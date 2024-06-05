Экскурсии к Рамке Дубая

Найдено 31 экскурсия в категории «Рамка Дубая» в Дубае на русском языке, цены от $16, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«Дубай Фрэйм — самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Если пожелаете, насладитесь панорамным видом города со смотровой площадки Рамки Дубая, полюбуетесь необычными скульптурами в парке Цветов и заглянете в уютный парк Бабочек»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Дубай Фрэйм — самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина, возле Золотой Рамки и небоскрёба Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«Вы посетите отель Атлантис, погуляете по фешенебельному променаду Дубай Марина, знаменитому яхтами и небоскребами, и впечатлитесь новейшей достопримечательностью страны — «Рамкой Дубая»»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Билеты
1.5 часа
16 отзывов
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«Доступ к смотровой площадке Рамка Дубая (Dubai Frame) без очереди в кассы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Изучим Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«2️⃣ Дубайская Рамка (Dubai Frame)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Дубай с востоковедом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскреб Бурдж Халифа, резиденцию правителя эмирата и яркую достопримечательность — грандиозную «Дубайскую рамку»»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Дубай для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Увидите отель «Парус» и самую большую рамку в мире высотой с 50-этажный дом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Мархаба, Дубай: город за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Необычная достопримечательность и самая большая рамка в мире высотой с 50-этажный дом»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Дубайская Рамка: взрослые — 14$, дети — 6$»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка Дубая — ворота между новым и старым городом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Добро пожаловать в Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
От старого Дубая - к новому: путешествие во времени
Получить объёмное представление об истории и знаковых местах эмирата
«Вы посетите такие знаковые места, как Пальма Джумейра, Дубайская Рамка, музей Будущего»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
51 отзыв
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
«Вы также сможете увидеть изнутри самую большую в мире рамку для фотографий со стеклянными панелями по обеим сторонам, которые откроют вам уникальный вид на город внизу»
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $16 за билет
О Дубае с любовью
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
«Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль»
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
«Если планируете посетить смотровую площадку Золотой Рамки, сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Арабские Эмираты: туры на кабриолетах
Увидеть знаковые достопримечательности Дубая и символы ОАЭ на увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Остров Голубой воды — Пальма Джумейра — Марина Харбор — комплекс Мадинат Джумейра — рынок Аль-Бахар — Бурдж-Халифа и фонтаны Дубая — Музей будущего — Золотая рамка»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$333 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека
Ночной Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«Золотая рамка — условная граница между Старым и Новым городом»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
Дубай - жемчужина Персидского залива
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Дубай - жемчужина Персидского залива
Посетить главные места города будущего и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Оцените Рамку Дубая — шедевр современной архитектуры»
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200$180 за всё до 4 чел.
Дубай - город роскоши
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Дубай - город роскоши
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
«Dubai Frame — Дубайская рамка, условно разделяющая город на Старый и Новый»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
$45 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
«Вы собственными глазами увидите Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
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    были. Очень комфортно (нас было всего 4 человека), маршрут составлен очень интересно, успели посмотреть все что хотели и даже больше, гид замечательный. Саймон очень интересно рассказывал, мы узнали очень многое для себя. Спасибо большое.

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
    Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации
  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • M
    Maria
    27 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные местаАзиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рамка Дубая»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
  2. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  3. Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
  4. Дубай по максимуму
  5. Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Рамка Дубая" можно забронировать 31 экскурсию от 16 до 340 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1409 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 31 экскурсию на 2024 год по теме «Рамка Дубая», 1409 ⭐ отзывов, цены от $16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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