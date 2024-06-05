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после обеда. Несмотря на то, что это было воскресенье, людей было не много. Мы вдоволь накатались на всех аттракционах, на некоторых не по одному разу. Спасибо трипстеру за возможность купить билеты онлайн с оплатой русской картой. Организаторы супер, прислали все вовремя. Все понравилось. Рекомендую.