1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Ferrari World — тематический парк аттракционов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«Доступ к 27 красочным аттракционам и 5 тематическим интерактивным зонам парка MotionGate»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
«Парк Феррари — крупнейший в мире крытый тематический парк, расположенный на искусственном острове Яс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
«Доступ ко всем тематическим аттракционам и развлечениям парка LegoLand»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
«Но и это еще далеко не все — на таких аттракционах захочется прокатиться не один раз»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«Доступ к 30 разнообразным водным аттракционам и 23 плавательным бассейнам аквапарка Wild Wadi, а также лежаки и спасательные жилеты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Вход в аквапарк с 43 водными аттракционами, которые созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
«В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«Аттракцион Формула Росса в парке Феррари не работает до 22 марта 2024 года»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Билеты
6 часов
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
«Одно из чудес света – искусственный остров Пальма Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов – Аквавенчер»
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Билеты
8 часов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«С нами вы сможете побывать (на выбор) в парке аттракционов в голливудском стиле Motion»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Групповая
8 часов
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
«В парке можно оседлать американские горки - драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от $85 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
«Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет Вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Билеты
10 часов
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Dubai Parks and Resorts
«Комплекс расположен на шоссе Шейха Зайда, примерно в 25 минутах от района Дубай Марина и включает более 100 различных горок и аттракционов»
Расписание: Ежедневно 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$97.11 за билет
Индивидуальная
8 часов
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
«В парке работает 20 аттракционов, в том числе один из наиболее популярных у посетителей — имитатор гонки Формулы 1»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Групповая
5 часов
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
«Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure
«В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и доступный для посетителей пляж»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$115 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
«На площади около 5 га компактно разместились более 25 водных горок и аттракционов»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека
Групповая
5 часов
Тематический парк IMG
«Суперсовременные аттракционы оживляют Ваших любимых героев — Халк и Человек-Паук, Тор и Железный Человек, Мстители и герои Лентяево»
Расписание: Понедельник, Пятница в 13:00
$100 за человека
Групповая
5 часов
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
«Парк предлагает 29 современных аттракционов для всей семьи, интерактивные развлечения и уникальные представления»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
от $125 за человека
Групповая
5 часов
Legoland® Дубай
«На территории парка LEGOLAND® расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Групповая
5 часов
MOTIONGATE™ Дубай
«Works располагается 12 аттракционов, включая американские горки, подземелье, а также интерактивные зоны, плюс пять площадок с живыми выступлениями»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Билеты
2 часа
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Подробнее Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Групповая
4 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00
$75 за человека
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
«Он расположен под крышей и является крупнейшим в мире тематическим парком Ferrari World, который был официально открыт в 2010 году»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ММихаил29 мая 2024Все отлично спасибо!
- ООксана26 мая 2024Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Амин: мы могли скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями и его советам: нам хотелось
- IIlia15 мая 2024Супер!!!
- EEkaterina15 мая 2024Были вдвоём с сыном(10 лет). Нам понравилось. Персонал вежливый, оформление красивое. Кондиционирование комфортное. Аттракционы разные выбирайте на свой вкус.
- ДДенис13 мая 2024Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.
- ННаталья13 мая 2024Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое пекло, а добрались туда
- ДДиана11 мая 2024Это была замечательная экскурсия 🤩 Мы смогли посетить все нам интересные места и с удобством объехать достопримечательности🤩 Нам предоставили целый
- ООльга10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гидом у нас был Баха. Прекрасно провели время. Посетили Лувр, Президентский дворец, заехали в шикарный отель Emirates Palace, пообедали в рыбном ресторане, сделали много отличных фотографий. Все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо организаторам, а особенно Бахе!!!
- ААлина6 мая 2024Были в мае 2024 года. Очень жалко, что самая быстрая горка не работала. Но нам в е равно очень понравилось,
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парки аттракционов»
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