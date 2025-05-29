Откройте двери в первый в мире Музей сладостей! Вас ждут более 15 тематических залов с гигантскими сахарными скульптурами, вкусные угощения и атмосфера настоящего праздника. Здесь каждая комната — новый сюрприз, а каждое фото становится настоящим произведением искусства.
Описание билетаМир сладких чудес Посетите первый в мире Музей сладостей и отправьтесь в увлекательное путешествие по стране десертов. Более 15 залов удивят вас гигантскими сахарными скульптурами, иммерсивными экспозициями и атмосферой настоящего праздника. Вкусные открытия и развлечения Каждый зал посвящён любимым лакомствам — от леденцов и мармеладных мишек до макарунов и сахарной ваты. Вас ждут сочные угощения, весёлые активности и ощущение детской радости на каждом шагу. Идеальное место для фото Сказочные декорации и яркие экспозиции создают фон для потрясающих снимков. Здесь каждая локация словно создана для того, чтобы делиться впечатлениями и хранить воспоминания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Бесплатная парковка за музеем (при наличии мест)
- Бесплатные угощения на 4 тематических станциях
- Интерактивная игра с призами для победителей
- Игровой автомат «Клешня»: попробуйте удачу и выиграйте подарки
Что не входит в цену
- Трансфер
- «Кэндилэб» - лаборатория сладостей
- Напитки
Место начала и завершения?
68V6+43H Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эмилия
29 мая 2025
Всё понравилось, всё отлично!
В
Виктория
2 сен 2024
Это было моё лучшее впечатление в Дубае! Здесь можно снова почувствовать себя ребёнком и сделать классные фото. Обязательно вернусь в этот музей ещё раз 🥰🥰🥰
И
Илья
6 мая 2024
Скорее подходит для детей. Цена, на мой взгляд, завышена для такого формата
