Откройте двери в первый в мире Музей сладостей! Вас ждут более 15 тематических залов с гигантскими сахарными скульптурами, вкусные угощения и атмосфера настоящего праздника. Здесь каждая комната — новый сюрприз, а каждое фото становится настоящим произведением искусства.

Описание билета Мир сладких чудес Посетите первый в мире Музей сладостей и отправьтесь в увлекательное путешествие по стране десертов. Более 15 залов удивят вас гигантскими сахарными скульптурами, иммерсивными экспозициями и атмосферой настоящего праздника. Вкусные открытия и развлечения Каждый зал посвящён любимым лакомствам — от леденцов и мармеладных мишек до макарунов и сахарной ваты. Вас ждут сочные угощения, весёлые активности и ощущение детской радости на каждом шагу. Идеальное место для фото Сказочные декорации и яркие экспозиции создают фон для потрясающих снимков. Здесь каждая локация словно создана для того, чтобы делиться впечатлениями и хранить воспоминания.

Ответы на вопросы Что включено Входной билет

Бесплатная парковка за музеем (при наличии мест)

Бесплатные угощения на 4 тематических станциях

Интерактивная игра с призами для победителей

Игровой автомат «Клешня»: попробуйте удачу и выиграйте подарки Что не входит в цену Трансфер

«Кэндилэб» - лаборатория сладостей

Напитки Место начала и завершения? 68V6+43H Дубай - Объединенные Арабские Эмираты Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.