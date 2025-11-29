Водная прогулка
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая на индивидуальной экскурсии. Новейшие небоскребы, аутентичные улочки и шикарные марины ждут вас
Начало: У вашего отеля
«В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая»
Завтра в 10:30
30 ноя в 10:30
$200 за всё до 7 чел.
Такой разный Дубай: от истории до небоскребов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая, где история встречается с современностью. Исследуйте Старый город и наслаждайтесь роскошью Дубай Марины
Начало: У вашего отеля у Дубае
«Путешествие в прошлое и катание на лодке»
30 ноя в 09:00
3 дек в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Круиз
Индивидуальная экскурсия на остров Dibba Rock с обедом и снорклингом
Отправляйтесь в Эль-Фуджейру, где горы встречаются с океаном. Посетите остров Дибба Рок, насладитесь снорклингом и исследуйте исторические места
Начало: В вашем отеле
«Мы доберёмся до него на двухпалубной лодке доу»
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Старый Дубай: прогулка по историческим районам
Откройте для себя старинные районы Дубая, насладитесь прогулкой на традиционной лодке и посетите колоритные рынки. Узнайте, как развивался город
Начало: У станции метро Sharaf DG
«Чтобы ещё больше погрузиться в атмосферу Старого Дубая, мы предложим вам прокатиться на стилизованной лодке абра»
16 дек в 09:00
18 дек в 09:00
от $190 за человека
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: У станции метро Al Ghubaiba
«🔸 Кульминацией нашей прогулки станет часовая поездка на старинной лодке абра вдоль канала»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от $170 за человека
Незабываемый круиз по Дубаю с остановками в знаковых местах
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций Дубая. Восхититесь видами Бурдж Халифа, насладитесь круизом по Дубай Марине и узнайте секреты успеха города будущего
Начало: В лобби вашего отеля
«Здесь вас ждет прогулка на арабской лодке»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:45
30 ноя в 13:45
1 дек в 13:45
$50 за человека
Из Дубая - к горному курорту Хатта: природа и культура
Индивидуальная экскурсия в Хатту: активный отдых, исторические деревни и уникальная природа
«По желанию вы покатаетесь на сап-бордах, лодках, катамаранах и велосипедах, постреляете из лука или даже скатитесь с 12-метровой водной горки»
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
$395 за всё до 4 чел.
Круиз по Дубай Марине с ужином
Увидеть вечерний город с борта традиционной лодки доу под живую музыку
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
1 дек в 21:00
$50 за человека
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Дубаю, где вы увидите исторические и современные чудеса города. Насладитесь комфортом и яркими впечатлениями
«При желании на лодках переправимся через реку и посетим рынок золота и специй»
Завтра в 10:30
30 ноя в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«В программе также прогулка на традиционной лодке абра к месту, где началась история нового Дубая»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
$37 за человека
Лучший выборСовременный Дубай с прогулкой на лодке доу
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
«Вы познакомитесь с современными чудесами света, прокатитесь на арабской лодке Доу - в роскошном районе Дубай Марина, посетите крупнейший торговый центр в мире Дубай Молл»
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
30 ноя в 13:30
$50 за человека
Лучший выборУжин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке «Доу» очень романтичен и популярен»
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$55 за человека
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Проведите незабываемый день в Диббе, наслаждаясь морем, солнцем и живописными видами. Снорклинг и обед на борту добавят ярких впечатлений
Начало: Аэропорт, Отель, Молл
«После вас ждет около 6 часов катания на двухпалубной арабской лодке по акватории Оманского залива (в группе до 40 человек)»
30 ноя в 07:00
1 дек в 07:00
$70 за человека
Морской круиз в Оман Мусандам
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на арабской лодке Доу к живописным берегам Омана. Ожидают рыбалка, снорклинг и обед
Начало: Ваш отель
«А также вас ждёт экстремальное катание на моторной лодке и на надувном банане»
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
30 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$85 за человека
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Отправиться в круиз по Оманскому заливу, понырять среди кораллов и познакомиться с Фуджейрой
Начало: У вашего отеля
«А затем вас ждет около 6 часов катания на двухпалубной арабской лодке по акватории Оманского залива (в группе до 40 человек)»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
30 ноя в 07:00
1 дек в 07:00
$70 за человека
Из Дубаи в Фуджейру: снорклинг, Индийский океан, барбекю
Начало: Отель Дубая
«На нашей лодке есть большое количество воды и напитков, которые помогут вам избежать обезвоживания во время вашего приключения»
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
30 ноя в 06:00
$140 за человека
Прогулка на лодке по Дубайской гавани
Начало: 34RV+M5 Dubai - United Arab Emirates
«Прогулка по культовым водным путям Отправляйтесь в неспешное путешествие на современных лодках Abra и насладитесь живописными видами Дубайской гавани, Дубай Марина, Айн Дубай и Джумейра-Бич-Резиденс»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
$17.70 за человека
Лучший выборМорской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Отправиться в султанат Оман и полюбоваться с воды местными фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт 5-часовой круиз на традиционной арабской двухпалубной лодке с туалетами и раздевалками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
$75 за человека
Современный Дубай: круиз на лодке Доу и подъём на Бурдж-Халифа
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Выезд 13:30-14:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 13:30
30 ноя в 13:30
$120 за человека
Глубоководная рыбалка в Персидском заливе
Начало: Al Seba St - Dubai Marina - Dubai - United Arab Em...
«Мы сделаем всё, чтобы ваше время на лодке прошло легко и интересно»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
$103.46 за человека
Прогулка на скоростном катере
Погрузитесь в атмосферу Дубая на скоростном катере! За 1,5 часа вы увидите город с воды, почувствуете адреналин и сделаете незабываемые фото
Начало: На Dubai Marina Promedade
«Катание на скоростных резиновых лодках — это идеальный способ не только увидеть город, но и прокатиться с ветерком и освежиться прохладой брызг»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
30 ноя в 10:00
$44 за человека
Бриз приключений: прогулка на Лодке Любви
Начало: По договорённости
«Великолепие побережья Дубая с воды • Приготовьтесь к адреналиновой поездке на безопасной RIB — жёсткой надувной лодке»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Старый Дубай - город из сказки о волшебной лампе
Познакомиться с подлинной историей Востока на прогулке, на рынке и с воды (все билеты включены)
Начало: У станции метро Al Ghubaiba
«Билеты в музеи, прогулка на лодке, угощение-комплимент и бутылка воды на человека входят в стоимость»
Расписание: в пятницу в 10:00
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$50 за билет
Скоростной драйв в Дубае
Море, экстрим и лучшие виды города небоскребов с воды
Начало: В Дубай Марине
«Прогулка проходит на скоростных жёстко-надувных лодках Ribcraft»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 16:00 и 17:30
30 ноя в 10:30
1 дек в 10:30
$55 за человека
Ужин на арабской лодке Доу
«Вечерняя прогулка с ужином (на нижней палубе) на арабской лодке Доу (Dhow)»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:00
от $60 за человека
