Получите незабываемые воспоминания с отдыхаВодитель заберёт вас из отеля или любого другого места в Дубае и отвезёт к причалу водных мотоциклов в Джумейре. Из этой рыбацкой гавани и начнётся ваше путешествие. Вы сможете в течение 10 минут прокатиться вдоль достопримечательностей 🏛️ Дубая, включая Бурдж-Халифу — самое высокое здание. Выберете своё приключение самиВ рамках этого водного приключения вы сможете увидеть и другие известные места города — на выбор предоставляются четыре варианта тура. Каждый из них длится 30, 60, 90 или 120 минут. В соответствии с выбранным вариантом вас сопроводят к таким достопримечательностям, как Бурдж-Халифа, шоссе шейха Зайда, Бурдж-эль-Араб, Дубай Марина, Джумейра Бич Резиденс, пляж 🏖️ Барасти и курортный комплекс Atlantis на Пальмовом острове 🏝️. Затем вас доставят к отправной точке, а после этого отвезут обратно в отель 🏨 или к любому другому месту. Варианты поездки:30 минут на гидроцикле и фото у Бурдж-Халифы

Прокатитесь на водном мотоцикле 🛵 и полюбуйтесь небоскребами Дубая, включая Бурдж-Халифу.

Час на гидроцикле, фото у Бурдж-Халифы и Бурдж-эль-Араба

Прокатитесь вдоль достопримечательностей и полюбуйтесь на Бурдж-Халифу, небоскребы Дубая и Бурдж-эль-Араб.

Марина, JBR, Бурдж-Халифа, Бурдж-эль-Араб: тур на 90 минут

Полюбуйтесь на небоскребы Дубая, Бурдж-Халифу, Бурдж-эль-Араб и район Марина, следуя к Джумейра Бич Резиденс, пляжу Барасти и Dubai Eye.

Марина, Atlantis, Бурдж-Халифа: поездка на 2 часа

Поезжайте к Atlantis, прокатитесь вдоль района Марина и оцените Джумейра Бич Резиденс, пляж Барасти и Dubai Eye. Осмотрите Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифу и шоссе шейха Зайда. Организационные детали:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;