— Встреча и завершение тура — в вашем отеле или другом удобном месте в черте города, по согласованию.

— Возьмите с собой паспорт или ID, солнцезащитные очки, головной убор и воду.

— Для женщин при посещении мечети обязательна закрытая одежда (длинные брюки/юбка, платок), для мужчин — брюки, не шорты.

— Билеты в музеи и тематические парки оплачиваются отдельно, по желанию.

— Связь с гидом поддерживается через WhatsApp.

Питание. Не включено. По желанию можно организовать обед (оплачивается отдельно) или воспользоваться свободным временем для посещения кафе и ресторанов. Входит в стоимость бутилированная вода.

Транспорт. Передвижение осуществляется на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Toyota Land Cruiser, Mustang Cabriolet, Kia Telluride. Тип машины зависит от размера группы и пожеланий участников.

Возраст участников. Без ограничений. Дети до 3 лет участвуют бесплатно.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Тур не требует физической подготовки.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.