу с участием этих грациозных животных. Незабываемый опыт для любителей природы и лошадей.
Описание экскурсииПутешествие по миру арабских лошадей Отправьтесь в оазис Аль-Мармум и посетите конный завод «Аль-Салах». Здесь вы сможете перекусить, покататься верхом и узнать всё о родословной и достижениях арабских лошадей, чья история уходит вглубь веков. Экскурсия и шоу Ваш опыт начнётся с экскурсии по ферме, после которой вас ждёт захватывающее шоу с участием арабских скакунов на яркой выставке. Это уникальная возможность увидеть их силу, грацию и красоту вживую. Прогулка по оазису Завершением станет конная прогулка продолжительностью 30 минут по оазису Аль-Мармум. Вас ждут живописные пейзажи пустыни, а прогулка подойдёт для любого уровня — от начинающих до опытных наездников. Важная информация:
- Не допускается: багаж или большие сумки, алкоголь, наркотики.
- Дети до 9 лет посещают конный завод бесплатно. За дополнительную плату возможна прогулка на пони (при наличии).
- Дресс-код: обязательный шлем (предоставляется), длинные брюки, обувь с закрытым носком или сапоги на небольшом каблуке. Не допускаются шорты, юбки, платья, свободная одежда, сандалии, шлёпанцы, каблуки, а также длинные аксессуары и свободные предметы.
- Не подходит для: людей с ограниченной мобильностью и весом более 91 кг.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оазис Аль-Мармум
- Конный завод Аль-Салах
Что включено
- Шлем
- Краткий инструктаж от профессионального наездника
- 30-минутная конная прогулка
- Чай/арабский кофе и финики
- Неограниченное количество воды и безалкогольных напитков
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Прогулка на пони для детей
Место начала и завершения?
Al Marmoom Oasis, Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
5 дек 2024
Найти оазис оказалось очень легко — удобная широкая дорога ведёт прямо по указателям Al Marmoom. Мы получили невероятные впечатления! Приехали к 7 утра на прогулку, нас встретил Камал и показал
Т
Таисия
20 окт 2024
Всё было великолепно! Наш водитель господин Халил был очень дружелюбным и отзывчивым, а гид Лорилин — приятной и заботливой. Она сделала для нас множество фотографий и всё подробно рассказала. Замечательный опыт, однозначно рекомендую!
Е
Елизавета
2 фев 2024
Таир — лучший гид! Всегда внимательный, отзывчивый и очень знающий. Эта экскурсия стала одной из самых радостных в моей жизни.
