Верховая прогулка 👣 по пустынеОтправляйтесь на умиротворяющую поездку на лошадях по красивым пейзажам Национального парка Дубая. Исследуйте мир пустыни, в то время когда вы рысью скачите по лесным тропам, среди деревьев гафа и диких песчаных дюн. В конце поездки вы научитесь ухаживать и правильно кормить свою лошадь.

Инструктор выведет вас в парк 🌳 и ответит на любые вопросы, которые могут возникнуть во время поездки. Понаблюдайте за местной дикой природой, например, за Песчаными лисицами.

После 60 минутной езды по пустынному ландшафту, вы вернётесь в конюшню и научитесь рассёдлывать свою лошадь, а также почистите и покормите её, специально подготовленным для этого угощением. Меры по борьбе с COVID-19• Все поверхности, к которым прикасаются туристы, регулярно очищаются;