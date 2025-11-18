После завтрака идём на пляж West Zone Beach. Слегка загораем, чтобы кожа на фото заиграла ярче, потом наводим лоск в номерах и собираем максимум образов, а после обеда уже блистаем в кадре.

Начинаем наш съёмочный день: вместе с гидом и Reels-мейкером идём гулять по Дубаю, выбирая самые стильные и визуально эффектные локации. Зайдём в роскошный отель Burj Al Arab, где можно выпить кофе с золотом. Пообедаем в Saudi Kitchen, в котором блюда насыщены специями, ароматами, текстурами.

Увидим золотую рамку, словно обрамляющую старую и новую части мегаполиса, погуляем по воссозданным кварталам в арабском стиле и восточным базарам — здесь всё красиво, и даже воздух особенный.

К ужину вернёмся в отель, отдохнём. Потом снова идём веселиться: сегодня вечер горячей сальсы! Латиноамериканский вайб сопроводят безлимитные напитки и скидки на блюда.