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Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Совершите круиз вдоль побережья Дубая на водном мотоцикле 🛵.

Полюбуйтесь на Бурдж-Халифу и небоскребы Дубая и сделайте отличные снимки на отдыхе.

Оцените завораживающие JBR, Бурдж-эль-Араб, Дубай Марина и Атлантис во время путешествия.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $99 за человека

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Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис

Что вы увидите

  • Бурдж-Халифа
  • шоссе шейха Зайда
  • Бурдж-эль-Араб
  • Дубай Марина
  • Джумейра Бич Резиденс
  • пляж Барасти
  • Атлантис
Получите незабываемые воспоминания с отдыхаВодитель заберёт вас из отеля или любого другого места в Дубае и отвезёт к причалу водных мотоциклов в Джумейре. Из этой рыбацкой гавани и начнётся ваше путешествие. Вы сможете в течение 10 минут прокатиться вдоль достопримечательностей 🏛️ Дубая, включая Бурдж-Халифу — самое высокое здание. Выберете своё приключение самиВ рамках этого водного приключения вы сможете увидеть и другие известные места города — на выбор предоставляются четыре варианта тура. Каждый из них длится 30, 60, 90 или 120 минут. В соответствии с выбранным вариантом вас сопроводят к таким достопримечательностям, как Бурдж-Халифа, шоссе шейха Зайда, Бурдж-эль-Араб, Дубай Марина, Джумейра Бич Резиденс, пляж 🏖️ Барасти и курортный комплекс Atlantis на Пальмовом острове 🏝️. Затем вас доставят к отправной точке, а после этого отвезут обратно в отель 🏨 или к любому другому месту. Варианты поездки:30 минут на гидроцикле и фото у Бурдж-Халифы
Прокатитесь на водном мотоцикле 🛵 и полюбуйтесь небоскребами Дубая, включая Бурдж-Халифу.
Час на гидроцикле, фото у Бурдж-Халифы и Бурдж-эль-Араба
Прокатитесь вдоль достопримечательностей и полюбуйтесь на Бурдж-Халифу, небоскребы Дубая и Бурдж-эль-Араб.
Марина, JBR, Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб: тур на 90 минут
Полюбуйтесь на небоскребы Дубая, Бурдж-Халифу, Бурдж-эль-Араб и район Марина, следуя к Джумейра Бич Резиденс, пляжу Барасти и Dubai Eye.
Марина, Atlantis, Бурдж-Халифа: поездка на 2 часа
Поезжайте к Atlantis, прокатитесь вдоль района Марина и оцените Джумейра Бич Резиденс, пляж Барасти и Dubai Eye. Осмотрите Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифу и шоссе шейха Зайда. Организационные детали:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • Все участники обязаны носить защитные маски;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
  • Не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения и людей в инвалидных креслах. Важная информация:• Возьмите с собой полотенце;
  • Возьмите ID-карту, если вы гражданин ОАЭ, или паспорт, если вы турист;
  • Минимальный возраст для участия в тура — 6 лет. Водители должны быть старше 16 лет;
  • Чтобы управлять гидроциклом, нужно быть в хорошей физической форме.
  • Наденьте удобную одежду;
  • Доступны шкафчики для личных вещей;
  • При бронировании можно выбрать поездку в зависимости от ваших предпочтений;
  • Повреждения, травмы и потерянные вещи не покрываются страховкой и являются ответственностью участников;
  • Перед туром участники должны подписать документ об освобождении от ответственности.
Что входит
  • Аренда на выбранное время Yamaha 2019 FX Wave runner supercharged
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Место встречи зависит от выбранного варианта
Место завершения
🏁 Зависит от выбранного варианта
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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