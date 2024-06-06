1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
«Музей Лувр Абу-Даби: вы увидите здание с необыкновенной крышей и по желанию изучите экспозицию»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«Билеты на смотровые площадки, в Аквариум и в музей оплачиваются отдельно»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Погуляете по живописной набережной, заглянете в музей исламской культуры, увидите аллею позолоченных арабских скакунов и «визитную карточку» города — семизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в виде паруса»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Музей будущего с его необычной архитектурой»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Знакомство с Дубаем начнется с истоков: вы погуляете по Старому городу, посетите Музей исламской культуры и раскроете особенности восточного уклада жизни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Лувр Абу-Даби — первый мультикультурный музей арабского мира»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
«Умм-эль-Кувейн — здесь мы посетим исторический форт-музей и увидим старинную резиденцию местного шейха»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«А ещё заглянете в музей кофе и почувствуете приятное головокружение от густого запаха пряностей на рынке специй»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
«Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
«В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
«Через исторические улочки и крепость Фахиди 1878 года (это старейшая сохранившаяся постройка Дубая) мы проследуем дальше, чтобы посетить два музея»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«В Абу-Даби у вас будет возможность побывать в филиале одного из символов Франции — музея Лувр»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«Возможность посетить небольшой музей в атриуме здания, где вы познакомитесь с историей ОАЭ и осознаете удивительные достижения страны»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«Вы оцените современную архитектуру музея, сделаете эффектные фото среди его геометричных форм»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Билеты в Музей будущего в Дубае
Посетите Музей будущего в Дубае и окунитесь в мир инноваций и технологий. Вас ждут интерактивные экспонаты и уникальные проекты
Начало: В Музее будущего в Дубае
«(Цитата шейха Мухаммеда, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, написанная каллиграфией на фасаде Музея будущего)»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$45 за билет
Билеты
3 часа
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
«Возможность посетить экспозицию музея без очереди в кассы»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Вы погуляете по Старому городу Дейра, заглянете в музей исламской культуры и узнаете о быте бедуинов и ловцов жемчуга»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
«В парке расположен музей-галерея автомобилей Феррари — вы увидите модели современных и ретро- машин, осознаете красоту и мощь этой знаменитой марки»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Остановка у знаменитого музея (*)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Групповая
10 часов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
«Заглянем в древнюю культурную столицу Ближнего Востока, посетим дворцовый музей Шейха Умм-Аль-Кувэйна и поднимемся на лучшую обзорную площадку»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
«После вас ждет музейный комплекс с водными каналами и парящим куполом из железных кружев»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями, услышите об уникальных музеях, галереях и местных театрах, увидите Американский университет и финиковые плантации»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Групповая
10 часов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
«После вы проедете через Аджман, самый маленький из регионов, и побываете в дворцовом музее Шейха Умм Аль Кувэйна, где узнаете о жизни одноименного эмирата»
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
«Первую остановку мы сделаем в Heritage Village — историко-этнографическом музее под открытым небом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите дворец-музей шейха и расшифруете особенности традиционного арабского стиля»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Музей будущего — одно здание чего стоит»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
«Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная
8 часов
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
«Вы начнёте день с погружения в историю Дубая, исследуя его старинные улицы, музеи и культурные памятники»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Музей будущего с его необычной архитектурой»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Дворец-музей шейха Зайда — здесь вы познакомитесь с бытом короля и увидите, как жила правящая династия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$270 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
«Здесь вы сможете посетить экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirates Palace и Финиковый рынок»
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Билеты
2 часа
Билеты в Музей Будущего
Начало: Sheikh Zayed Road, Trade Centre
«Грандиозный музей будущего Семиэтажное здание площадью 30 000 квадратных метров имеет высоту 77 метров»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
$42 за билет
Индивидуальная
4 часа
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Музей Лувр Далее мы c вами посмотрим картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Маргритта, Беллини, Рембрандта, а также величественные скульптуры и древние артефакты в музее Лувр Абу-Даби»
Расписание: с Лувром по Вс и Чт
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от $85 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
«Посетите Музей будущего для захватывающих фото, пройдитесь по резиденции шейха Дубая и насладитесь просмотром океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
«Зайдёте в Музей кофе, узнаете состав кофе и продегустируете его»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Музей иллюзий в Дубае
«Музей иллюзий это интересное место, которое обязательно нужно посетить»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 10:00, 12:00, 15:00
$25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Остров Голубой воды — Пальма Джумейра — Марина Харбор — комплекс Мадинат Джумейра — рынок Аль-Бахар — Бурдж-Халифа и фонтаны Дубая — Музей будущего — Золотая рамка»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
«Музей будущего — вы посетите место, в котором завтра уже наступило»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«Необычная архитектура Музея будущего (внутрь не заходим)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
Билеты
3 часа
Билет в музей Мадам Тюссо
«Встретиться» с Криштиану Роналду, Кайли Дженер и другими восковыми двойниками мировых знаменитостей
Начало: В музее Мадам Тюссо
«Возможность посетить экспозицию музея, минуя очередь в кассы»
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
$40 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Были на экскурсии «Эмираты, которые вас удивят» и действительно, очень удивили и понравились. Гид Дамир мало того, что интересно рассказал
- ААйнагуль5 июня 2024Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
- ЯЯрослав5 июня 2024Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ООксана3 июня 2024Нам с сыном очень понравилось
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Музеи»
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