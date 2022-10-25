Билет в парк Legoland

Давайте окунемся в парк LEGOLAND Dubai

Давайте окунемся в парк LEGOLAND Dubai, здесь вас ждут аттракционы, игровые площадки, развлекательные программы для детей и много много лего.
Билет в парк Legoland
Билет в парк Legoland
Билет в парк Legoland
Билет в парк Legoland
Билет в парк Legoland
Билет в парк Legoland
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
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Описание

Парк LEGOLAND Dubai имеет площадь 28 гектаров, здесь около 40 аттракционов, игровых площадок, развлекательных программ для детей. Парк открытый, однако часть развлечений находятся или в помещениях на территории парка, или покрыты большими тентами.

Часы работы:

  • Ежедневно — с 10:00 до 18:00.
  • По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 10:00 до 19:00.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Завершение: Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, улица Шейх Заед
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Часы работы:
  • Ежедневно — с 10:00 до 18:00.
  • По пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам — с 10:00 до 19:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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