1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«Дубай Фрэйм — самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Если пожелаете, насладитесь панорамным видом города со смотровой площадки Рамки Дубая, полюбуетесь необычными скульптурами в парке Цветов и заглянете в уютный парк Бабочек»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Дубай Фрэйм — самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина, возле Золотой Рамки и небоскрёба Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите отель Атлантис, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая»»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«Доступ к смотровой площадке Рамка Дубая (Dubai Frame) без очереди в кассы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Изучим Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«2️⃣ Дубайская Рамка (Dubai Frame)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскреб Бурдж Халифа, резиденцию правителя эмирата и яркую достопримечательность — грандиозную «Дубайскую рамку»»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Увидите отель «Парус» и самую большую рамку в мире высотой с 50-этажный дом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Необычная достопримечательность и самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Дубайская Рамка: взрослые — 14$, дети — 6$»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
«Вы посетите такие знаковые места, как Пальма Джумейра, Дубайская Рамка, музей Будущего»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
«Вы также сможете увидеть изнутри самую большую в мире рамку для фотографий со стеклянными панелями по обеим сторонам, которые откроют вам уникальный вид на город внизу»
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $16 за билет
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
«Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль»
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
«Если планируете посетить смотровую площадку Золотой Рамки, сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Остров Голубой воды — Пальма Джумейра — Марина Харбор — комплекс Мадинат Джумейра — рынок Аль-Бахар — Бурдж-Халифа и фонтаны Дубая — Музей будущего — Золотая рамка»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка — условная граница между Старым и Новым городом»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Персидского залива
Посетить главные места города будущего и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Оцените Рамку Дубая — шедевр современной архитектуры»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200$180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Дубай - город роскоши
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
«Dubai Frame — Дубайская рамка, условно разделяющая город на Старый и Новый»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
$45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
«Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- MMaria27 мая 2024Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рамка Дубая»
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