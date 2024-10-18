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и всё остальное не надо. Просто оставлять возле раздевалки. Сноу парк больше для детей. Особого экстрима там нет. Возьмите головной убор. Подъемники кресельные на четверых и бугельные. Снег рыхлят. Было шоу пингвинов без доплаты. В Сноу парке машинки, бобслей, ватрушки, спуск в надувном шаре. Есть где пофоткаться и остыть. Понравилось.