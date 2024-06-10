Любителям активного отдыха мы посвящаем это водное приключение! Вы взглянете на достопримечательности Дубая с воды во время гонки на гидроциклах Jet Ski вдоль главной набережной. Сделаете остановки перед Бурдж-эль-Арабом и Пальмовыми островами. Проплывите мимо отеля Westin, пляжной полосы Barasti и гавани с роскошными яхтами.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед гонками на воде вы пройдёте инструктаж по управлению гидроциклом, получите все необходимые инструкции по безопасности и спасательные жилеты.

Оседлаете Jet Ski и промчитесь мимо достопримечательностей Дубая, в числе которых — Бурдж-эль-Араб и огромные яхты у Пальмовых островов. Посмотрите на впечатляющий Бурдж-Халифа и центральную часть Дубая с нового ракурса. Сделаете короткую остановку на пляже острова Пальма Джумейра, чтобы сфотографировать урбанистический пейзаж дубайской гавани.

Организационные детали