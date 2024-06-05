Познавательные экскурсии на природе в Дубае

Найдено 105 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Дубае на русском языке, цены от $13, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«Желающие прокатятся на каяках или банане, искупаются или просто полюбуются пейзажами Фуджейры, а начиная с октября можно даже порыбачить — ваш улов мы сможем приготовить прямо на борту»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
«Также по желанию вы сможете покататься на багги и квадроциклах перед началом сафари (стоимость обговаривается отдельно)»
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Сафари на джипе — это не только шанс посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов, но и весёлое приключение»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«Три часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
«Аджман — маленький, спокойный эмират с чудесной природой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«При желании можем заехать в цветочный парк Сад Чудес»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«Урбанистический оазис среди золотых песков и мангровых рощ — такой вам откроется столица Арабских Эмиратов, Абу-Даби»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«Даже природных мест и зелени здесь больше: вы убедитесь в этом, пройдя по деревянным дорожкам над водой в удивительном мангровом парке»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Поклонников экстремального вождения ждет прилив адреналина от крутых виражей и прыжков, а романтикам точно запомнится живописный закат и удивительные переливы красных песков»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
16 отзывов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Билеты
3 часа
5 отзывов
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
«Оранжерея Green Planet — креативный четырёхэтажный комплекс, где воспроизвели экосистему тропиков и поместили сюда более 3000 представителей экзотической флоры и фауны»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Из Дубая - в сказочный город Хатта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Из Дубая - в сказочный город Хатта
Путешествие в Хатту подарит вам незабываемые впечатления. Озеро, водопады, этнографическая деревня и медовая ферма ждут вас. Насладитесь природой и тишиной
Начало: Я вас заберу с вашей локации и после экскурсии ост...
«На берегу можно насладиться единением с экзотической природой ОАЭ и проникнуться любовью к этой стране»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$240 за всё до 6 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
«Поездка по песчаным горам уже само по себе настоящее приключение и море эмоций, даже если вы находитесь на месте пассажира»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
По паркам Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите композиции из растений, клумбы, аллеи, фигурные арки и импровизированные водопады, гигантские цветочные часы и фантастические монументы»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Билеты в парк LegoLand
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Все Эмираты за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Все Эмираты за 1 день
Увидеть и понять всю красочность и многоликость государства
Начало: Из вашего отеля
«Прогуляемся по красным пескам эмирата Рас-эль-Хайма, где вы сможете провести красочную фотосессию, посмотрим на пейзажи и посетим исторический музей-форт Умм-эль-Кувейна — самого маленького эмирата государства»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310$279 за всё до 6 чел.
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Пустынное сафари утром в Дубае подарит вам захватывающие и незабываемые эмоции»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«А также погуляете по живописной набережной и узнаете, как выглядит «арабская Венеция»»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Доставка комфортабельным транспортом от ворот заповедника к лагерю и обратно»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр, водопад «Ловцы за жемчугом» и один из крупнейших в мире аквариумов (*)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Птичий заповедник Рас аль Хор — естественное место обитания фламинго 🦩»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь пейзажами, поплаваете с масками, прокатитесь на «банане», пообедаете и порыбачите»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Мы проедем через четыре живописных эмирата: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра к океану»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Во время поездки вы насладитесь как отдыхом на природе, так и историческим наследием региона»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Из Дубая - к горному курорту Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
«Мы расскажем, как природа сама создала этот форт»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
🚗 На машине
Групповая
9 часов
7 отзывов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
«Невероятно, но именно здесь спрятана наша следующая цель — зеленый оазис, где можно прикоснуться не только к природе, но и к истории Эмиратов»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
«Сафари-парк Дубая — уголок природы, где мирно уживаются животные и птицы из Аравии, Африки и Азии»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Само сафари продлится 25 минут — после мы сделаем фото-паузу, чтобы вы могли насладиться пейзажем в лучах заката и сделать несколько снимков на память»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«Я провезу вас по живописной набережной Абу-Даби, покажу знаменитое круглое здание и столичные фонтаны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Природа и пейзажи»

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