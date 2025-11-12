Насладитесь красотой Дубая на современной лодке Abra. Расслабляйтесь, любуясь живописными видами Дубай Марина, Айн Дубай и Джумейра-Бич-Резиденс. Возьмите с собой закуски и напитки для уютного вечера на воде.
Описание экскурсииПрогулка по культовым водным путям Отправляйтесь в неспешное путешествие на современных лодках Abra и насладитесь живописными видами Дубайской гавани, Дубай Марина, Айн Дубай и Джумейра-Бич-Резиденс. Наши лодки оснащены музыкальной системой, уютными мягкими сиденьями, удобным туалетом и душем, а также столиками для вашего удобства. Это идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться вечерним отдыхом на воде. Важная информация:
- Что взять с собой: камера, еда и напитки, удобная одежда.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами сердца, людей с ограниченными физическими возможностями и детей до 3 лет.
- Приходите на место встречи как минимум за 30 минут до начала запланированного мероприятия.
- Если вы склонны к укачиванию, мы настоятельно рекомендуем вам принять таблетки от укачивания за 1 час (или больше) до начала мероприятия.
- На борту разрешено провозить еду и напитки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Айн Дубай
Что включено
- Прогулка на лодке
- Опытный капитан и команда
- Средства безопасности на борту
- Музыкальная система Bluetooth
- Туалет и душ
- Бесплатная бутилированная вода и лед
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание
Место начала и завершения?
34RV+M5 Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 ноя 2025
Прогулка очень понравилась, катер комфортный., сотрудник приветливые. Дают воду, есть туалет)
Добираться до места не сложно на трамвайчике (10мин+ пешком 10мин)- ехали с пляжа Джумейра (искупались/покатались). Встретили перед входом на пирс и проводили до катера. Маршрут подалуй как у большинства один- мимо поажа и колеса по Думай Марине и на пристань. Всё понравилось.
А
Анастасия
30 окт 2025
Прогулка была просто отличная. Хорошая лодка, небольшая, но очень устойчивая. Есть туалет, выдают воду. Катают сначала по Марине, потом по персидскому заливу. Капитан и его помощник рассказали про некоторые достопримечательности. Остановились у Колеса, для фотографии, даже музыку свою на лодке предложили включить. Однозначно рекомендуем
Л
Леонид
30 окт 2025
Н
Наталья
26 окт 2025
Класс, пофоткались, прокатились по Дубай Марине и заливу
О
Ольга
19 окт 2025
Прекрасная прогулка, с потрясающими видами на Марину.
На яхте было человек 8, размещение было очень комфортным. По пути сделали несколько фото-стопов. Помощник капитана подсказывал, откуда лучше сделать хорошее фото и говорил, какие локации проезжаем.
Однозначно советую!
S
Sergey
16 окт 2025
Лучшая экскурсия за эти деньги, гид встретил у дверей причала, показал лучшие места для фото, лодка приятная.
Е
Евгений
9 окт 2025
Классная легкая прогулка по Марине. Ребята- лодочники знают хорошие виды, помогают сделать хорошие фото.
V
Vladimir
9 окт 2025
А
Ангелина
12 июл 2025
Незабываемый опыт с фантастической командой! 🌟🌟🌟🌟🌟 Я так рада, что приняла участие в этой программе — каждая минута была в радость! Прогулка на лодке подарила великолепные виды на знаковые места
А
Александр
23 апр 2025
Вау… Какое потрясающее путешествие! Вид на Дубай Марина и колесо обозрения с воды неповторимы. Если будет возможность, советую выбрать вечерний круиз — можно насладиться закатом прямо на воде.
В
Владимир
16 авг 2024
Гид был очень дружелюбным и разговорчивым, отлично рассказывал о достопримечательностях и вдохновлял нас использовать все уголки лодки для красивых фото
