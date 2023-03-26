Билеты в Музей Будущего

Получите точное время прохода в Музей Будущего в Дубае с нашими билетами

4.6
54 отзыва
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Приглашаем вас в потрясающий воображение Музей Будущего.

В величественном семиэтажном здании вы посетите исследовательский центр с открытыми лабораториями, в которых представлены современные технологии и последние научные достижения. А с наступлением темноты у вас будет возможность полюбоваться его подсветкой.
Билеты в Музей Будущего
Билеты в Музей Будущего
Билеты в Музей Будущего
Билеты в Музей Будущего
Билеты в Музей Будущего
Билеты в Музей Будущего
Ближайшие даты:
17
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19
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Грандиозный музей будущего

Семиэтажное здание площадью 30 000 квадратных метров имеет высоту 77 метров. Здесь разместится исследовательский центр с лабораториями, где посетители музея смогут познакомиться с новыми технологиями. Фасад из нержавеющей стали площадью более 17 000 квадратных метров украшен арабской каллиграфией, созданной эмиратским художником Маттаром бин Лахеджем.

Вечером здание блистает невероятно красивой подсветкой. Фасад состоит из 1024 пластин, полностью изготовленных роботами. Музей будет питаться от солнечной энергии, вырабатываемой станцией мощностью 4000 мегаватт, подключенной к зданию. Парк, окружающий музей, содержит 70 видов растений и оснащен интеллектуальной, автоматической системой орошения.

Музей Будущего работает:

  • 7 дней в неделю с 10:00 до 18:00 (последний временной интервал 17:00).
  • Точное время прохода в музей Вы получите после подтверждения заказа.

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Музей Будущего
Что не входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Sheikh Zayed Road, Trade Centre
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • Внимание! организаторы пришлют вам билеты. проверяйте уведомления. Ваучер сайте не является билетом в музей.
  • Требуется 100% предоплата
  • Билеты не подлежат возврату
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 54 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
4
3
2
2
1
1
2
Д
26 мар 2023
Все отлично. Билет получила, в музее дали входной браслет. Очередь на вход в экспозиции примерно 50 минут.
V
23 мар 2023
О
18 мар 2023
Билеты приобрели на сайте, долго не было подтверждения от организатора, пришлось писать во все концы, но билеты были куплены и высланы нам на почту и в Ватсап. Сам Музей - очень красивое необычное здание, сделано несколько залов с фильмами про будущее, несколько экспозиций, особого впечатления не произвело. Просто новый арт-объект. Стоимость билета очень завышенная. За такие деньги в Дубае или Абу-Даби можно посмотреть более интересные места.
Н
17 мар 2023
Музей необычный,очень красивый,будет интересен и детям и взрослым. Билеты пришли в срок,спасибо за возможность посетить Museum of the Future,мы получили удовольствие от данного мероприятия!
Л
17 мар 2023
Все прошло отлично, билеты выслали на электронную почту. Спасибо за возможность забронировать экскурсию из Москвы.
Л
16 мар 2023
Заказывала билеты через спутник, все оперативно и быстро. Расплачивалась картой мир. Музей будущего впечатлил масштабами и очень интересный дизай, а вот внутри не особо понравилось. Лучше покупать билеты заранее, по факту может не быть билетов
Т
14 мар 2023
Интересно сделано, понравилось, единственно, не очень много экспозиций на такое огромное здание. За 30 мин до времени в билете по qr коду получаешь браслет для прохода внутрь. Раньше приходить не нужно. Билеты нужно покупать заранее, что неудобно, не все об этом знают. Но прямо в музее билеты покупал народ, возможно, потому что не было столпотворения. Для детей есть отдельный этаж развлечений.
V
11 мар 2023
Н
10 мар 2023
Если владеете английским-будет очень познавательно) если не владеете, то проведете время в окружении декораций, анимаций, голограмм и женщины-киборга с искусственным интеллектом) в целом, увлекательно)
И
10 мар 2023
Не понравилось. Ожидание не совпало с реальностью. Оценка 3 из 10. Прошли все за час. Не понимаю ажиотажа, что скупают билеты на месяц вперёд. Снаружи здание очень красивое.

Совет - не советую! Лучше бы на море провели время
И
5 мар 2023
S
3 мар 2023
К
2 мар 2023
Не впечатлило, можно не покупать билет, а просто пофоткаться снаружи
С
2 мар 2023
Понравилось всё!
г
27 фев 2023
Ещё 39 отзывов

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