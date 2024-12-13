Окунитесь в мир звёзд в музее мадам Тюссо.
Более 60 восковых фигур мировых суперзвёзд и местных знаменитостей ждут вас в семи тематических зонах. Сделайте селфи, почувствуйте атмосферу шоу-бизнеса и проведите время ярко и незабываемо.
Описание билетаМир восковых фигур Приобретая входной билет в музей «мадам Тюссо» в Дубае, вы сможете посетить семь тематических зон, где собрано более 60 невероятно реалистичных восковых фигур. Здесь представлены музыканты, актёры, спортсмены и мировые лидеры, а также известные местные личности. Насладитесь встречей со звёздами Прогуляйтесь по залам и пообщайтесь с любимыми знаменитостями в интерактивной форме. Эта выставка дарит уникальную возможность сделать эффектные снимки и почувствовать себя частью звёздного мира. Семь тематических зон Исследуйте разнообразие выставки: «Лидеры и члены королевских семей», «Фэшн», «Кино», «Медиа», «Болливуд», «Спорт» и «Музыкальная вечеринка A‑List». Каждая зона открывает новые впечатления и яркие эмоции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
34JF+224 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
13 дек 2024
Было хорошо, остались довольны.
Д
Демьян
28 ноя 2024
Всё понравилось, отдых получился очень приятным
Д
Данила
28 мая 2024
Персонал был очень дружелюбным и гостеприимным, особенно порадовала их щедрость с фотографиями 😇
Входит в следующие категории Дубая
