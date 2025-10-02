Музей будущего в Дубае - это место, где можно увидеть самые передовые технологии и инновации.
Здесь представлены проекты, которые расширяют возможности человека и помогают решать глобальные проблемы.
Посетители смогут ознакомиться с экспозициями на семи этажах, где представлены величайшие изобретения и перспективные прототипы.
Это уникальная возможность увидеть будущее своими глазами и понять, как технологии могут изменить мир к лучшему
Здесь представлены проекты, которые расширяют возможности человека и помогают решать глобальные проблемы.
Посетители смогут ознакомиться с экспозициями на семи этажах, где представлены величайшие изобретения и перспективные прототипы.
Это уникальная возможность увидеть будущее своими глазами и понять, как технологии могут изменить мир к лучшему
5 причин купить этот билет
- 🌟 Доступ ко всем экспозициям
- 🔍 Уникальные технологические разработки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📱 Удобство электронного билета
- 🚶♂️ Легкий доступ в центре Дубая
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Музея будущего - с ноября по март, когда в Дубае комфортная погода и меньше туристов. В это время можно насладиться всеми экспозициями без суеты. В летние месяцы (июнь-август) также можно посетить музей, так как он находится в помещении с кондиционированием, но стоит учитывать жару на улице. В остальное время года музей открыт и готов принять посетителей, но стоит учитывать возможные очереди в праздничные дни.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей будущего
Описание билета
Что вы получите
Доступ ко всем экспозициям, расположенным на 7 этажах музея.
Как происходит бронирование и покупка билета
1. Вы вносите на сайте 22% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными (мы отправим в ваш отель нашего представителя) или переводом на карту Сбербанка
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере
Как воспользоваться билетом
1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
Важная информация
- Дети до 3 лет идут бесплатно — необходимо взять документы для подтверждения возраста
- Трансфер не входит в стоимость билета
- Рекомендуем прийти за 30-40 минут до назначенного времени
ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее будущего
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 9237 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 окт 2025
Осталось самое приятное впечатление от посещения музея. Хоть мы и не знаем Английского языка, все было интуитивно понятно и трудностей не возникло. Очень красочное интерактивное место, по времени нам хватило 2 часа, чтобы пройтись по залам и по фотографироваться.
Н
Наталья
12 мая 2023
Замечательно прошла экскурсия!
С
Светлана
12 мая 2023
Все прошло хорошо!
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Билеты
Билеты в Музей Будущего в Дубае
Погрузитесь в мир технологий и инноваций в Дубае. Узнайте о будущем в величественном музее с уникальной архитектурой и подсветкой
Начало: Sheikh Zayed Road, Trade Centre
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
28 ноя в 09:30
29 ноя в 09:30
$109 за билет
-
10%
Групповая
до 13 чел.
Абу-Даби: Президентский дворец и Мечеть Шайха, опция с билетом и без билета
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
$54
$60 за человека
Билеты
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 12:30
27 ноя в 07:30
$43.29 за билет