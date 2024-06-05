1 чел.
По популярности
Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«Желающие прокатятся на каяках или банане, искупаются или просто полюбуются пейзажами Фуджейры, а начиная с октября можно даже порыбачить — ваш улов мы сможем приготовить прямо на борту»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
«Также по желанию вы сможете покататься на багги и квадроциклах перед началом сафари (стоимость обговаривается отдельно)»
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Сафари на джипе — это не только шанс посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов, но и весёлое приключение»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«Три часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
«Аджман — маленький, спокойный эмират с чудесной природой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«При желании можем заехать в цветочный парк Сад Чудес»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Урбанистический оазис среди золотых песков и мангровых рощ — такой вам откроется столица Арабских Эмиратов, Абу-Даби»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«Даже природных мест и зелени здесь больше: вы убедитесь в этом, пройдя по деревянным дорожкам над водой в удивительном мангровом парке»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Поклонников экстремального вождения ждет прилив адреналина от крутых виражей и прыжков, а романтикам точно запомнится живописный закат и удивительные переливы красных песков»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Круиз
10 часов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Билеты
3 часа
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
«Оранжерея Green Planet — креативный четырёхэтажный комплекс, где воспроизвели экосистему тропиков и поместили сюда более 3000 представителей экзотической флоры и фауны»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
«На берегу можно насладиться единением с экзотической природой ОАЭ и проникнуться любовью к этой стране»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
«Поездка по песчаным горам уже само по себе настоящее приключение и море эмоций, даже если вы находитесь на месте пассажира»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите композиции из растений, клумбы, аллеи, фигурные арки и импровизированные водопады, гигантские цветочные часы и фантастические монументы»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Билеты
1 час
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
«Прогуляемся по красным пескам эмирата Рас-эль-Хайма, где вы сможете провести красочную фотосессию, посмотрим на пейзажи и посетим исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна — самого маленького эмирата государства»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Пустынное сафари утром в Дубае подарит вам захватывающие и незабываемые эмоции»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Доставка комфортабельным транспортом от ворот заповедника к лагерю и обратно»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр, водопад «Ловцы за жемчугом» и один из крупнейших в мире аквариумов (*)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго 🦩»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь пейзажами, поплаваете с масками, прокатитесь на «банане», пообедаете и порыбачите»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Мы проедем через четыре живописных эмирата: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра к океану»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Во время поездки вы насладитесь как отдыхом на природе, так и историческим наследием региона»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
«Мы расскажем, как природа сама создала этот форт»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Групповая
9 часов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
«Невероятно, но именно здесь спрятана наша следующая цель — зеленый оазис, где можно прикоснуться не только к природе, но и к истории Эмиратов»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
«Сафари-парк Дубая — уголок природы, где мирно уживаются животные и птицы из Аравии, Африки и Азии»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Само сафари продлится 25 минут — после мы сделаем фото-паузу, чтобы вы могли насладиться пейзажем в лучах заката и сделать несколько снимков на память»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«Я провезу вас по живописной набережной Абу-Даби, покажу знаменитое круглое здание и столичные фонтаны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ППавел1 июня 2024День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Природа и пейзажи»
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