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Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи

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Dubai. Trip
Dubai. Trip – Гид из Дубая
Побалуйте себя незабываемыми видами Дубая со смотровой площадки высочайшего небоскреба мира — Бурдж-Халифа.

Поднимитесь на 148, 124 и 125 этажи и насладитесь головокружительной панорамой Персидского залива.
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Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи

Что вы увидите

  • Бурдж Халифа
Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров. Оцените потрясающую круговую панораму этого сказочного эмирата с высоты птичьего полета. Вид прекрасен и днем, и ночью.
Поднимитесь на самую «вершину мира» — 148 этаж
Эта площадка попала в книгу рекордов Гиннесса в номинации «самая высокая смотровая площадка в мире». Вас без очереди проведут к отдельному суперскоростному лифту, на котором вы подниметесь на 125 этаж, потом пересадка на другой лифт на 148 этаж. На верхнем этаже есть смотровая площадка на улице и помещение с панорамным остеклением, предлагают чай, кофе и печенье. На этом уровне можно находиться максимум 30 минут.
Дальше можно спуститься и еще погулять 👣 по 124 и 125 этажам. Поднимитесь на 125 этаж высочайшего здания в миреВычеркните еще один важный пункт из списка того, что нужно успеть в этой жизни. Насладитесь завораживающими видами на многие километры вокруг с балкона смотровой площадки. Узнайте все об архитектуре и технологическом совершенстве этого ближневосточного чуда и познакомьтесь с незабываемыми видами ночного города с помощью телескопов на смотровой площадке. А на память можно купить фотографию у входа на 125 этаж, чтобы поделиться этими невероятными впечатлениями с близкими.
Бурдж-Халифа: билеты 🎫 на 124 и 125 этажи
Обладателей билета на 148 этаж запускают в лифты вниз тоже без очереди.
Чтобы купить билет 🎫 на 148 этаж Бурдж-Халифа, вам надо выбрать время: 9:25, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55 вечерние часы дешевле!

Важно знать:

    Из-за огромного спроса организаторы ограничили время пребывания на 148 этаже. Вы можете провести там до 30 минут
    Оцените шоу фонтанов Дубая
    Со смотровой площадки самого высокого здания в мире под специально дублируемую музыку. Полюбуйтесь на крупнейший в мире танцующий фонтан ⛲ на озере Бурдж-Халифа со своей площадки панорамного обзора. Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты 🎫 как минимум за 30 минут до начала.
    Что входит
    • Входной билет на выбранное время
    • Использование обзорных телескопов
    • Wi-Fi во всем здании.
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Услуги гида
    • Аудиогид.
    Начало и место завершения
    🚩 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd
    Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
    Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи

    Выберите дату начала действия билетов

    • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Dubai. Trip
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