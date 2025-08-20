Более 15 000 бабочек в одном месте Расположенный в самом сердце Дубая, рядом с известным Садом чудес, Дубайский сад бабочек предлагает уникальное и захватывающее зрелище. Здесь можно увидеть, как тысячи бабочек порхают среди ярких цветов и пышной зелени. Это не просто развлечение, но и образовательное пространство, где посетители могут узнать больше о жизненном цикле бабочек, их различных видах и важности сохранения окружающей среды. Парк разделен на несколько куполов, каждый из которых представляет собой уникальную среду обитания для разных видов бабочек. Контролируемая температура и влажность внутри куполов создают идеальные условия для их развития и размножения. Посетители могут прогуляться по живописным дорожкам, любуясь красотой этих изящных созданий и наблюдая за ними вблизи. Сад, музей и исследовательский центр Помимо завораживающего зрелища, Дубайский сад бабочек предлагает различные мероприятия и развлечения для всей семьи. Здесь можно:

посетить музей бабочек, где представлены уникальные экспонаты и информация о мире насекомых;

принять участие в образовательных программах и мастер-классах;

для детей предусмотрены игровые площадки и интерактивные зоны, где они могут узнать больше о бабочках в игровой форме. Дубайский сад бабочек — это не только место для развлечений, но и важный центр исследований и сохранения бабочек. Парк активно сотрудничает с учеными и организациями, занимающимися изучением и защитой этих прекрасных созданий. Важная информация:.

для детей предусмотрены игровые площадки и интерактивные зоны, где они могут узнать больше о бабочках в игровой форме. Дубайский сад бабочек — это не только место для развлечений, но и важный центр исследований и сохранения бабочек. Парк активно сотрудничает с учеными и организациями, занимающимися изучением и защитой этих прекрасных созданий. Важная информация:.

Гид не включен. Билеты обмену и возврату не подлежат.