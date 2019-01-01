Получите незабываемые воспоминания с отдыхаВодитель заберёт вас из отеля или любого другого места в Дубае и отвезёт к причалу водных мотоциклов в Джумейре. Из этой рыбацкой гавани и начнётся ваше путешествие. Вы сможете в течение 10 минут прокатиться вдоль достопримечательностей 🏛️ Дубая, включая Бурдж-Халифу — самое высокое здание. Выберете своё приключение самиВ рамках этого водного приключения вы сможете увидеть и другие известные места города — на выбор предоставляются четыре варианта тура. Каждый из них длится 30, 60, 90 или 120 минут. В соответствии с выбранным вариантом вас сопроводят к таким достопримечательностям, как Бурдж-Халифа, шоссе шейха Зайда, Бурдж-эль-Араб, Дубай Марина, Джумейра Бич Резиденс, пляж 🏖️ Барасти и курортный комплекс Atlantis на Пальмовом острове 🏝️. Затем вас доставят к отправной точке, а после этого отвезут обратно в отель 🏨 или к любому другому месту. Варианты поездки:30 минут на гидроцикле и фото у Бурдж-Халифы
Прокатитесь на водном мотоцикле 🛵 и полюбуйтесь небоскребами Дубая, включая Бурдж-Халифу.
Час на гидроцикле, фото у Бурдж-Халифы и Бурдж-эль-Араба
Прокатитесь вдоль достопримечательностей и полюбуйтесь на Бурдж-Халифу, небоскребы Дубая и Бурдж-эль-Араб.
Марина, JBR, Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб: тур на 90 минут
Полюбуйтесь на небоскребы Дубая, Бурдж-Халифу, Бурдж-эль-Араб и район Марина, следуя к Джумейра Бич Резиденс, пляжу Барасти и Dubai Eye.
Марина, Atlantis, Бурдж-Халифа: поездка на 2 часа
Поезжайте к Atlantis, прокатитесь вдоль района Марина и оцените Джумейра Бич Резиденс, пляж Барасти и Dubai Eye. Осмотрите Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифу и шоссе шейха Зайда. Организационные детали:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
- Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
- Все участники обязаны носить защитные маски;
- У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
- Не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения и людей в инвалидных креслах. Важная информация:• Возьмите с собой полотенце;
- Возьмите ID-карту, если вы гражданин ОАЭ, или паспорт, если вы турист;
- Минимальный возраст для участия в тура — 6 лет. Водители должны быть старше 16 лет;
- Чтобы управлять гидроциклом, нужно быть в хорошей физической форме.
- Наденьте удобную одежду;
- Доступны шкафчики для личных вещей;
- При бронировании можно выбрать поездку в зависимости от ваших предпочтений;
- Повреждения, травмы и потерянные вещи не покрываются страховкой и являются ответственностью участников;
- Перед туром участники должны подписать документ об освобождении от ответственности.