Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

MOTIONGATE™ Дубай

Посещение парка развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе

Посещение парка развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе.
MOTIONGATE™ Дубай
MOTIONGATE™ Дубай
MOTIONGATE™ Дубай
MOTIONGATE™ Дубай
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Описание

MOTIONGATE™ Dubai — крупнейший на Ближнем Востоке тематический парк, посвященный Голливуду и объединяющий в себе три легендарные киностудии - Columbia Pictures, DreamWorks Animation и Lionsgate. У Вас будет уникальная возможность оказаться по ту сторону экрана и погрузиться в волшебный мир голливудских фильмов.

В зоне Columbia Pictures Вы сможете поохотиться за привидениями, прокатиться на Черном Красавце из «Зеленого Шершня», на американских горках High Speed Chase, а самые храбрые смогут подняться на башню свободного падения Blast off высотой 58 метров в Зомбиленде.

В полностью крытой зоне DreamWorks располагается 12 аттракционов, включая американские горки, подземелье, а также интерактивные зоны, плюс пять площадок с живыми выступлениями. Вы сможете побывать в гостях у героев мультфильмов «Шрек», «Кунг-фу панда», «Мадагаскар» и «Как приручить дракона».

В зоне Lionsgate можно прокатиться на аттракционах, созданных по мотивам всемирно известного фильма «Голодные игры», включая американские горки и 3D-симулятор.

Для посещения парка должна быть скромная форма одежды, прикрытые плечи и колени.

Время нахождения в парке - 5 часов.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до парка развлечений.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Входной билет
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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