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Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая

TicketsS
TicketsS – Гид из Дубая
Насладитесь расслабляющей верховой прогулкой в красивом живописном национальном парке 🌳 Дубая, где вы по достоинству оцените контрастный ландшафт этого места.

Ведь катаясь по лесным тропинкам, вы увидите как деревья гафа, так и песчаные дюны.

А в конце поездки узнайте, как кормить и ухаживать за лошадьми.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $112 за человека

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Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая

Что вы увидите

  • Парк Мушриф
Верховая прогулка 👣 по пустынеОтправляйтесь на умиротворяющую поездку на лошадях по красивым пейзажам Национального парка Дубая. Исследуйте мир пустыни, в то время когда вы рысью скачите по лесным тропам, среди деревьев гафа и диких песчаных дюн. В конце поездки вы научитесь ухаживать и правильно кормить свою лошадь.
Инструктор выведет вас в парк 🌳 и ответит на любые вопросы, которые могут возникнуть во время поездки. Понаблюдайте за местной дикой природой, например, за Песчаными лисицами.
После 60 минутной езды по пустынному ландшафту, вы вернётесь в конюшню и научитесь рассёдлывать свою лошадь, а также почистите и покормите её, специально подготовленным для этого угощением. Меры по борьбе с COVID-19• Все поверхности, к которым прикасаются туристы, регулярно очищаются;
  • Туристы должны соблюдать дистанцию в транспортных средствах;
  • Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей;
  • Туристам необходимо быть в защитных масках, которые вы должны принести с собой;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела.
  • Важная информация• Гид ТОЛЬКО англоговорящий;
  • Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
  • Запрещено брать на экскурсию ⛳ домашних животных, чемоданы и большие сумки;
  • К участию не допускаются лица младше 9 и старше 64 лет;
  • Те, кто весит более 90 кг, не допускаются к участию.
Что входит
  • 60 минутная езда на лошадях
  • Инструктаж
  • Уход за лошадью после поездки
  • Шлем
Что не входит
  • Личные расходы
  • Чаевые (по желанию)
  • Трансфер от/до отеля.
Начало и место завершения
🚩 Mushrif Park, Дубай
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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