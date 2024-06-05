Экскурсии по паркам Дубая

Найдено 36 экскурсий в категории «Парки» в Дубае на русском языке, цены от $13, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Рамка расположена в парке Zabeel недалеко от резиденции шейха»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Высотки, парки и шикарные виды»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
174 отзыва
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«А еще покажу Дубай глазами влюбленного в него человека и проведу вас по действительно вдохновляющим городским районам, набережным и паркам»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Затем вы прогуляетесь по амбициозной набережной «Дубай Марина», где расположены крупнейшие яхт-клубы мира, и посетите парк цветов, изумляющий совершенным сочетанием человеческой фантазии и природы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«Билеты в мангровый парк входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Билеты
3 часа
5 отзывов
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
«Доступ к 27 красочным аттракционам и 5 тематическим интерактивным зонам парка MotionGate»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
По паркам Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Это один из крупнейших в мире цветочных парков»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Билеты в парк LegoLand
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
«Доступ ко всем тематическим аттракционам и развлечениям парка LegoLand»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
«Этот парк лидирует по многим параметрам, как и гонщики на машинах Феррари»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
«Доступ к 20 тематическим аттракционам и в музей-галерею автомобилей парка Ferrari World»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
«Доступ к 29 красочным аттракционам и 6 тематическим интерактивным зонам парка Warner Brothers»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
«🐅 Животные со всего мира встретятся вам в Сафари-парке, который разделен на 3 территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
Побывать в двух удивительных комплексах и ближе познакомиться с фауной и флорой мира
Начало: Трансфер из отеля
«Сафари-парк строили 4,5 года, использовали новейшие экотехнологии и потратили 272 миллиона долларов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$225 за всё до 6 чел.
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Главные герои парка — розовые фламинго»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
🚗 На машине
Групповая
10 часов
20 отзывов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«Аттракцион Формула Росса в парке Феррари не работает до 22 марта 2024 года»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
Билеты
8 часов
13 отзывов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
«Недалеко от Дубая находится тематический комплекс, в который входит несколько парков»
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Билет в тематический парк IMG Worlds of Adventure (без трансфера)
Групповая
9 часов
15 отзывов
Билет в тематический парк IMG Worlds of Adventure (без трансфера)
Начало: Тематический парк IMG Worlds of Adventure
«Вы отправитесь в парк, признанный одним из лучших в мире, где под одной крышей собраны четыре вселенные: «Сеть мультфильмов», «Герои Марвел», парк динозавров «Затерянная долина» и «Бульвар» с кафе, ресторанами и магазинами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $60 за человека
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
6 отзывов
Верховая прогулка по дюнам национального парка Дубая
Начало: Mushrif Park, Дубай
«Отправляйтесь на умиротворяющую поездку на лошадях по красивым пейзажам Национального парка Дубая»
Расписание: Ежедневно в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00, кроме понедельника
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$99 за человека
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
17 отзывов
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
«Мы предлагаем посетить парк семьям с детьми от 2 до 12 лет и отдохнуть в яркой атмосфере Страны Лего с самыми знаменитыми зданиями нашей планеты из кирпичиков - Лего»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от $85 за человека
Дубай Сафари Парк
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
37 отзывов
Дубай Сафари Парк
Начало: Дубай, Al Warqa 5
«В этом чудном парке Вы увидите более 2500 видов экзотических животных и растений, сможете познакомиться с редкими обитателями пустыни, саванны, джунглей, предгорий и гор, используя соответствующий транспорт»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $13.50 за человека
Парк цветов Miracle Garden
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
24 отзыва
Парк цветов Miracle Garden
Начало: Miracle Garden
«Важная информация На территорию парка и ярмарки можно пронести 0,5 л воды, еду проносить запрещено»
2 окт в 12:00
3 окт в 12:00
$26 за билет
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Начало: Ваш отель в Дубае, Шарджи, Аджмане, Абу-Даби
«Что вас ждет Вы побываете в тематическом парке нового поколения»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $91 за человека
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
«Далее мы с вами направимся в крупнейший тематический крытый парк «Ferrari World», территория которого занимает более 86 тысяч кв»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
«World Абу Даби - самый большой в мире крытый тематический парк, площадью более 15 га»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
«Всего за один день вы посетите сразу две интереснейшие локации — Парк Цветов и ярмарку «Всемирная деревня»»
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Групповая
5 часов
1 отзыв
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
«Первый в мире фирменный тематический парк Ferrari располагает внушительным выбором аттракционов и развлечений в стилистике бренда, крупнейшим магазином Ferrari Store и спектром настоящих итальянских ресторанов для всей семьи»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Тематический парк IMG
Групповая
5 часов
Тематический парк IMG
«Тематический парк Дубая IMG Worlds of Adventure — это целая страна развлечений, раскинувшаяся на площади равной 28 футбольным полям»
Расписание: Понедельник, Пятница в 13:00
$100 за человека
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Групповая
5 часов
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
«World ™ Abu Dhabi входит в ряд крупнейших в мире крытых тематических парков»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
от $125 за человека
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Билеты
2 часа
Билет в парк IMG Worlds of Adventure
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Подробнее Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Зоопарк Дубай Сафари-парк
Групповая
5 часов
Зоопарк Дубай Сафари-парк
«Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 8:45
$65 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Увидеть за один день все знаменитые локации
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Парк цветов — $18/чел»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$190 за всё до 4 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
«Феррари-парк на острове Яс в Абу-Даби — это первый и самый популярный парк развлечений»
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
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    были. Очень комфортно (нас было всего 4 человека), маршрут составлен очень интересно, успели посмотреть все что хотели и даже больше, гид замечательный. Саймон очень интересно рассказывал, мы узнали очень многое для себя. Спасибо большое.

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Парк цветов Miracle Garden
    Прекрасное место. Рада, что посетили. Хоть сезон и заканчивался, цветение уже было не таким бурным, но все равно парк поражает. С билетами заминок не было. Получили на ВА. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
  2. Дубай по максимуму
  3. О Дубае с любовью
  4. Знакомство с Дубаем
  5. 1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Парки" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 13 до 285 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1675 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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