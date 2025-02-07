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маршрут включает заезд за двумя туристами в Абу-Даби мы узнали только, когда выехали из Дубая. Это значит, что надо было сделать крюк примерно в 300 (расстояние от Абу- Даби до Аль -Айна в одну сторону 155 км, это не по пути от Дубай в Аль- Айн). В анонсе маршрута предусмотрены забор туристов из Шарджи и Дубая. О том, что маршрут удлиняется в 2 раза туристы из Дубая предупреждены не были, никто не посчитал нужным, что с нами надо было это согласовать.

Гид Баха плохо знает русский язык. Его работа в качестве гида заключалась в том, что он указывал на место локации и говорил - посмотрите сами, потом объясню, что это. Последующее объяснение состояло из двух - трех односложных предложений на очень плохом русском языке. Баха не владеет информацией по объектам своей экскурсии.

В результате того, что транспортная схема увеличилась вдвое, гид везде торопился.

Обратная дорога оказалась просто опасной. Баха жаловался на усталость, спешил, отказал остановиться на короткую остановку, ехал со скоростью около 160 км/час, чудом избежал аварии с мотоциклистом. Хотелось только одного - вернуться в отель живыми.

Категорически никому не рекомендую данную экскурсию. Это не экскурсия, а ненужная поездка с риском для жизни.