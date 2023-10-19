Самостоятельное посещение парка. Важно! Время в горнолыжном комплексе – 4 часа при бронировании услуги с трансфером.
Приобретая билеты в парк без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию. Форма одежды smart casual.
Лыжное/сноубордическое снаряжение, куртки, брюки, одноразовые носки, зимние ботинки, перчатки и шлемы будут предоставлены. Шлем обязателен для детей до 13 лет. ВНИМАНИЕ! Дети до 2-х лет не допускаются. Дети всегда должны находится в сопровождении взрослого. Для катания на Snow Bullet Ride (за доп. плату) дети должны быть старше восьми лет, ростом 125 см и весом более 30 кг. Взрослые не должны весить более 120 кг. Доступ к склону доступен только для опытных лыжников/сноубордистов.
Приобретая билеты в парк без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию. Форма одежды smart casual.
Лыжное/сноубордическое снаряжение, куртки, брюки, одноразовые носки, зимние ботинки, перчатки и шлемы будут предоставлены. Шлем обязателен для детей до 13 лет. ВНИМАНИЕ! Дети до 2-х лет не допускаются. Дети всегда должны находится в сопровождении взрослого. Для катания на Snow Bullet Ride (за доп. плату) дети должны быть старше восьми лет, ростом 125 см и весом более 30 кг. Взрослые не должны весить более 120 кг. Доступ к склону доступен только для опытных лыжников/сноубордистов.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
В торговом центре Mall of the Emirates находится одна из наиболее популярных достопримечательностей на Ближнем Востоке – инновационный крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai. Площадью 22 500 квадратных футов, парк включает в себя снежный парк, пять склонов разной высоты и огромную зону для катания на лыжах. Здесь вы можете попробовать свои силы в катании на лыжах, санях и сноуборде и во многих других приключениях. Вам не нужно беспокоиться об одежде и аксессуарах, которые вам нужны в холодной атмосфере, от зимней куртки до перчаток, шлемов и ботинок, все будет предоставлено. Также предоставится возможность покататься на лыжах и сноуборде. Независимо от возраста, лыжный парк и снежный мир предлагают развлечения для всех. Комплекс работает круглый год, на территории торгового центра огромный выбор кафе и ресторанов.
Программа
- Посещение зимнего комлекса Ski Dubai;
- Время в горнолыжном комплексе – 4 часа.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (в случае выбора опции с трансфером) Неограниченный доступ к снежному парку Снежная пещера
- Катание на санях
- Зорбинг
- Неограниченные поездки на подъемнике
- Неограниченные поездки на спуске Mountain Thriller
- Предоставляется шкафчик
- Один из двух аттракционов на выбор: 1) Два часа на склоне
- 2) Два спуска Snow Bullet (зиплайн)
- Что не входит
- Индивидуальное транспортное обслуживание Дополнения к действующему билету Питание в парке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
Парки аттракционов
Развлечения
Похожие туры из Дубая
Входной билет
3 часа
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в музей Зелёная планета
Посетить удивительный парк под биокуполом и познакомиться с обитателями тропических лесов
в Зоологическом музее Зелёная планета
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
$40 за билет
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
$275 за всё до 4 чел.
Входной билет
6 часов
Билет в Legoland Dubai
Грандиозный парк-конструктор - место, где воплощаются самые смелые детские мечты
в парке Legoland Dubai
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
$90 за билет
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании