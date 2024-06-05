Билеты в парки аттракционов и развлечений Дубая

Найдено 29 экскурсий в категории «Парки аттракционов» в Дубае на русском языке, цены от $75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Ferrari World — тематический парк аттракционов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«Доступ к 27 красочным аттракционам и 5 тематическим интерактивным зонам парка MotionGate»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
«Парк Феррари — крупнейший в мире крытый тематический парк, расположенный на искусственном острове Яс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Билеты в парк LegoLand
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
«Доступ ко всем тематическим аттракционам и развлечениям парка LegoLand»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
«Но и это еще далеко не все — на таких аттракционах захочется прокатиться не один раз»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
«Доступ к 30 разнообразным водным аттракционам и 23 плавательным бассейнам аквапарка Wild Wadi, а также лежаки и спасательные жилеты»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
«Вход в аквапарк с 43 водными аттракционами, которые созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
«В завершение, по вашему желанию, мы заедем в тематический парк феррари, где вы сможете погрузиться в мир легендарного автомобиля, купить сувениры с фирменным логотипом и сделать отличные фотографии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
🚗 На машине
Групповая
10 часов
20 отзывов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«Аттракцион Формула Росса в парке Феррари не работает до 22 марта 2024 года»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
Билеты
6 часов
32 отзыва
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
«Одно из чудес света – искусственный остров Пальма Джумейра приглашает Вас посетить свои сказочные земли, где при отеле Атлантис открыт уникальный комплекс водных аттракционов – Аквавенчер»
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
Билеты
8 часов
13 отзывов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«С нами вы сможете побывать (на выбор) в парке аттракционов в голливудском стиле Motion»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
17 отзывов
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
«В парке можно оседлать американские горки - драконы в сказочном замке с принцессами и рыцарями и отправиться в увлекательное погружение к акулам в подводное царство на импровизированной субмарине»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от $85 за человека
Аквапарк Wild Wadi
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
22 отзыва
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
«Поток воды со скоростью до 80 км/час поднимет Вас на 30 разнообразных водных аттракционов и прокатит по ленивой речке по всему парку»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Единый билет в Parks and Resorts
🚶 Пешая
Билеты
10 часов
28 отзывов
Единый билет в Parks and Resorts
Начало: Dubai Parks and Resorts
«Комплекс расположен на шоссе Шейха Зайда, примерно в 25 минутах от района Дубай Марина и включает более 100 различных горок и аттракционов»
Расписание: Ежедневно 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$97.11 за билет
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
«В парке работает 20 аттракционов, в том числе один из наиболее популярных у посетителей — имитатор гонки Формулы 1»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«Парк посвящен киногероям и мультфильмам знаменитой голливудской киностудии Warner Brothers с 6 интерактивными зонами, 29 аттракционами по мотивам известных историй и комиксов»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Групповая
5 часов
1 отзыв
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
«Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Аквапарк Aquaventure
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure
«В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и доступный для посетителей пляж»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$115 за человека
Аквапарк Wild Wadi
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
«На площади около 5 га компактно разместились более 25 водных горок и аттракционов»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека
Тематический парк IMG
Групповая
5 часов
Тематический парк IMG
«Суперсовременные аттракционы оживляют Ваших любимых героев — Халк и Человек-Паук, Тор и Железный Человек, Мстители и герои Лентяево»
Расписание: Понедельник, Пятница в 13:00
$100 за человека
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Групповая
5 часов
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
«Парк предлагает 29 современных аттракционов для всей семьи, интерактивные развлечения и уникальные представления»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
от $125 за человека
Legoland® Дубай
Групповая
5 часов
Legoland® Дубай
«На территории парка LEGOLAND® расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
MOTIONGATE™ Дубай
Групповая
5 часов
MOTIONGATE™ Дубай
«Works располагается 12 аттракционов, включая американские горки, подземелье, а также интерактивные зоны, плюс пять площадок с живыми выступлениями»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$95 за человека
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Билеты
2 часа
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Подробнее Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Снежный день в зимнем комплексе Ski Dubai
Групповая
4 часа
Снежный день в зимнем комплексе Ski Dubai
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00
$75 за человека
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Плавание с дельфинами проходит на территории знаменитого отеля Atlantis The Palm, где вы не только испытаете радость от общения с дельфинами, но и сможете посетить аквапарк Aquaventure»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
«Он расположен под крышей и является крупнейшим в мире тематическим парком Ferrari World, который был официально открыт в 2010 году»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • М
    Михаил
    29 мая 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
    Все отлично спасибо!
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
    Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Амин: мы могли скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями и его советам: нам хотелось
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    поесть свежей рыбы на ужин и он отвез нас на Fish market - очень вкусно и колоритно. Благодаря правильной организации маршрута по времени нам удалось посмотреть Qasr Al Watan при свете дня и в лучах заката. Спасбо за незабываемые впечатления!

    Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Амин: мы могли скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями иПрекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Амин: мы могли скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями иПрекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод Амин: мы могли скорректировать маршрут в соответствии с нашими пожеланиями и
  • I
    Ilia
    15 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Супер!!!
  • E
    Ekaterina
    15 мая 2024
    Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
    Были вдвоём с сыном(10 лет). Нам понравилось. Персонал вежливый, оформление красивое. Кондиционирование комфортное. Аттракционы разные выбирайте на свой вкус.
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Забрали из отеля в 10 утра, в парке уже было в 12ч, на сам парк выделено 6.5 часов, чтотвполне достаточно.
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    Т. к. формула росси как всегда не работает, обед включен, обратно трвнсфер в 19ч. Организация в целом понравилась, рекомендую. Удобно, что можно забронировать из России, с предоплатой части стоимости на сайте, меньше потратите валюты.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое пекло, а добрались туда
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    после обеда. Несмотря на то, что это было воскресенье, людей было не много. Мы вдоволь накатались на всех аттракционах, на некоторых не по одному разу. Спасибо трипстеру за возможность купить билеты онлайн с оплатой русской картой. Организаторы супер, прислали все вовремя. Все понравилось. Рекомендую.

    Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самоеВсе прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самоеВсе прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое
  • Д
    Диана
    11 мая 2024
    Абу-Даби - город мечты
    Это была замечательная экскурсия 🤩 Мы смогли посетить все нам интересные места и с удобством объехать достопримечательности🤩 Нам предоставили целый
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    блок воды и несмотря на жаркую погоду, мы смогли насладиться прогулками в Абу-Даби! Гид был очень хороший и разговорчивый, мы узнали множество фактов об ОАЭ! Очень рекомендую 🤩

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
    Экскурсия очень понравилась. Гидом у нас был Баха. Прекрасно провели время. Посетили Лувр, Президентский дворец, заехали в шикарный отель Emirates Palace, пообедали в рыбном ресторане, сделали много отличных фотографий. Все наши пожелания были учтены. Огромное спасибо организаторам, а особенно Бахе!!!
  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    Были в мае 2024 года. Очень жалко, что самая быстрая горка не работала. Но нам в е равно очень понравилось,
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    была небольшая заминка с пересадкой в автобусы, но в остальном все отлично. Обед плотненький голодным никто не остался. Хотим приехать ещё раз

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парки аттракционов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
  2. Билеты в парк MotionGate
  3. Абу-Даби - город мечты
  4. Билеты в парк LegoLand
  5. Парк развлечений «Ferrari World»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Парки аттракционов" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 75 до 330 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2024 год по теме «Парки аттракционов», 418 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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