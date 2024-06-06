🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 838 отзывов Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида Начало: У вашего отеля «Музей Лувр Абу-Даби: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию» Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30 $ 55 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 72 отзыва 1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид Начало: У вашего отеля «Билеты на смотровые площадки, в Аквариум и в музей оплачиваются отдельно» $ 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 8 часов 159 отзывов Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас Начало: В Дубае «Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса» 242 $ 230 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 35 отзывов Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы Начало: У вашего отеля «Музей будущего с его необычной архитектурой» Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30 $ 100 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 64 отзыва Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города Начало: Заберу из отеля «Знакомство с Дубаем начнется с истоков: вы погуляете по Старому городу, посетите Музей исламской культуры и раскроете особенности восточного уклада жизни» $ 193 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 4% скидка Мини-группа 8 часов 47 отзывов Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта «Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00 55 $ 53 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид Начало: У вашего отеля в Дубае «Лувр Абу-Даби — первый мультикультурный музей арабского мира» 300 $ 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 86 отзывов Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас «Умм-эль-Кувейн — здесь мы посетим исторический форт-музей и увидим старинную резиденцию местного шейха» $ 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 5 часов 174 отзыва О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города Начало: В вашем отеле «А ещё заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй» 300 $ 225 за всё до 4 чел.

Билеты 1 час 23 отзыва Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом Начало: В «Лувре» Абу-Даби «Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы» $ 18 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 75 отзывов Абу-Даби: путешествие по символам Востока Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт... «В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров» $ 257 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи Начало: От вашего отеля «Через исторические улочки и крепость Фахиди 1878 года (это старейшая сохранившаяся постройка Дубая) мы проследуем дальше, чтобы посетить два музея» 300 $ 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ... «В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр» $ 304 за всё до 4 чел.

Билеты 1.5 часа 16 отзывов Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы Начало: В здании Рамки Дубая «Возможность посетить небольшой музей в атриуме здания, где вы познакомитесь с историей ОАЭ и осознаете удивительные достижения страны» $ 20 за билет

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 8 часов 58 отзывов 1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты «Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм» 300 $ 285 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 24 отзыва Билеты в Музей будущего в Дубае Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты Начало: В Музее будущего в Дубае «(Цитата шейха Мухаммеда, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, написанная каллиграфией на фасаде Музея будущего)» $ 45 за билет

Билеты 3 часа 5 отзывов Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета «Возможность посетить экспозицию музея без очереди в кассы» Расписание: ежедневно в 10:00 $ 50 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты "" Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса Начало: С отеля «Вы погуляете по Старому городу Дейра, заглянете в музей исламской культуры и узнаете о быте бедуинов и ловцов жемчуга» $ 280 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 14 отзывов Парк развлечений «Ferrari World» Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки Начало: В вашем отеле «В парке расположен музей-галерея автомобилей Феррари — вы увидите модели современных и ретро- машин, осознаете красоту и мощь этой знаменитой марки» Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 $ 125 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Фотопрогулка 9 часов 3 отзыва Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов Начало: У вашего отеля «Остановка у знаменитого музея (*)» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00 80 $ 60 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 78 отзывов Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана Начало: в вашем отеле «Заглянем в древнюю культурную столицу Ближнего Востока, посетим дворцовый музей Шейха Умм-Аль-Кувэйна и поднимемся на лучшую обзорную площадку» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00 $ 79 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 14 отзывов Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея Начало: У вашего отеля в Дубае «После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев» Расписание: во вторник и пятницу в 10:00 $ 85 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 73 отзыва Путешествие к Индийскому океану Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана Начало: в вашем отеле «Вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями, услышите об уникальных музеях, галереях и местных театрах, увидите Американский университет и финиковые плантации» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00 $ 73 за человека

Билеты 13 часов 28 отзывов Билеты в парк Ferrari World с обедом Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее Начало: В парке Ferrari World «Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 $ 90 за билет

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 9 отзывов Индийский океан через 5 эмиратов Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован... «После вы проедете через Аджман, самый маленький из регионов, и побываете в дворцовом музее Шейха Умм Аль Кувэйна, где узнаете о жизни одноименного эмирата» Расписание: в среду и субботу в 08:30 $ 75 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 95 отзывов Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая) Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ Начало: В вашем отеле «Первую остановку мы сделаем в Heritage Village — историко-этнографическом музее под открытым небом» $ 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 23 отзыва Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности Начало: У вашего отеля «Осмотрите дворец-музей шейха и расшифруете особенности традиционного арабского стиля» 350 $ 298 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Мархаба, Дубай: город за 1 день Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города Начало: у вашего отеля $ 300 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только «Музей будущего — одно здание чего стоит» $ 265 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 8 отзывов Дубай: самый-самый в мире Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого Начало: в вашем отеле «Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило» Расписание: ежедневно в 13:00 $ 70 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв От старого Дубая - к новому: путешествие во времени Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата «Вы начнёте день с погружения в историю Дубая, исследуя его старинные улицы, музеи и культурные памятники» $ 300 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Магия вечернего Дубая С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей Начало: У вашего отеля «Музей будущего с его необычной архитектурой» $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 14 отзывов Чарующий Аль-Айн Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день Начало: В вашем отеле «Дворец-музей шейха Зайда — здесь вы познакомитесь с бытом короля и увидите, как жила правящая династия» 300 $ 270 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 10 часов 201 отзыв Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца Начало: В ваш отель в Дубае «Здесь вы сможете посетить экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirates Palace и Финиковый рынок» Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00 55 $ 50 за человека

Билеты 2 часа 120 отзывов Билеты в Музей Будущего Начало: Sheikh Zayed Road, Trade Centre «Грандиозный музей будущего Семиэтажное здание площадью 30 000 квадратных метров имеет высоту 77 метров» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 $ 42 за билет

🏎 На кабриолете Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю Начало: Ваш отель в Дубае Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00 $ 375 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 374 отзыва Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана «Музей Лувр Далее мы c вами посмотрим картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Беллини, Рембрандта, а также величественные скульптуры и древние артефакты в музее Лувр Абу-Даби» Расписание: с Лувром по Вс и Чт от $ 85 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес Начало: Ваш отель в Дубае «Посетите Музей будущего для захватывающих фото, пройдитесь по резиденции шейха Дубая и насладитесь просмотром океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл» $ 310 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Дубай: город, где нет ничего невозможного Начало: По согласованию $ 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Квест 5 часов 1 отзыв Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая» Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок Начало: от вашего отеля «Зайдёте в Музей кофе, узнаете состав кофе и продегустируете его» 300 $ 255 за всё до 4 чел.

Групповая 2 часа 1 отзыв Музей иллюзий в Дубае «Музей иллюзий это интересное место, которое обязательно нужно посетить» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:00, 12:00, 15:00 $ 25 за человека

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 4 часа Арабские Эмираты: туры на кабриолетах Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии Начало: В вашем отеле «Остров Голубой воды — Пальма Джумейра — Марина Харбор — комплекс Мадинат Джумейра — рынок Аль-Бахар — Бурдж-Халифа и фонтаны Дубая — Музей будущего — Золотая рамка» $ 333 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Дубай: самый-самый в мире Начало: В лобби отеля «Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило» $ 230 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 35% скидка Индивидуальная 5 часов Ночной Дубай на кабриолете Скоростная прогулка по сияющему городу Начало: У вашего отеля «Необычная архитектура Музея будущего (внутрь не заходим)» 400 $ 260 за всё до 3 чел.