Возьмите максимум шикарных нарядов — контента будет много! Вы окунётесь в красивую жизнь сразу, ведь мы забронировали для вас номер в эксклюзивном резорте
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите купальные принадлежности и пляжную одежду, солнцезащитные средства, а также максимальное количество красивых нарядов.
Рекомендации по авиаперелетам будут даны после уточнения города вылета.
Питание. Включены:
— завтраки и ужины ежедневно;
— 2 обеда (во 2-й и 4-й дни);
— безлимитные закуски и напитки (алкогольные и безалкогольные) в течение 3 часов на вечеринке в 1-й день;
— безлимитные напитки (алкогольные и безалкогольные) в течение 2-х часов + скидка на блюда на вечеринке во 2-й день;
— безлимитные закуски и напитки (алкогольные и безалкогольные) в пляжном клубе в 3-й день.
Остальное питание и алкоголь оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Toyota Hiace с кондиционером, салфетками и бутилированной водой.
Дети. Только 18+.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
День прилёта, вечер знакомств с ужином, вечеринка в баре с безлимитными напитками и закусками
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Далее — свободное время: без спешки заселяетесь, отдыхаете после перелёта, погружаетесь в атмосферу роскоши. Затем соберёмся за ужином, познакомимся на фоне заката. Далее — вечеринка в дерзком баре Claw BBQ The Palm с безудержным весельем, танцами и возможностью прокатиться на быке (безлимитные напитки и закуски включены).
Релакс на пляже, фотопрогулка по Дубаю, сальса-вечер с безлимитными напитками
После завтрака идём на пляж West Zone Beach. Слегка загораем, чтобы кожа на фото заиграла ярче, потом наводим лоск в номерах и собираем максимум образов, а после обеда уже блистаем в кадре.
Начинаем наш съёмочный день: вместе с гидом и Reels-мейкером идём гулять по Дубаю, выбирая самые стильные и визуально эффектные локации. Зайдём в роскошный отель Burj Al Arab, где можно выпить кофе с золотом. Пообедаем в Saudi Kitchen, в котором блюда насыщены специями, ароматами, текстурами.
Увидим золотую рамку, словно обрамляющую старую и новую части мегаполиса, погуляем по воссозданным кварталам в арабском стиле и восточным базарам — здесь всё красиво, и даже воздух особенный.
К ужину вернёмся в отель, отдохнём. Потом снова идём веселиться: сегодня вечер горячей сальсы! Латиноамериканский вайб сопроводят безлимитные напитки и скидки на блюда.
Релакс в пляжном клубе с безлимитными напитками и закусками, колесо обозрения, остров Blu Waters, по желанию - караоке
Без спешки завтракаем, берём дополнительные образы для разнообразных фото и отправляемся в стильный пляжный клуб Zero Gravity. Лежаки, музыка, прохладные коктейли, безлимитные напитки, фуд-сеты — всё включено. Купаемся, снимаем, смеёмся — наслаждаемся жизнью!
Вернёмся в отель, чтобы облачиться в очередной блестящий наряд и быть на высоте. В буквальном смысле — взлететь на колесе обозрения Dubai Ain над мегаполисом в лучах заката. Это будет момент, который захочется запомнить.
Вечером — ужин и прогулка по острову Blue Waters. Стильные рестораны, много стекла и неона — всё пропитано атмосферой современного, энергичного Дубая. Но мы здесь не ради еды, а ради вайба. Ночью можем сходить на караоке-вечеринку с панорамным видом.
Отдых в отеле, ужин в Atlantis The Royal, танцы на пляже
Сегодня никуда не будем спешить — до второй половины дня полный релакс. Загораем, купаемся, приводим мысли в порядок. Затем сходим в Музей будущего — это не просто выставка, а место, которое вдохновляет.
По возвращении в отель тщательно подбираем макияж, причёску, аромат, платье, ведь впереди — шикарный ужин в Atlantis The Royal на фоне фонтанов. В меню — устрицы, лобстеры, авторские сыры с дизайнерской сервировкой (алкоголь оплачивается отдельно).
После — вечеринка на пляже. Энергичная музыка от лучших диджеев, танцы босиком на песке до рассвета — это будет ночь, которую захочется запомнить в деталях.
Фотопрогулка по Dubai Mall, вечерний круиз с гриль-ужином на борту
До 13:00 — свободное время: выдыхаем и даём себе насладиться моментом. Потом одеваемся красиво, ведь нас снова ждут объективы камер. Едем в Dubai Mall: устроим шопинг в любимых бутиках, посмотрим шоу фонтанов, сделаем фото и видео на фоне Бурдж-Халифа — тут каждый сантиметр буквально создан для впечатляющих кадров!
Затем собираемся на финальный вечер. На прощание мы отправимся в круиз: любуясь мегаполисом с воды, поужинаем (входит в стоимость, алкоголь оплачивается отдельно), послушаем музыку и проводим закатные лучи.
По возвращении в отель кто устал — отдыхает, кто полон сил — встречаемся в баре на пляже.
Возвращение домой
До полудня — релакс в отеле, самостоятельное время в Дубае. Затем забираем все свои красивые фото и видео, едем к аэропорту и прощаемся. Если у вас вечерний рейс, можно оставить вещи на ресепшен и до конца дня отдыхать у бассейна или на пляже.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, алкоголь по программе
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Reels-мейкер на некоторых экскурсиях
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Дубай и обратно в ваш город
- Питание, алкоголь вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - по запросу
- По желанию:
- Караоке - минимальная сумма заказа $80
- Afternoon Tea
- Обратите внимание: стоимость тура в октябре и декабре составляет $2990 при 2-местном размещении
- Минимальное количество участников - 4 человека