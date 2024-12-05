читать дальше

конюшни. Нас ждали кофе, чай и холодная вода, а затем знакомство с прекрасными лошадьми. Мы катались верхом по оазису среди дюн, тропинок и озёр. Пейзажи на рассвете были просто завораживающими, вокруг было много диких животных, среди них — газели в естественной среде. Огромное спасибо нашему гиду Камалу за профессионализм, искромётный юмор и дух приключений! Благодаря ему прогулка стала невероятно лёгкой и радостной. Полностью рекомендую всем — если думаете над поездкой, бронируйте прямо сейчас, это станет лучшим моментом вашего путешествия!