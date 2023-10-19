Самостоятельное посещение парка. Важно! Время в горнолыжном комплексе – 4 часа при бронировании услуги с трансфером. Приобретая билеты в парк без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия - по желанию. Форма одежды smart casual. Лыжное/сноубордическое снаряжение, куртки, брюки, одноразовые носки, зимние ботинки, перчатки и шлемы будут предоставлены. Шлем обязателен для детей до 13 лет. ВНИМАНИЕ! Дети до 2-х лет не допускаются. Дети всегда должны находится в сопровождении взрослого. Для катания на Snow Bullet Ride (за доп. плату) дети должны быть старше восьми лет, ростом 125 см и весом более 30 кг. Взрослые не должны весить более 120 кг. Доступ к склону доступен только для опытных лыжников/сноубордистов.

Описание

В торговом центре Mall of the Emirates находится одна из наиболее популярных достопримечательностей на Ближнем Востоке – инновационный крытый горнолыжный комплекс Ski Dubai. Площадью 22 500 квадратных футов, парк включает в себя снежный парк, пять склонов разной высоты и огромную зону для катания на лыжах. Здесь вы можете попробовать свои силы в катании на лыжах, санях и сноуборде и во многих других приключениях. Вам не нужно беспокоиться об одежде и аксессуарах, которые вам нужны в холодной атмосфере, от зимней куртки до перчаток, шлемов и ботинок, все будет предоставлено. Также предоставится возможность покататься на лыжах и сноуборде. Независимо от возраста, лыжный парк и снежный мир предлагают развлечения для всех. Комплекс работает круглый год, на территории торгового центра огромный выбор кафе и ресторанов.