Грандиозный музей будущего

Семиэтажное здание площадью 30 000 квадратных метров имеет высоту 77 метров. Здесь разместится исследовательский центр с лабораториями, где посетители музея смогут познакомиться с новыми технологиями. Фасад из нержавеющей стали площадью более 17 000 квадратных метров украшен арабской каллиграфией, созданной эмиратским художником Маттаром бин Лахеджем.

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Вечером здание блистает невероятно красивой подсветкой. Фасад состоит из 1024 пластин, полностью изготовленных роботами. Музей будет питаться от солнечной энергии, вырабатываемой станцией мощностью 4000 мегаватт, подключенной к зданию. Парк, окружающий музей, содержит 70 видов растений и оснащен интеллектуальной, автоматической системой орошения.

Музей Будущего работает: