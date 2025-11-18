Мои заказы

VIP-отдых в Дубае с резортом на Palm Jumeirah, вечеринками и фотопрогулками

Снять много контента и повеселиться, поужинать устрицами и лобстерами, провести вечер на яхте
Дубай — это синоним роскоши, созданный для лакшери-отпуска.

Возьмите максимум шикарных нарядов — контента будет много! Вы окунётесь в красивую жизнь сразу, ведь мы забронировали для вас номер в эксклюзивном резорте
с собственным бассейном и пляжем на острове Пальма Джумейра.

Будет достаточно времени на релакс, чтобы кожа покрылась золотистым загаром, и вдоволь веселья: вечеринки с закусками и алкоголем, танцы босиком на песке под диджей-сеты и жгучую латину, родео на быке и караоке — это будут жаркие ночи! Днём впечатлений ещё больше: зайдем в знаменитый отель-парус Burj Al Arab, где подают кофе с золотом, отведаем устриц, лобстеров, авторских сыров с дизайнерской сервировкой в Atlantis The Royal, насладимся гриль-ужином во время вечернего круиза.

А сохранить этот вайб помогут фото и видео: вы будете блистать в кадре на фоне самых стильных и визуально эффектных локаций и получите ролики от профессионального reels-мейкера.

Ближайшие даты:
16
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите купальные принадлежности и пляжную одежду, солнцезащитные средства, а также максимальное количество красивых нарядов.

Рекомендации по авиаперелетам будут даны после уточнения города вылета.

Питание. Включены:
— завтраки и ужины ежедневно;
— 2 обеда (во 2-й и 4-й дни);
— безлимитные закуски и напитки (алкогольные и безалкогольные) в течение 3 часов на вечеринке в 1-й день;
— безлимитные напитки (алкогольные и безалкогольные) в течение 2-х часов + скидка на блюда на вечеринке во 2-й день;
— безлимитные закуски и напитки (алкогольные и безалкогольные) в пляжном клубе в 3-й день.

Остальное питание и алкоголь оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Toyota Hiace с кондиционером, салфетками и бутилированной водой.

Дети. Только 18+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

День прилёта, вечер знакомств с ужином, вечеринка в баре с безлимитными напитками и закусками

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Далее — свободное время: без спешки заселяетесь, отдыхаете после перелёта, погружаетесь в атмосферу роскоши. Затем соберёмся за ужином, познакомимся на фоне заката. Далее — вечеринка в дерзком баре Claw BBQ The Palm с безудержным весельем, танцами и возможностью прокатиться на быке (безлимитные напитки и закуски включены).

День прилёта, вечер знакомств с ужином, вечеринка в баре с безлимитными напитками и закусками
2 день

Релакс на пляже, фотопрогулка по Дубаю, сальса-вечер с безлимитными напитками

После завтрака идём на пляж West Zone Beach. Слегка загораем, чтобы кожа на фото заиграла ярче, потом наводим лоск в номерах и собираем максимум образов, а после обеда уже блистаем в кадре.

Начинаем наш съёмочный день: вместе с гидом и Reels-мейкером идём гулять по Дубаю, выбирая самые стильные и визуально эффектные локации. Зайдём в роскошный отель Burj Al Arab, где можно выпить кофе с золотом. Пообедаем в Saudi Kitchen, в котором блюда насыщены специями, ароматами, текстурами.

Увидим золотую рамку, словно обрамляющую старую и новую части мегаполиса, погуляем по воссозданным кварталам в арабском стиле и восточным базарам — здесь всё красиво, и даже воздух особенный.

К ужину вернёмся в отель, отдохнём. Потом снова идём веселиться: сегодня вечер горячей сальсы! Латиноамериканский вайб сопроводят безлимитные напитки и скидки на блюда.

Релакс на пляже, фотопрогулка по Дубаю, сальса-вечер с безлимитными напиткамиРелакс на пляже, фотопрогулка по Дубаю, сальса-вечер с безлимитными напиткамиРелакс на пляже, фотопрогулка по Дубаю, сальса-вечер с безлимитными напиткамиРелакс на пляже, фотопрогулка по Дубаю, сальса-вечер с безлимитными напитками
3 день

Релакс в пляжном клубе с безлимитными напитками и закусками, колесо обозрения, остров Blu Waters, по желанию - караоке

Без спешки завтракаем, берём дополнительные образы для разнообразных фото и отправляемся в стильный пляжный клуб Zero Gravity. Лежаки, музыка, прохладные коктейли, безлимитные напитки, фуд-сеты — всё включено. Купаемся, снимаем, смеёмся — наслаждаемся жизнью!

Вернёмся в отель, чтобы облачиться в очередной блестящий наряд и быть на высоте. В буквальном смысле — взлететь на колесе обозрения Dubai Ain над мегаполисом в лучах заката. Это будет момент, который захочется запомнить.

