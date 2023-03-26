Получите точное время прохода в Музей Будущего в Дубае с нашими билетами
Приглашаем вас в потрясающий воображение Музей Будущего.
В величественном семиэтажном здании вы посетите исследовательский центр с открытыми лабораториями, в которых представлены современные технологии и последние научные достижения. А с наступлением темноты у вас будет возможность полюбоваться его подсветкой.
В величественном семиэтажном здании вы посетите исследовательский центр с открытыми лабораториями, в которых представлены современные технологии и последние научные достижения. А с наступлением темноты у вас будет возможность полюбоваться его подсветкой.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Грандиозный музей будущего
Семиэтажное здание площадью 30 000 квадратных метров имеет высоту 77 метров. Здесь разместится исследовательский центр с лабораториями, где посетители музея смогут познакомиться с новыми технологиями. Фасад из нержавеющей стали площадью более 17 000 квадратных метров украшен арабской каллиграфией, созданной эмиратским художником Маттаром бин Лахеджем.
⠀
Вечером здание блистает невероятно красивой подсветкой. Фасад состоит из 1024 пластин, полностью изготовленных роботами. Музей будет питаться от солнечной энергии, вырабатываемой станцией мощностью 4000 мегаватт, подключенной к зданию. Парк, окружающий музей, содержит 70 видов растений и оснащен интеллектуальной, автоматической системой орошения.
Музей Будущего работает:
- 7 дней в неделю с 10:00 до 18:00 (последний временной интервал 17:00).
- Точное время прохода в музей Вы получите после подтверждения заказа.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в Музей Будущего
- Что не входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Sheikh Zayed Road, Trade Centre
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
- Важная информация
- Внимание! организаторы пришлют вам билеты. проверяйте уведомления. Ваучер сайте не является билетом в музей.
- Требуется 100% предоплата
- Билеты не подлежат возврату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 54 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана Артюхина
26 мар 2023
Все отлично. Билет получила, в музее дали входной браслет. Очередь на вход в экспозиции примерно 50 минут.
V
Vladislav Guznov
23 мар 2023
О
Ольга Опалюк
18 мар 2023
Билеты приобрели на сайте, долго не было подтверждения от организатора, пришлось писать во все концы, но билеты были куплены и высланы нам на почту и в Ватсап. Сам Музей - очень красивое необычное здание, сделано несколько залов с фильмами про будущее, несколько экспозиций, особого впечатления не произвело. Просто новый арт-объект. Стоимость билета очень завышенная. За такие деньги в Дубае или Абу-Даби можно посмотреть более интересные места.
Н
Наталья Бывалина
17 мар 2023
Музей необычный,очень красивый,будет интересен и детям и взрослым. Билеты пришли в срок,спасибо за возможность посетить Museum of the Future,мы получили удовольствие от данного мероприятия!
Л
Лариса Школова
17 мар 2023
Все прошло отлично, билеты выслали на электронную почту. Спасибо за возможность забронировать экскурсию из Москвы.
Л
Лю Манасян
16 мар 2023
Заказывала билеты через спутник, все оперативно и быстро. Расплачивалась картой мир. Музей будущего впечатлил масштабами и очень интересный дизай, а вот внутри не особо понравилось. Лучше покупать билеты заранее, по факту может не быть билетов
Т
Татьяна Жданова
14 мар 2023
Интересно сделано, понравилось, единственно, не очень много экспозиций на такое огромное здание. За 30 мин до времени в билете по qr коду получаешь браслет для прохода внутрь. Раньше приходить не нужно. Билеты нужно покупать заранее, что неудобно, не все об этом знают. Но прямо в музее билеты покупал народ, возможно, потому что не было столпотворения. Для детей есть отдельный этаж развлечений.
V
Valentina Uvarova
11 мар 2023
Н
Надежда Баглаева
10 мар 2023
Если владеете английским-будет очень познавательно) если не владеете, то проведете время в окружении декораций, анимаций, голограмм и женщины-киборга с искусственным интеллектом) в целом, увлекательно)
И
Ирина Попова
10 мар 2023
Не понравилось. Ожидание не совпало с реальностью. Оценка 3 из 10. Прошли все за час. Не понимаю ажиотажа, что скупают билеты на месяц вперёд. Снаружи здание очень красивое.
Совет - не советую! Лучше бы на море провели время
Совет - не советую! Лучше бы на море провели время
И
Ирина Тряпицына
5 мар 2023
S
Sla92
3 мар 2023
К
Ксения Левчук
2 мар 2023
Не впечатлило, можно не покупать билет, а просто пофоткаться снаружи
С
Степанищева Ольга Сергеевна
2 мар 2023
Понравилось всё!
г
гульназ фаттахова
27 фев 2023
Ещё 39 отзывов
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