Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village

Знаете ли вы, где находится самый большой в мире парк цветов

5
12 отзывов
Знаете ли вы, где находится самый большой в мире парк цветов? Приглашаем вас на экскурсию в Dubai Miracle Garden – чудо-сад посреди пустыни, в котором собрано более 50 миллионов растений со всего мира.

После этого мы отправимся на всемирную ярмарку Global Village, где вы познакомитесь с культурой 40 стран, побываете на представлениях и на базаре с товарами и сувенирами из разных уголков Земли.
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Парк цветов + грандиозная ярмарка Global Village
Ближайшие даты:
14
янв
16
янв
18
янв
21
янв
23
янв
25
янв
28
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Парк цветов Dubai Miracle Garden
  • Этнопарк Global Village
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Описание

Знаете ли Вы, где находится самый большой в мире парк цветов площадью более 72 000 кв м, в котором высажено более 50 млн экземпляров из 200 стран мира?
В пустыне Сахарского пустынного пояса, в городе Дубай!
Мы приглашаем Вас в Чудо-Сад, благоухающий, яркий, манящий невероятно креативными творениями мастеров-флористов мирового уровня, где рядом с величественными башнями и дворцами из разноцветной петуньи расположились голландские мельницы, ретро-автомобили и даже самолет-аэробус 380 в натуральную величину.
Далее мы посетим Вселенскую Деревню Глобал Виладж – Всемирную ярмарку, где вы сможете совершить "кругосветное путешествие" и увидеть более 40 стран мира, купить их товары, посмотреть этнографические танцевальные и певческие представления.
В деревне есть прекрасные павильоны арабских стран, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Таиланда, Индии, Китая, африканского и американского континентов, где Вам и будет предложено познакомиться с фольклором, обычаями, традициями этих стран и полюбоваться эксклюзивными национальными сувенирами.

Пн. Ср. Сб. (13.30)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Парк цветов Dubai Miracle Garden и этнопарк Global Village
  • Услуги высококлассных экскурсоводов, любящих и знающих свое дело
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии из любого отеля в Дубае
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, еда и напитки)
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель из любого другого города
  • Билеты в парк бабочек
Место начала и завершения?
Любой отель Дубая по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Пн. Ср. Сб. (13.30)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Т
14 апр 2021
Очень все понравилось, однозначно рекомендую
V
19 янв 2021
Изумительно
f
6 янв 2020
Глобал виллэдж - это такой мини город с павильонами разных стран, которые представляют свою культуру - танцы, песни, сувениры, а также от каждой страны на улице вы можете отведать их еду. В каждом павильоне непрестанно танцуют народные танцы!
А
26 дек 2019
Must visit не только для детей, но и обязательно для взрослых!!!
М
16 дек 2019
Мы приехали на эту масштабную новогоднюю ярмарку в вечернее время (работает с 16.00), все было в огнях и подсветке и это очень красиво. Вся ярмарка разделена на локации по странам мира, есть инсталляции основных достопримечательностей этих стран, лотки по продажи изделий и еды присущи этим странам. Есть небольшой парк аттракционов, сцена, где всегда идут выступления танцоров и музыкантов из разных стран. Нам очень понравилось мотошоу, на него сходить всем рекомендую. Единственное, что немного напрягало - это толпы народа и очереди, но в праздники так везде, потому не успели все посмотреть.
М
3 дек 2019
Уникальный шанс для шоппинга. В павильонах продаются аутентичные товары разных стран. Я насладилась возможностью купить оригинальные вещи разных не похожих друг на друга стран и попробовать еду разных культур в одном месте! Ни двух, ни трёх, а сразу десятков!!! Особенно я впечалилась Африкой🧡 Также есть шоу площадки. Где ещё можно увидеть подряд национальные танцы многих народов, исполненные коренными представителями? Эта деревня - кругосветное путешествие за один день.
S
26 ноя 2019
Ни разу не пожалели! На столько все красиво и разнообразно, просто не передать словами. Атмосфера праздника повсюду.
И
25 ноя 2019
Глобал Вилажд -потрясающее место! Столько огней я не видела ни когда! Тут представлены страны мира, каждый в своём колорите! Очень интересно походить и посмотреть, что представляет каждая стана, какие товары она предлагает, не которые из стран устраивают мини представление! Там вы можете что то приобрести, поесть и даже покататься на аттракционах! Советую! Очень красиво! А парк цетов просто цветущий оазис посреди безжизненной пустыни!
C
15 ноя 2019
Очень атмосферно, интересно не только для детей, но и для взрослых!!
Л
2 ноя 2019
Отличные места отдохнуть и поднять настроение. Вечный праздник! Море огней! Много интересных сувениров!
R
2 ноя 2019
Места must have. Это обязательно. Клёвые аттракционы. Рынки по странам. Красивый парк!
D
1 ноя 2019
Чисто, конфортно и надежно. Столько красивых мест и развлечений прям не хотелось уйти.

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