Музей будущего в Дубае - это место, где можно увидеть самые передовые технологии и инновации.



Здесь представлены проекты, которые расширяют возможности человека и помогают решать глобальные проблемы.



Посетители смогут ознакомиться с экспозициями на семи этажах, где представлены величайшие изобретения и перспективные прототипы.



Это уникальная возможность увидеть будущее своими глазами и понять, как технологии могут изменить мир к лучшему

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Музея будущего - с ноября по март, когда в Дубае комфортная погода и меньше туристов. В это время можно насладиться всеми экспозициями без суеты. В летние месяцы (июнь-август) также можно посетить музей, так как он находится в помещении с кондиционированием, но стоит учитывать жару на улице. В остальное время года музей открыт и готов принять посетителей, но стоит учитывать возможные очереди в праздничные дни.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.