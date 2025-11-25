Мои заказы

Колорит 3 эмиратов: индивидуальный мини-тур по Дубаю, Абу-Даби и Шарджа

Заехать на остров Пальма-Джумейра, увидеть мечеть шейха Зайда и прогуляться по площади Корана
За 3 насыщенных дня вы исследуете ключевые эмираты — Дубай, Абу-Даби и Шарджа, открывая для себя как знаменитые достопримечательности, так и менее популярные уголки.

Прогуляетесь по футуристичным кварталам Дубая, сделаете фото
у «паруса» Burj Al Arab и на фоне небоскрёбов Дубай Марины, полюбуетесь фонтанами у подножия Бурдж-Халифа.

В Абу-Даби увидите архитектурные шедевры — от мечети шейха Зайда до белоснежного дворца Qasr Al Watan, а также заглянете в Лувр на острове Саадият.

В Шардже познакомитесь с арабской природой в зоопарке и саду бабочек, прогуляетесь по рынку и осмотрите аквариум.

Описание тура

Организационные детали

— Встреча и завершение тура — в вашем отеле или другом удобном месте в черте города, по согласованию.
— Возьмите с собой паспорт или ID, солнцезащитные очки, головной убор и воду.
— Для женщин при посещении мечети обязательна закрытая одежда (длинные брюки/юбка, платок), для мужчин — брюки, не шорты.
— Билеты в музеи и тематические парки оплачиваются отдельно, по желанию.
— Связь с гидом поддерживается через WhatsApp.

Питание. Не включено. По желанию можно организовать обед (оплачивается отдельно) или воспользоваться свободным временем для посещения кафе и ресторанов. Входит в стоимость бутилированная вода.

Транспорт. Передвижение осуществляется на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Toyota Land Cruiser, Mustang Cabriolet, Kia Telluride. Тип машины зависит от размера группы и пожеланий участников.

Возраст участников. Без ограничений. Дети до 3 лет участвуют бесплатно.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Тур не требует физической подготовки.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Дубай: от символов города до сверкающих небоскрёбов

Утром мы встретимся в вашем отеле или в оговорённой точке сбора и начнём насыщенный обзорный день по Дубаю. Первую остановку сделаем у отеля Burj Al Arab, чтобы сфотографировать легендарный парус. Затем прогуляемся по Madinat Jumeirah — кварталу, стилизованному под восточный базар, с уютными лавками и каналами.

Далее направимся в Дубай Марину, где нас ждут небоскрёбы, яхты и живописная набережная. После заедем на остров Пальма-Джумейра, сделаем фотопаузу у знаменитого отеля Atlantis The Palm.

Во второй половине дня нас ждёт Downtown Dubai — прогулка у подножия Бурдж-Халифа, фотостоп у Дубай Молла и аквариума, а также наблюдение за музыкальными фонтанами. По завершении экскурсии отвезём вас в отель.

Продолжительность экскурсии: около 8–10 часов.

Дубай: от символов города до сверкающих небоскрёбов
2 день

Абу-Даби: искусство и мечети

Утром выезжаем из Дубая в Абу-Даби, дорога займёт около полутора часов. По пути сделаем фотопаузу на арт-локации Last Exit. По прибытии на остров Yas Island вы сможете выбрать развлекательный парк по вкусу: Ferrari World, Warner Bros или SeaWorld (входные билеты оплачиваются отдельно).

Затем отправимся в Лувр Абу-Даби — современный музей с уникальной архитектурой и выдающимися экспонатами (за доплату). Можно также заехать в TeamLab Phenomena — цифровую выставку с иммерсивными залами.

После этого заглянем на рынок фиников, где можно попробовать и приобрести местные сорта. Далее пройдёмся по набережной Corniche, сделаем остановку у Emirates Palace, а затем посетим роскошный дворец Qasr Al Watan (за доплату). Завершим день у мечети шейха Зайда — одной из самых впечатляющих в мире, отделанной белым мрамором и золотом.

К вечеру вернёмся в Дубай. Продолжительность экскурсии: около 10–12 часов.

Абу-Даби: искусство и мечети
3 день

Шарджа: история, природа и восточный колорит

Утром выезжаем из Дубая в Шарджа — эмират, славящийся своей культурной самобытностью. Первая остановка — мечеть короля Фейсала, крупнейшая в эмирате. Затем прогуляемся по площади Корана и историческому центру.

Далее посетим Sharjah Desert Park — природный комплекс с зоопарком редких арабских животных, детской зоной, ботаническим садом и музеем естественной истории. После отправимся на остров в районе Корниш, где находится Сад бабочек.

По желанию можно зайти в Sharjah Aquarium, чтобы познакомиться с морскими обитателями Персидского залива. Перед возвращением заедем на Центральный рынок — архитектурную жемчужину с огромным выбором сувениров, украшений и традиционных товаров.

Завершим день возвращением в отель. Продолжительность экскурсии: 6–8 часов.

Шарджа: история, природа и восточный колорит

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Фотоостановки по маршруту
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дубая и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входной билет в Ferrari World / Warner Bros / SeaWorld - от $90
  • Вход в музей Лувр Абу-Даби - $20 (дети до 17 лет - бесплатно)
  • Билет в дворец Qasr Al Watan - $20 взрослый, $15 детский
  • Посещение TeamLab Phenomena - по желанию, билет оплачивается отдельно
Место начала и завершения?
Дубай, ваш отель, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!

Все туры из Дубая