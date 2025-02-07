Аль-Айн, известный как самый экологически чистый город ОАЭ, предлагает уникальный отдых.
Здесь можно насладиться прогулками по финиковым плантациям, посетить крупнейший зоопарк Ближнего Востока и подняться на гору Джебель Хафит.
Впечатляющий обед в президентском отеле с панорамным видом, купание в горячих источниках и наблюдение за звёздами через телескопы делают эту экскурсию незабываемой. Комфортный транспорт и всё включено обеспечат приятное путешествие
Здесь можно насладиться прогулками по финиковым плантациям, посетить крупнейший зоопарк Ближнего Востока и подняться на гору Джебель Хафит.
Впечатляющий обед в президентском отеле с панорамным видом, купание в горячих источниках и наблюдение за звёздами через телескопы делают эту экскурсию незабываемой. Комфортный транспорт и всё включено обеспечат приятное путешествие
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Экологически чистый город
- 🦒 Уникальный зоопарк
- 🏞️ Гора Джебель Хафит
- 🍽️ Обед в президентском отеле
- ♨️ Горячие источники
- 📸 Фото у Президентской мечети
Что можно увидеть
- Дворец-музей
- Финиковая плантация
- Зоопарк Ближнего Востока
- Гора Джебель Хафит
- Президентская мечеть
- Форт ОАЭ
Описание экскурсии
В Аль-Айне вы:
- Осмотрите дворец-музей бывшего Верховного правителя страны
- Погуляете по финиковой плантации. Бедуины продемонстрируют вам процесс сбора урожая (по желанию вы сможете поучаствовать) и угостят финиками
- Посетите самый большой зоопарк Ближнего Востока, где звери живут в естественных вольерах. Увидите жирафов, лам, пантер и других животных
- Подниметесь на самую высокую точку ОАЭ — гору Джебель Хафит, где расположена резиденция его высочества Шейха Халифы
- Пообедаете в ресторане президентского отеля на вершине горы с панорамным видом. Формат — шикарный шведский стол с морепродуктами
- Посмотрите в телескопы на панораму Аль-Айна и Омана
- Отдохнёте в горячих лечебных источниках у вершины горы
- Покормите рыбок в искусственном озере
Кроме того, остановитесь для фото у Президентской мечети с самым большим куполом в мире и у крупнейшего форта ОАЭ.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, купание в горячих источниках, обед
- Мы готовы забрать вас из отелей Дубая и Шарджи. Если вы остановились в других эмиратах, уточняйте стоимость и детали в личном сообщении
- Купание в горячих источниках разрешено детям от 10 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети до 12 лет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарух — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 20458 туристов
Семь лет живу в Дубае и очень его люблю! У меня два высших образования, знаю 6 языков. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
7 фев 2025
Экскурсию рекомендую
Был один свободный от забот день в Дубае. Решил поехать за город. Заезжали в горы на границу с Оманом, зоопарк, финиковый оазис Эль-Айна. Очень обильный и вкусный обед.
Увидели настоящую внутреннюю страну. В Эль-Айне почти нет туристов.
Гид забрал в отеле в одном месте с чемоданами. Привёз в другое место к автобусу до аэропорта.
Был один свободный от забот день в Дубае. Решил поехать за город. Заезжали в горы на границу с Оманом, зоопарк, финиковый оазис Эль-Айна. Очень обильный и вкусный обед.
Увидели настоящую внутреннюю страну. В Эль-Айне почти нет туристов.
Гид забрал в отеле в одном месте с чемоданами. Привёз в другое место к автобусу до аэропорта.
Е
Елена
3 фев 2025
23.01.25 посетила экскурсию" Из Дубая в Аль-Айн". Организатор - Фарух. Гид - Баха.
На экскурсии присутствовали 6 туристов, 4 - из Дубая и 2 - из Абу- Даби. О том, что
На экскурсии присутствовали 6 туристов, 4 - из Дубая и 2 - из Абу- Даби. О том, что
Фарух
Ответ организатора:
Елена здравствуйте
Спасибо вам большое за Оставленный отзыв у нас в программе написано что забираем из отелей Дубая и Шарджи без
Спасибо вам большое за Оставленный отзыв у нас в программе написано что забираем из отелей Дубая и Шарджи без
К
Ксения
15 янв 2025
В целом хорошая экскурсия. Но компанией не была проверена заранее информация по маршруту. Например, мы ездили в октябре и половина зоопарка была закрыта на реконструкцию, поэтому увидели всего пару животных. Гид этого не знал. А на финиковый плантации финики уже были собраны.
Хотелось бы, чтобы перед экскурсией предоставлялась актуальная информация по таким моментам для принятия решения.
Хотелось бы, чтобы перед экскурсией предоставлялась актуальная информация по таким моментам для принятия решения.
Ольга
31 дек 2024
Была на экскурсии 7 ноября. Экскурсия очень живописная. Посетили оазис, зоопарк, поднялись на гору, откуда был потрясающий вид на закате. У нас была потрясающая группа и интересный гид. Очень рекомендую данную экскурсию к посещению.
И
Ирина
13 дек 2024
Очень необычная и интересная экскурсия. Хороший гид, он же отличный водитель. Ненавязчивая подача информации. Посетили прекрасные места, узнали ОАЭ с другой стороны, не менее интересной. Всем рекомендую д
В
Винокурова
16 ноя 2024
Нам понравилось путешествие!
Особая благодарность Бахе, он сделал эту поездку самой удачной из всего отпуска: рассказывал много интересного, поддерживал классную атмосферу, все прошло хорошо!
Единственное, думали что источники будут под открытым небом, а они оказались обустроенными по аналогии с бассейном.
На плантации фиников не получилось посмотреть сбор, но зато попали на дегустации))
Особая благодарность Бахе, он сделал эту поездку самой удачной из всего отпуска: рассказывал много интересного, поддерживал классную атмосферу, все прошло хорошо!
Единственное, думали что источники будут под открытым небом, а они оказались обустроенными по аналогии с бассейном.
На плантации фиников не получилось посмотреть сбор, но зато попали на дегустации))
Дмитрий
13 ноя 2024
Очень интересная и познавательная поездка!!! Баха-прекрасный рассказчик,гид и просто очень хороший человек!
В
Виктория
10 ноя 2024
Гид Баха провел прекрасную экскурсию для отдыха от шумного города, очень умиротворяющие и живописные виды. Понравится любителям горной местности. Зона зоопарка обширная, ухоженная. Обед в ресторане предоставляют очень плотный и вкусный, состоит из первого, второго, салата и десерта.
Рекомедую к посещению.
Рекомедую к посещению.
К
Ксения
30 окт 2024
Думаю это одна из самых необычных экскурсий из Дубая. Мы увидели пустынный, но очень красивый регион, искупались в источниках и погуляли по плантациям. Было интересно 👍🏻
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Начало: В парке Warner Brothers World
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