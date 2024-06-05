1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«А смотря на самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа, ощутите силу человеческого гения»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Доступ к смотровым небоскрёба Бурдж-Халифа без очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире высотой 828 метров со смотровой площадкой, откуда откроются захватывающие виды на ночной Дубай»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
«Вы проедете по центральной городской магистрали с множеством ультрасовременных небоскрёбов во главе с самым высоким зданием мира Бурдж-Халифа»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Затем исследуете его окрестности: оцените знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров и посетите шоу поющих фонтанов»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Бурдж-Халифа с самой эффектной обзорной точки, Пальма Джумейра, самое большое колесо обозрения и самое высокое здание-«рамка» в мире, Музей будущего, поющий фонтан — тоже рекордный по высоте… Дубаю точно есть что вам показать»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Доступ к смотровым небоскрёба Бурдж-Халифа в прайм-тайм, минуя очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125)»
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
скидка
19%
Мини-группа
7 часов
Один день в сказочном Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Дубая, посетив его знаковые достопримечательности в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В вашем отеле
«Сделаем несколько фотостопов в элитном районе Дубай Марина, возле Золотой Рамки и небоскрёба Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
68$55 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
«В завершение полюбуетесь великолепными фонтанами у подножия самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж-Халифа»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300$225 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«А рядом окажется грандиозная башня Бурдж-Халифа — высочайшее сооружение на свете»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифа, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«А еще полюбуетесь поющими фонтанами у подножия легендарного небоскреба «Бурдж-Халифа»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
«У подножия легендарного небоскрёба «Бурдж-Халифа» каждый вечер разыгрывается яркое шоу фонтанов»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Его величество Дубай
Рассмотреть город на 360° за 360 минут на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: В вашем отеле
«Ананасом на торте станет самый высокопочтенный господин всех небоскрёбов — Burj Khalifa и шоу Волшебных фонтанов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250$238 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Потом посетим самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа — и поднимемся на смотровую площадку на 124-125 этажах»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
«Вы увидите рукотворные острова и каналы, а также главные архитектурные достопримечательности — от башни Бурдж-Халифа до отеля-паруса Бурдж-эль-Араб»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Вы увидите самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
«Элитные районы, Пальма Джумейра, Бурдж Халифа, отель-парус, Музей будущего — я расскажу о невероятных проектах и достижениях эмирата»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Билеты
3.5 часа
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Доступ к смотровым небоскрёба Бурдж-Халифа, минуя очереди в кассы (открытая площадка на 124 этаже и закрытая на 125)»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«6️⃣ Дубай Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дубай с востоковедом
Обширная обзорная экскурсия по старому и современному городу
Начало: Ваш отель в Дубае
«Я покажу знаменитые отели Парус и Атлантис, небоскреб Бурдж Халифа, резиденцию правителя эмирата и яркую достопримечательность — грандиозную «Дубайскую рамку»»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$258 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дубай глазами экспата
Окунуться в ритм мегаполиса, побывать в лучших локациях и узнать их историю
Начало: У вашего отеля
«Музыкальные фонтаны у подножия Бурдж-Халифы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дубай для новичков
Познакомиться с визитными карточками города на комфортной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Оцените знаменитый небоскрёб Бурдж-Халифа»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
«Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба Бурдж-Халифа»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«А еще полюбуетесь шоу Танцующих фонтанов у подножья высочайшего здания в мире — Бурдж-Халифа»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Смотровая площадка на Бурдж Халифа»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Бурдж Халифа К финалу экскурсии отправитесь к самому высокому небоскребу в мире — Burj Khalifa и полюбуетесь шоу танцующих фонтанов»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
«Посещение лаундж-зоны на 152 этаже небоскрёба Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Билеты
3 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Доступ к смотровым площадкам на 124, 125 и 148 этажах небоскрёба Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: самый-самый в мире
Экскурсия в мини-группе по городу всего современного, большого и высокого
Начало: в вашем отеле
«Бурдж Халифа — самый высокий в мире небоскрёб»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля «Парус» и поющего фонтана»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа и шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, зайдём внутрь, но снаружи тоже есть на что посмотреть — водопады с романтичным названием «ловцы жемчуга» и фонтаны у подножия самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
Пакетный тур: Дубайский аквариум + Бурдж-Халифа с экономией 25%
Пакетное предложение в Дубай: аквариум и Бурдж-Халифа. Сэкономьте 25% и получите максимум впечатлений от двух достопримечательностей
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
«Вы побываете в дубайском аквариуме и на башне Бурдж-Халифа в один день»
Расписание: С воскресенья по среду: с 10:00 до 21:00, с четверга по субботу: с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$72 за человека
Билеты
4 часа
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $126 за билет
Билеты
4 часа
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $56 за билет
Круиз
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
«А напоследок насладитесь шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире»
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Интересно, что для охлаждения и амортизации воздуха в небоскребе используются специальные мембраны. Запах был разработан именно для этой башни. Бурдж-Халифа посещают из-за смотровой площадки. Вечером туда поднимаются, чтобы полюбоваться водяным шоу. Рядом с башней располагается Дубай Молл – огромный торговый центр, площадь которого превышает миллион кв. м. Туда можно отправиться на весь день. Количество магазинов порядка 1200 штук. В них удастся отыскать драгоценности, сувениры, одежду. На территории расположен аквариум, где проживает около 33 тысяч морских обитателей. Также есть развлекательные центры для детей, более 20 кинозалов, ледовый каток, натуральный скелет динозавра. Посетить стоит и Дубай-Марина. Это набережная длиной 7 км, где можно устроить пешеходную прогулку, посетить один из ресторанов и кафе, изучить ассортимент сувенирных лавочек
С наступлением нового тысячелетия правитель Дубая решил превратить свой эмират в один из крупнейших центров мирового туризма. Он хотел воссоздать новый район, где размещались бы офисы, жилые здания, отели, торговые центры и прочее. И главным центром этого места должен был стать небоскреб, первый в мире по высоте. Именно поэтому при проектировании детали здания держали в секрете, чтобы скорректировать сооружение, если появится конкурент. При создании дизайна вдохновлялись цветком Гименокаллис, у которого лепестки расходятся в разные стороны. Строительство заняло 6 лет. За это время было потрачено более 22 миллионов человеко-часов на работу. Ежедневно на площадке присутствовало около 12 000 рабочих. В бетон добавлялся лед, а сам он заливался только ночью. Это позволяло ему набрать прочность, что было невозможно в условиях жары днем. Состав бетона был специально разработан для климата ОАЭ
Чтобы посетить Бурдж-Халифа, достаточно выбрать подходящий тур и забронировать его. Удобство заключается в возможности просмотреть все предложения в каталоге, изучить их стоимость. Также можно задать гиду интересующие вопросы, ознакомиться с отзывами. Предлагаются не только групповые, но и индивидуальные туры
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ДДарья1 июня 2024Экскурсия «Его Величество Дубай» оказалась для меня одним из самых ярких впечатлений. Опытный гид Константин настоящий профессионал своего дела. Он
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Бурдж-Халифа»
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Сейчас в Дубае в категории "Бурдж-Халифа" можно забронировать 79 экскурсий и билетов от 8 до 350 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 3394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Бурдж-Халифа является небоскребом, расположенным в центре Дубая. Он знаменит своей высотой более 800 м. и смотровыми площадками внутри. Внутри здания расположены рестораны, кафе, фитнес-центры, бассейны, номера. Благодаря удобному расположению добраться до достопримечательности можно на машине, на автобусе, метро. Экскурсии можно забронировать ниже, выбрав подходящую дату и уточнив важные моменты у гида