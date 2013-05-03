Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Максимум удовольствия за 1 день!!!

Путешествие начнется ровно в полдень, когда солнце ☀️ будет в зените. Жара нас с вами не напугает, так как мы сможем укрыться в тени знаменитого и самого большого парка цветов — «Miracle Garden»(на период с 15. 05 по 01. 11 сад закрыт на реконструкцию). С первых же минут нашего с вами путешествия, мы очутимся в мегаполисе, в котором природа органично сочитаются с суетой города.

Далее мы отправимся с вами к одному из самых красивейших районов города — Дубай Марина. Сделав великолепные фотографии 📸 у подножия самого закрученного здания мире «Cayan Tower» и покоряющих высоту зданий, мы пересядем с вами на катамаран, на котором обойдя искуcственный остров 🏝️ Пальм 🌴 Жумейра выйдем в воды Персидского Залива. На протяжении часа мы сможем cозерцать Дубай с прибрежных вод города. Для полного расcлабления на судне есть выделенный батут для любителей позагорать.

Далее мы отправимся с вами к рукотворному Пальмовому острову в отель 🏨 «Атлантис, где c вами посетим один из самых больших аквариумов — «Lost Chambers», в котором можно насчитать приблизительно 65 000 обитателей. И конечно же мы с вами остановимся для фото стопа у изюминке отеля — 10-метровой стеклянной скульптуры «Фонтан» от Дэйка Чихули, который состоит из 3000 фрагментов цветного дутого стекла, на которую скульптор потратил два года работы и 1 миллион долларов 💵 мы отправимся в путешествие для фото стопа к жемчужине Арабских Эмиратов — отелю Бурж Аль Араб. Легендарный отель Бурж Аль Араб, построенный в форме паруса, — это намного больше, чем просто красивая архитектурная достопримечательность 🏛️ города. Это символ современного Дубая и его неотъемлемая часть.

Чтобы понять и увидеть величие города мы направимся и поднимемся на самое высокое здание в Мире — Бурж Кхалифа, где вы сможете сделать фотографии с высоты птичьего полёта и насладиться великолепным видом мегаполиса.

Конечной точкой нашей с вами экскурсии 🧭 будет ресторан «Times of Arabia», где вас будет ждать хороший сытный ужин с традиционными арабскими напитки и где можно будет расслабиться и отдохнуть от суеты мегаполиса. По отзывам гостей, в ресторане представлен полный спектр классических блюд кухни 🥧 Ближнего Востока, а также традиционные мезе и разнообразные грили. В дорогом бархатно-вельветовом интерьере ресторана, стены которого украшены восточными фресками ручной работы несколько раз в день проходит традиционная восточная шоу программа, состоящая из музыки и танцев и рассчитанная на взрослых и детей.

P. s — экскурсия ⛳ интересна, увлекательна и подходит для тех, кто ищет нестандартный обзор города.

Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»

Цена указана за тур (1–2 человека).