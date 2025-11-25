Прогуляетесь по футуристичным кварталам Дубая, сделаете фото
Описание тура
Организационные детали
— Встреча и завершение тура — в вашем отеле или другом удобном месте в черте города, по согласованию.
— Возьмите с собой паспорт или ID, солнцезащитные очки, головной убор и воду.
— Для женщин при посещении мечети обязательна закрытая одежда (длинные брюки/юбка, платок), для мужчин — брюки, не шорты.
— Билеты в музеи и тематические парки оплачиваются отдельно, по желанию.
— Связь с гидом поддерживается через WhatsApp.
Питание. Не включено. По желанию можно организовать обед (оплачивается отдельно) или воспользоваться свободным временем для посещения кафе и ресторанов. Входит в стоимость бутилированная вода.
Транспорт. Передвижение осуществляется на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Nissan Altima, Chevrolet Malibu, Toyota Land Cruiser, Mustang Cabriolet, Kia Telluride. Тип машины зависит от размера группы и пожеланий участников.
Возраст участников. Без ограничений. Дети до 3 лет участвуют бесплатно.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Тур не требует физической подготовки.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Дубай: от символов города до сверкающих небоскрёбов
Утром мы встретимся в вашем отеле или в оговорённой точке сбора и начнём насыщенный обзорный день по Дубаю. Первую остановку сделаем у отеля Burj Al Arab, чтобы сфотографировать легендарный парус. Затем прогуляемся по Madinat Jumeirah — кварталу, стилизованному под восточный базар, с уютными лавками и каналами.
Далее направимся в Дубай Марину, где нас ждут небоскрёбы, яхты и живописная набережная. После заедем на остров Пальма-Джумейра, сделаем фотопаузу у знаменитого отеля Atlantis The Palm.
Во второй половине дня нас ждёт Downtown Dubai — прогулка у подножия Бурдж-Халифа, фотостоп у Дубай Молла и аквариума, а также наблюдение за музыкальными фонтанами. По завершении экскурсии отвезём вас в отель.
Продолжительность экскурсии: около 8–10 часов.
Абу-Даби: искусство и мечети
Утром выезжаем из Дубая в Абу-Даби, дорога займёт около полутора часов. По пути сделаем фотопаузу на арт-локации Last Exit. По прибытии на остров Yas Island вы сможете выбрать развлекательный парк по вкусу: Ferrari World, Warner Bros или SeaWorld (входные билеты оплачиваются отдельно).
Затем отправимся в Лувр Абу-Даби — современный музей с уникальной архитектурой и выдающимися экспонатами (за доплату). Можно также заехать в TeamLab Phenomena — цифровую выставку с иммерсивными залами.
После этого заглянем на рынок фиников, где можно попробовать и приобрести местные сорта. Далее пройдёмся по набережной Corniche, сделаем остановку у Emirates Palace, а затем посетим роскошный дворец Qasr Al Watan (за доплату). Завершим день у мечети шейха Зайда — одной из самых впечатляющих в мире, отделанной белым мрамором и золотом.
К вечеру вернёмся в Дубай. Продолжительность экскурсии: около 10–12 часов.
Шарджа: история, природа и восточный колорит
Утром выезжаем из Дубая в Шарджа — эмират, славящийся своей культурной самобытностью. Первая остановка — мечеть короля Фейсала, крупнейшая в эмирате. Затем прогуляемся по площади Корана и историческому центру.
Далее посетим Sharjah Desert Park — природный комплекс с зоопарком редких арабских животных, детской зоной, ботаническим садом и музеем естественной истории. После отправимся на остров в районе Корниш, где находится Сад бабочек.
По желанию можно зайти в Sharjah Aquarium, чтобы познакомиться с морскими обитателями Персидского залива. Перед возвращением заедем на Центральный рынок — архитектурную жемчужину с огромным выбором сувениров, украшений и традиционных товаров.
Завершим день возвращением в отель. Продолжительность экскурсии: 6–8 часов.
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Фотоостановки по маршруту
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Перелёт до Дубая и обратно
- Проживание
- Питание
- Входной билет в Ferrari World / Warner Bros / SeaWorld - от $90
- Вход в музей Лувр Абу-Даби - $20 (дети до 17 лет - бесплатно)
- Билет в дворец Qasr Al Watan - $20 взрослый, $15 детский
- Посещение TeamLab Phenomena - по желанию, билет оплачивается отдельно