Дубайский сад бабочек — крупнейший в мире крытый парк бабочек, где обитают более 15 000 бабочек примерно 50 видов.
Это место особенно интересно для семей, приезжающих в Дубай, поскольку парк предоставляет редкую возможность познакомиться с тысячами этих крошечных прекрасных созданий — все в одном месте.
Описание билета
Более 15 000 бабочек в одном месте Расположенный в самом сердце Дубая, рядом с известным Садом чудес, Дубайский сад бабочек предлагает уникальное и захватывающее зрелище. Здесь можно увидеть, как тысячи бабочек порхают среди ярких цветов и пышной зелени. Это не просто развлечение, но и образовательное пространство, где посетители могут узнать больше о жизненном цикле бабочек, их различных видах и важности сохранения окружающей среды. Парк разделен на несколько куполов, каждый из которых представляет собой уникальную среду обитания для разных видов бабочек. Контролируемая температура и влажность внутри куполов создают идеальные условия для их развития и размножения. Посетители могут прогуляться по живописным дорожкам, любуясь красотой этих изящных созданий и наблюдая за ними вблизи. Сад, музей и исследовательский центр Помимо завораживающего зрелища, Дубайский сад бабочек предлагает различные мероприятия и развлечения для всей семьи. Здесь можно:
- посетить музей бабочек, где представлены уникальные экспонаты и информация о мире насекомых;
- принять участие в образовательных программах и мастер-классах;
для детей предусмотрены игровые площадки и интерактивные зоны, где они могут узнать больше о бабочках в игровой форме. Дубайский сад бабочек — это не только место для развлечений, но и важный центр исследований и сохранения бабочек. Парк активно сотрудничает с учеными и организациями, занимающимися изучением и защитой этих прекрасных созданий. Важная информация:.
Гид не включен. Билеты обмену и возврату не подлежат.
Вы можете посетить парк в удобное для вас время. Парк открыт с 09:00–18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Dubai Butterfly Garden с открытой датой
- Билет действует до 15.09.2026
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
200, улица Умм Сукейм, эмират Дубай
Когда и как рано покупать?
Когда: Вы можете посетить парк в удобное для вас время. Парк открыт с 09:00–18:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Гид не включен. Билеты обмену и возврату не подлежат
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
20 авг 2025
Разумные цены, мы провели здесь целый час, увидели множество бабочек, прекрасный персонал и окружающая обстановка.
в
владимир
20 авг 2025
Было очень приятно гулять среди бабочек. Персонал был замечательный, всегда передавали бабочек, чтобы подержать. Атмосфера очень красивая. В начале есть арт-объект с бабочками, который мне лично не понравился, но выглядел круто.
Н
Наталия
5 авг 2025
бабочки! Достопримечательность, которую стоит посетить всей семьей. Положите на руку мороженое или немного меда. Потрите ее, и бабочки устремятся к вам на руку.
Н
Надежда
4 авг 2025
Бабочки были потрясающими! Их даже можно было посадить на руку
E
Elena
20 июл 2025
Прекрасный день, прекрасная природа и прекрасная атмосфера. Полет бабочек и их частые посадки на вас сделали это место ещё более личным. Очень рекомендую всем! Множество возможностей для фотосессий, аквагрим для детей и кинозал.
С
Семён
24 июн 2025
Сад бабочек был просто потрясающим. Весь персонал очень добрый и отзывчивый. У нас был потрясающий опыт.
В
ВасиЛий
13 июн 2025
Зашёл без очереди и очередей, и это было просто фантастично! Красивые бабочки! 🦋 моему ребёнку очень понравилось.
М
Максим
5 мая 2025
Действительно красивый сад, который стоит посетить, как и чудесные сады. Отличное соотношение цены и качества.
А
Анатастаися
21 апр 2025
Очень красиво видеть разноцветных бабочек. Мы ожидали увидеть больше разных видов и цветов, и можно было бы сделать стены более зелёными, чтобы создать более приятные впечатления.
К
Ксения
12 апр 2025
Приветливый персонал и множество бабочек
R
Rasul
31 мар 2025
Посещение этого места было спокойным и красивым. Нам очень понравилось. На улице было очень жарко, поэтому, когда мы вошли внутрь, нам не хотелось выходить
Л
Лиза
15 янв 2025
Мне и моему партнеру очень понравилось. Здорово было пойти.
M
Makar
13 янв 2025
Мы прекрасно провели время, работники были очень любезны, они фотографировали и бережно позволяли нам трогать бабочек. Очень красивое место.
Л
Лариса
16 ноя 2024
Я годами ждала возможности посетить Сад бабочек, и хотя я была в Чудо-саду много раз, что-то меня удерживало. Но не в этот раз. Я путешествую одна и наверстываю упущенное. Это
К
Катя
20 сен 2024
Это было здорово, я почувствовала себя настолько расслабленной после того, как они воспроизводили частотные вибрации через динамики, и ты просто сидела там, окруженная красивыми бабочками, это было чудесно.
Входит в следующие категории Дубая
