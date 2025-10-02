Мои заказы

Билет в Музей будущего

Посетите уникальный Музей будущего в Дубае и откройте для себя невероятные технологии и инновации. Узнайте, как они могут изменить мир
Музей будущего в Дубае - это место, где можно увидеть самые передовые технологии и инновации.

Здесь представлены проекты, которые расширяют возможности человека и помогают решать глобальные проблемы.

Посетители смогут ознакомиться с экспозициями на семи этажах, где представлены величайшие изобретения и перспективные прототипы.

Это уникальная возможность увидеть будущее своими глазами и понять, как технологии могут изменить мир к лучшему
5
3 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🌟 Доступ ко всем экспозициям
  • 🔍 Уникальные технологические разработки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📱 Удобство электронного билета
  • 🚶‍♂️ Легкий доступ в центре Дубая

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Музея будущего - с ноября по март, когда в Дубае комфортная погода и меньше туристов. В это время можно насладиться всеми экспозициями без суеты. В летние месяцы (июнь-август) также можно посетить музей, так как он находится в помещении с кондиционированием, но стоит учитывать жару на улице. В остальное время года музей открыт и готов принять посетителей, но стоит учитывать возможные очереди в праздничные дни.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Билет в Музей будущего
Билет в Музей будущего

Что можно увидеть

  • Музей будущего

Описание билета

Что вы получите

Доступ ко всем экспозициям, расположенным на 7 этажах музея.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 22% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными (мы отправим в ваш отель нашего представителя) или переводом на карту Сбербанка
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация

  • Дети до 3 лет идут бесплатно — необходимо взять документы для подтверждения возраста
  • Трансфер не входит в стоимость билета
  • Рекомендуем прийти за 30-40 минут до назначенного времени

ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее будущего
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 9237 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
читать дальше

программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Наталья
2 окт 2025
Осталось самое приятное впечатление от посещения музея. Хоть мы и не знаем Английского языка, все было интуитивно понятно и трудностей не возникло. Очень красочное интерактивное место, по времени нам хватило 2 часа, чтобы пройтись по залам и по фотографироваться.
Н
Наталья
12 мая 2023
Замечательно прошла экскурсия!
С
Светлана
12 мая 2023
Все прошло хорошо!

