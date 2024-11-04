Отправляйтесь в увлекательное путешествие по самым захватывающим достопримечательностям Дубая, начиная с уникальной Dubai Frame в парке Забиль.
Она сразу привлечёт ваше внимание своим оригинальным дизайном, напоминающим огромную рамку для фотографий.
Вы рассмотрите её вблизи в деталях и насладитесь захватывающей прогулкой по стеклянному мосту длиной 93 метра на Sky Deck.
Она сразу привлечёт ваше внимание своим оригинальным дизайном, напоминающим огромную рамку для фотографий.
Вы рассмотрите её вблизи в деталях и насладитесь захватывающей прогулкой по стеклянному мосту длиной 93 метра на Sky Deck.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание билетаДубайские «технологии» Рамка Dubai Frame в парке Забиль сразу узнаваема благодаря оригинальному дизайну, напоминающему огромную рамку для фотографий. Начните с Дубайской галереи прошлого. Главной достопримечательностью являются музей и галерея. Здесь используются самые передовые технологии, а также множество экспонатов, включая голографические изображения и мультимедийные дисплеи, чтобы увлекательно пролить свет на трансформацию Дубая из причудливой рыбацкой деревни в поразительный глобальный город. После посещения галереи прошлого Дубая стеклянный лифт доставит вас на самый верхний этаж всего за 75 секунд. Оттуда вы увидите захватывающие дух контрасты города. В то время как с одной стороны открывается великолепный вид на современный Дубай, с другой стороны — очаровательные сооружения, которые разбросаны по районам Карама, Бур-Дубай, Дейра и Умм-Хурайр. Совершите захватывающую прогулку по прозрачному стеклянному переходу, который порадует вас бескрайним видом на окрестности, а также поучаствуйте в виртуальных развлечениях. Как только вы спуститесь вниз, зайдите в Dubai Future Gallery — место, где можно окунуться в авангардное будущее Дубая. Это даст вам представление о том, как будет выглядеть этот футуристический арабский город через 50 лет. Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности с фотографией или паспорт (предъявляется при входе).
- Животные, игрушки и острые предметы не допускаются в Dubai Frame.
- Еда и напитки запрещены.
- Пожалуйста, надевайте соответствующую одежду: не обтягивающую, прикрывающую плечи и ноги.
- Пожалуйста, не прикасайтесь к предметам, представленным на выставках.
- Детей до 12-ти лет должен сопровождать взрослый. За дополнительную плату возможен трансфер.
Ежедневно с 11:00 до 19:00.
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет взрослый (13+)
|$15
|Билет детский (3-12 лет)
|$8
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рамка Dubai Frame
- Стеклянный мост на Sky Deck
- Достопримечательности Дубая с высоты 150 метров
- Галерея Future Gallery
Что включено
- Входной билет в комплекс Dubai Frame
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Групповой трансфер за доп. плату
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Пожалуйста, возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией/паспорт, так как его необходимо предъявить при входе
- За дополнительную оплату возможен трансфер
- Животные и домашние животные, игрушки и острые предметы не допускаются в Dubai Frame
- Еда и напитки в Dubai Frame запрещены
- Пожалуйста, надевайте соответствующую одежду
- Пожалуйста, не прикасайтесь к предметам, представленным на выставках
- Детей до 12-ти лет должен сопровождать взрослый
- Детям до 3-х лет вход бесплатный
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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