1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Высотки, парки и шикарные виды»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«А еще покажу Дубай глазами влюбленного в него человека и проведу вас по действительно вдохновляющим городским районам, набережным и паркам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«Билеты в мангровый парк входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«Доступ к 27 красочным аттракционам и 5 тематическим интерактивным зонам парка MotionGate»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Мини-группа
9 часов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Это один из крупнейших в мире цветочных парков»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Билеты
1 час
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
«Доступ ко всем тематическим аттракционам и развлечениям парка LegoLand»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
«Этот парк лидирует по многим параметрам, как и гонщики на машинах Феррари»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Групповая
6 часов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
«🐅 Животные со всего мира встретятся вам в Сафари-парке, который разделен на 3 территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
Побывать в двух удивительных комплексах и ближе познакомиться с фауной и флорой мира
Начало: Трансфер из отеля
«Сафари-парк строили 4,5 года, использовали новейшие экотехнологии и потратили 272 миллиона долларов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Главные герои парка — розовые фламинго»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«Аттракцион Формула Росса в парке Феррари не работает до 22 марта 2024 года»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Билеты
8 часов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«Недалеко от Дубая находится тематический комплекс, в который входит несколько парков»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Групповая
9 часов
Билет в тематический парк IMG Worlds of Adventure (без трансфера)
Начало: Тематический парк IMG Worlds of Adventure
«Вы отправитесь в парк, признанный одним из лучших в мире, где под одной крышей собраны четыре вселенные: «Сеть мультфильмов», «Герои Марвел», парк динозавров «Затерянная долина» и «Бульвар» с кафе, ресторанами и магазинами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $60 за человека
Мини-группа
1 час
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Начало: Mushrif Park, Дубай
«Отправляйтесь на умиротворяющую поездку на лошадях по красивым пейзажам Национального парка Дубая»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$99 за человека
Групповая
8 часов
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
«Мы предлагаем посетить парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков - Лего»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от $85 за человека
Групповая
5 часов
Дубай Сафари Парк
Начало: Дубай, Al Warqa 5
«В этом чудном парке Вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $13.50 за человека
Билеты
2 часа
Парк цветов Miracle Garden
Начало: Miracle Garden
«Важная информация На территорию парка и ярмарки можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено»
2 окт в 12:00
3 окт в 12:00
$26 за билет
Групповая
7 часов
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Начало: Ваш отель в Дубае, Шарджи, Аджмане, Абу-Даби
«Что вас ждет Вы побываете в тематическом парке нового поколения»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $91 за человека
Индивидуальная
8 часов
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
«Далее мы с вами направимся в крупнейший тематический крытый парк «Ferrari World», территория которого занимает более 86 тысяч кв»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«World Абу Даби - самый большой в мире крытый тематический парк, площадью более 15 га»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
«Всего за один день вы посетите сразу две интереснейшие локации — Парк Цветов и ярмарку «Всемирная деревня»»
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
«Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Тематический парк IMG
«Тематический парк Дубая IMG Worlds of Adventure — это целая страна развлечений, раскинувшаяся на площади равной 28 футбольным полям»
Расписание: Понедельник, Пятница в 13:00
$100 за человека
Групповая
5 часов
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
«World ™ Abu Dhabi входит в ряд крупнейших в мире крытых тематических парков»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
от $125 за человека
Билеты
2 часа
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Подробнее Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Групповая
5 часов
Зоопарк Дубай Сафари-парк
«Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 8:45
$65 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Парк цветов — $18/чел»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
«Феррари-парк на острове Яс в Абу-Даби — это первый и самый популярный парк развлечений»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасное место. Рада, что посетили. Хоть сезон и заканчивался, цветение уже было не таким бурным, но все равно парк поражает. С билетами заминок не было. Получили на ВА. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парки»
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