Верховая прогулка 👣 по пустынеОтправляйтесь на умиротворяющую поездку на лошадях по красивым пейзажам Национального парка Дубая. Исследуйте мир пустыни, в то время когда вы рысью скачите по лесным тропам, среди деревьев гафа и диких песчаных дюн. В конце поездки вы научитесь ухаживать и правильно кормить свою лошадь.
Инструктор выведет вас в парк 🌳 и ответит на любые вопросы, которые могут возникнуть во время поездки. Понаблюдайте за местной дикой природой, например, за Песчаными лисицами.
После 60 минутной езды по пустынному ландшафту, вы вернётесь в конюшню и научитесь рассёдлывать свою лошадь, а также почистите и покормите её, специально подготовленным для этого угощением. Меры по борьбе с COVID-19• Все поверхности, к которым прикасаются туристы, регулярно очищаются;
- Туристы должны соблюдать дистанцию в транспортных средствах;
- Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей;
- Туристам необходимо быть в защитных масках, которые вы должны принести с собой;
- У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела.
- Важная информация• Гид ТОЛЬКО англоговорящий;
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
- Запрещено брать на экскурсию ⛳ домашних животных, чемоданы и большие сумки;
- К участию не допускаются лица младше 9 и старше 64 лет;
- Те, кто весит более 90 кг, не допускаются к участию.