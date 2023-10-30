Посетить Сад чудес, Сад бабочек и всемирную ярмарку за 1 день в мини-группе
На комфортабельном автомобиле мы отвезём вас сразу в 3 потрясающих парка — все входные билеты уже включены в стоимость!
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Описание
Что вас ожидает
Сад чудес
Это один из крупнейших в мире цветочных парков. Он находится практически посреди пустыни и представляет собой собрание многочисленных образцов флористического искусства. Вы увидите композиции из растений, клумбы, аллеи, фигурные арки и импровизированные водопады, гигантские цветочные часы и фантастические монументы. А также узнаете, почему сад прослыл самой романтической достопримечательностью Ближнего Востока.
Сад бабочек
На территории сада — 9 куполов, под крышей которых поселились 15000 бабочек. Здесь маленькие существа всех мыслимых расцветок буквально охотятся на посетителей, норовя без предупреждения приземлиться на них и принять участие в очередной фотосессии. Павильоны-беседки, пруд с рыбками, шум водопада, пение птиц, порхающие с цветка на цветок бабочки создают атмосферу райского уголка. Обратите внимание: бабочки — существа в основном дневные: после 17 часов многие местные красавицы отправляются спать.
Глобал Вилладж
Вы посетите международную ярмарку, которая ежегодно проходит в развлекательном парке Дубайлэнд. Это настоящий центр туризма, отдыха, развлечений и шопинга в регионе! Вы сможете купить сувениры и познакомиться с культурой и национальными особенностями стран, представленных на ярмарке.
Организационные детали
- Забираем на автомобиле Kia Carnival из отелей Дубая, Шарджи и Аджмана. Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, стоимость уточняйте в переписке.
- Все входные билеты включены в стоимость экскурсии
- Экскурсии по Саду цветов и Саду бабочек длятся по 1,5-2 часа. По Глобал Вилладж — 3-4 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.