Chillout Lounge — первая на Ближнем Востоке ледяная гостинаяПредставляет собой уникальное место с ледяными скульптурами, ледяными сидениями и минусовой температурой! По прибытии вам предоставят теплую одежду, которая поможет вам не замёрзнуть. Вы получите куртку с капюшоном, шерстяные перчатки и обувь с носками при необходимости. Вы проведёте несколько минут в буферной зоне при 5 °C, чтобы дать вашему телу время приспособиться к действительно низкой температуре в основном помещении Chillout Lounge. Интригующее сочетание льда, стекла и сталиВпечатлитесь уникальной технологической инновацией в области охлаждения, освещения и архитектуры во время вашего часового визита. С архитектурной точки зрения Chillout Lounge представляет собой интригующее сочетание льда, стекла и стали. Рассеянное освещение меняет цвета через определенные промежутки времени и проходит через кристально чистые блоки льда, создавая оттенки с низким уровнем освещенности различной структуры. Все эти элементы были творчески организованы в одной из лучших в мире ледяных гостиниц. В лаундже подают горячие супы, бутерброды, соки, горячий шоколад, кофе, чай, моктейли, разнообразные десерты и кондитерские изделия. Важная информация:• Не рекомендуется брать с собой младенцев в возрасте до 1 года в лаундж (хотя это остается на усмотрение родителей);

Теплую одежду предоставят всем гостям. Рекомендуется надевать одежду, которая прикрывает ноги, так как теплые брюки не предусмотрены;

В лаундже также есть буферная зона, где гостям советуют провести 2-3 минуты для акклиматизации до минусовой температуры внутри гостиной.