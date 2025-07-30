Создайте уникальные видеоролики на фоне легендарного Бурдж-Халифа и оживлённого Даунтауна Дубая. Прогуляйтесь в эффектном платье-парящем наряде и подчеркните свою индивидуальность. Получите профессионально смонтированные кадры уже через 24 часа.
Описание фото-прогулкиЯркая съёмка на фоне символов Дубая Погрузитесь в атмосферу Даунтауна и знаменитого небоскрёба Бурдж-Халифа, участвуя в нашей эксклюзивной видеосъёмке в летящем платье. Мы пройдёмся по живому центру города, остановимся у статуи «Крылья Мексики» и сделаем впечатляющие снимки у озера Бурдж. Профессиональный результат На вас будет надето воздушное платье, придающее образу изысканность. В течение 24 часов вы получите красиво смонтированные ролики с лучшими моментами съёмки. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки и шляпу.
- Не допускается: курение.
- Перед поездкой вы получите каталог платьев, где сможете выбрать цвет и размер. Платье доставят в ваш отель за день до съёмки.
- Для создания «эффекта парения» платье нужно будет поднять и встряхнуть — желательно взять с собой помощника. Если вы путешествуете один, за дополнительную плату в 200 дирхамов ОАЭ (около 55 долларов США) мы можем предоставить помощника.
- Пакет идеально подходит для пар и включает одно платье-пачку. При заказе второго платья взимается дополнительная плата 350 дирхамов ОАЭ (примерно 95 долларов США).
Что можно увидеть на экскурсии?
- Даунтаун Дубая
- Бурдж-Халифа
- Статуя «Крылья Мексики»
- Озеро Бурдж
Что включено
- Частная видеосъёмка продолжительностью 1 час
- Одно платье-парящий наряд (разных цветов и размеров)
- Смонтированное видео длительностью 20-25 секунд в стиле reels
- Смонтированное видео длительностью 7-10 секунд для story
- 15-20 обработанных фотографий в популярном стиле
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Трансфер
Место начала и завершения?
57RG+F6M Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Katrin
30 июл 2025
Великолепный опыт, мне очень понравилось!
Д
Дарина
14 июн 2025
Мне очень понравилась фотосессия в платье-парящем наряде, спасибо! Обязательно порекомендую друзьям и семье 😊
Y
Yanа
17 окт 2024
Очень красиво!
