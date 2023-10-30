Причудливые цветочные композиции посреди пустыни, десятки павильонов, отражающих культуру разных стран, тысячи бабочек, которые в буквальном смысле охотятся на посетителей — всё это ждёт вас на экскурсии. На комфортабельном автомобиле мы отвезём вас сразу в 3 потрясающих парка — все входные билеты уже включены в стоимость!

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Описание

Что вас ожидает

Сад чудес

Это один из крупнейших в мире цветочных парков. Он находится практически посреди пустыни и представляет собой собрание многочисленных образцов флористического искусства. Вы увидите композиции из растений, клумбы, аллеи, фигурные арки и импровизированные водопады, гигантские цветочные часы и фантастические монументы. А также узнаете, почему сад прослыл самой романтической достопримечательностью Ближнего Востока.

Сад бабочек

На территории сада — 9 куполов, под крышей которых поселились 15000 бабочек. Здесь маленькие существа всех мыслимых расцветок буквально охотятся на посетителей, норовя без предупреждения приземлиться на них и принять участие в очередной фотосессии. Павильоны-беседки, пруд с рыбками, шум водопада, пение птиц, порхающие с цветка на цветок бабочки создают атмосферу райского уголка. Обратите внимание: бабочки — существа в основном дневные: после 17 часов многие местные красавицы отправляются спать.

Глобал Вилладж

Вы посетите международную ярмарку, которая ежегодно проходит в развлекательном парке Дубайлэнд. Это настоящий центр туризма, отдыха, развлечений и шопинга в регионе! Вы сможете купить сувениры и познакомиться с культурой и национальными особенностями стран, представленных на ярмарке.

Организационные детали