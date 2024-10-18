Дубай: Ski Dubai Snow Plus Pass
Начало: 458X+V8M - Ski Dubai, Mall of the Emirates - Dubai
«Соревнуйтесь с другом на любых горках и аттракционах в снежном парке или посмотрите на пингвинов с абонементом Ski Dubai Pass»
Расписание: Каждый день с 10:00 - 23:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
$74.87 за билет
Vip-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками
Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
$2600 за человека
Контрасты Эмиратов: Дубай, Фуджейра, Хатта, Абу-Даби с пляжным и активным отдыхом
Отдохнуть в резорте и на яхте, заняться снорклингом и каякингом, сходить в Музей будущего и Лувр
Начало: Аэропорт Дубая, время по договорённости
$1650 за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей18 октября 2024Все понравилось. Неплохие трассы. Есть черная, красная и зеленая. Выдают перчатки, одежду и носки. Одежда без карманов(!) сдавать лыжи, ботинки
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Развлечения»
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Сейчас в Дубае в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 74 до 2600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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