Вечером — ужин и прогулка по острову Blue Waters. Стильные рестораны, много стекла и неона — всё пропитано атмосферой современного, энергичного Дубая. Но мы здесь не ради еды, а ради вайба. Ночью можем сходить на караоке-вечеринку с панорамным видом.

Релакс в пляжном клубе с безлимитными напитками и закусками, колесо обозрения, остров Blu Waters, по желанию - караокеРелакс в пляжном клубе с безлимитными напитками и закусками, колесо обозрения, остров Blu Waters, по желанию - караокеРелакс в пляжном клубе с безлимитными напитками и закусками, колесо обозрения, остров Blu Waters, по желанию - караокеРелакс в пляжном клубе с безлимитными напитками и закусками, колесо обозрения, остров Blu Waters, по желанию - караоке
4 день

Отдых в отеле, ужин в Atlantis The Royal, танцы на пляже

Сегодня никуда не будем спешить — до второй половины дня полный релакс. Загораем, купаемся, приводим мысли в порядок. Затем сходим в Музей будущего — это не просто выставка, а место, которое вдохновляет.

По возвращении в отель тщательно подбираем макияж, причёску, аромат, платье, ведь впереди — шикарный ужин в Atlantis The Royal на фоне фонтанов. В меню — устрицы, лобстеры, авторские сыры с дизайнерской сервировкой (алкоголь оплачивается отдельно).

После — вечеринка на пляже. Энергичная музыка от лучших диджеев, танцы босиком на песке до рассвета — это будет ночь, которую захочется запомнить в деталях.

Отдых в отеле, ужин в Atlantis The Royal, танцы на пляжеОтдых в отеле, ужин в Atlantis The Royal, танцы на пляжеОтдых в отеле, ужин в Atlantis The Royal, танцы на пляжеОтдых в отеле, ужин в Atlantis The Royal, танцы на пляже
5 день

Фотопрогулка по Dubai Mall, вечерний круиз с гриль-ужином на борту

До 13:00 — свободное время: выдыхаем и даём себе насладиться моментом. Потом одеваемся красиво, ведь нас снова ждут объективы камер. Едем в Dubai Mall: устроим шопинг в любимых бутиках, посмотрим шоу фонтанов, сделаем фото и видео на фоне Бурдж-Халифа — тут каждый сантиметр буквально создан для впечатляющих кадров!

Затем собираемся на финальный вечер. На прощание мы отправимся в круиз: любуясь мегаполисом с воды, поужинаем (входит в стоимость, алкоголь оплачивается отдельно), послушаем музыку и проводим закатные лучи.

По возвращении в отель кто устал — отдыхает, кто полон сил — встречаемся в баре на пляже.

Фотопрогулка по Dubai Mall, вечерний круиз с гриль-ужином на бортуФотопрогулка по Dubai Mall, вечерний круиз с гриль-ужином на бортуФотопрогулка по Dubai Mall, вечерний круиз с гриль-ужином на бортуФотопрогулка по Dubai Mall, вечерний круиз с гриль-ужином на борту
6 день

Возвращение домой

До полудня — релакс в отеле, самостоятельное время в Дубае. Затем забираем все свои красивые фото и видео, едем к аэропорту и прощаемся. Если у вас вечерний рейс, можно оставить вещи на ресепшен и до конца дня отдыхать у бассейна или на пляже.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, алкоголь по программе
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Reels-мейкер на некоторых экскурсиях
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Дубай и обратно в ваш город
  • Питание, алкоголь вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу
  • По желанию:
  • Караоке - минимальная сумма заказа $80
  • Afternoon Tea
  • Обратите внимание: стоимость тура в октябре и декабре составляет $2990 при 2-местном размещении
  • Минимальное количество участников - 4 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дубая, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Дубая, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Дубае
Я живу в Дубае уже больше 10 лет и с удовольствием помогаю людям увидеть Эмираты такими, какими их видят не гости, а те, кто действительно здесь живёт. Я не гид
в классическом понимании, а организатор туров и создатель маршрутов — авторских, стильных, насыщенных. Таких, которые сложно повторить самостоятельно. Мой подход — это комфорт, внимание к деталям, высокий уровень сервиса и тёплая, дружеская атмосфера. Я работаю только с небольшими группами, потому что искренне верю: именно в камерности рождаются настоящие эмоции. Каждый мой маршрут — это тщательно собранная мозаика из красивых мест, локальных фишек, продуманных остановок, хорошей еды и «вау»-моментов. Я сама обожаю путешествовать и прекрасно понимаю, что хочется получить от поездки. Именно поэтому стараюсь сделать всё, чтобы вы увезли не только фото, но и то самое ощущение: «Вот это было незабываемо!».

Задать вопрос

