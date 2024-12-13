Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Окунитесь в мир звёзд в музее мадам Тюссо.



Более 60 восковых фигур мировых суперзвёзд и местных знаменитостей ждут вас в семи тематических зонах. Сделайте селфи, почувствуйте атмосферу шоу-бизнеса и проведите время ярко и незабываемо. 5 3 отзыва

Описание билета Мир восковых фигур Приобретая входной билет в музей «мадам Тюссо» в Дубае, вы сможете посетить семь тематических зон, где собрано более 60 невероятно реалистичных восковых фигур. Здесь представлены музыканты, актёры, спортсмены и мировые лидеры, а также известные местные личности. Насладитесь встречей со звёздами Прогуляйтесь по залам и пообщайтесь с любимыми знаменитостями в интерактивной форме. Эта выставка дарит уникальную возможность сделать эффектные снимки и почувствовать себя частью звёздного мира. Семь тематических зон Исследуйте разнообразие выставки: «Лидеры и члены королевских семей», «Фэшн», «Кино», «Медиа», «Болливуд», «Спорт» и «Музыкальная вечеринка A‑List». Каждая зона открывает новые впечатления и яркие эмоции.

Что включено Входной билет Что не входит в цену Трансфер Место начала и завершения? 34JF+224 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты