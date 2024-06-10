Любителям активного отдыха мы посвящаем это водное приключение! Вы взглянете на достопримечательности Дубая с воды во время гонки на гидроциклах Jet Ski вдоль главной набережной. Сделаете остановки перед Бурдж-эль-Арабом и Пальмовыми островами. Проплывите мимо отеля Westin, пляжной полосы Barasti и гавани с роскошными яхтами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед гонками на воде вы пройдёте инструктаж по управлению гидроциклом, получите все необходимые инструкции по безопасности и спасательные жилеты.
Оседлаете Jet Ski и промчитесь мимо достопримечательностей Дубая, в числе которых — Бурдж-эль-Араб и огромные яхты у Пальмовых островов. Посмотрите на впечатляющий Бурдж-Халифа и центральную часть Дубая с нового ракурса. Сделаете короткую остановку на пляже острова Пальма Джумейра, чтобы сфотографировать урбанистический пейзаж дубайской гавани.
Организационные детали
- В стоимость включены: катание на гидроцикле, инструктаж и сопровождение гида-инструктора, питьевая вода, фото и видео, сделанные инструктором, использование шкафчика и раздевалка с открытым душем в нашем центре
- Возможна прогулка длительностью 1 час — стоимость $190
- На одном Jet Ski может кататься как 1 человек, так и 2
- Вас будет сопровождать гид-инструктор из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Джумейра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oleksii — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 526 туристов
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.Задать вопрос
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