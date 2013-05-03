Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)

Гид S.
Гид S. – Гид из Фуджейры
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $696 за человека

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"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
Максимум удовольствия за 1 день!!!
Путешествие начнется ровно в полдень, когда солнце ☀️ будет в зените. Жара нас с вами не напугает, так как мы сможем укрыться в тени знаменитого и самого большого парка цветов — «Miracle Garden»(на период с 15. 05 по 01. 11 сад закрыт на реконструкцию). С первых же минут нашего с вами путешествия, мы очутимся в мегаполисе, в котором природа органично сочитаются с суетой города.
Далее мы отправимся с вами к одному из самых красивейших районов города — Дубай Марина. Сделав великолепные фотографии 📸 у подножия самого закрученного здания мире «Cayan Tower» и покоряющих высоту зданий, мы пересядем с вами на катамаран, на котором обойдя искуcственный остров 🏝️ Пальм 🌴 Жумейра выйдем в воды Персидского Залива. На протяжении часа мы сможем cозерцать Дубай с прибрежных вод города. Для полного расcлабления на судне есть выделенный батут для любителей позагорать.
Далее мы отправимся с вами к рукотворному Пальмовому острову в отель 🏨 «Атлантис, где c вами посетим один из самых больших аквариумов — «Lost Chambers», в котором можно насчитать приблизительно 65 000 обитателей. И конечно же мы с вами остановимся для фото стопа у изюминке отеля — 10-метровой стеклянной скульптуры «Фонтан» от Дэйка Чихули, который состоит из 3000 фрагментов цветного дутого стекла, на которую скульптор потратил два года работы и 1 миллион долларов 💵 мы отправимся в путешествие для фото стопа к жемчужине Арабских Эмиратов — отелю Бурж Аль Араб. Легендарный отель Бурж Аль Араб, построенный в форме паруса, — это намного больше, чем просто красивая архитектурная достопримечательность 🏛️ города. Это символ современного Дубая и его неотъемлемая часть.
Чтобы понять и увидеть величие города мы направимся и поднимемся на самое высокое здание в Мире — Бурж Кхалифа, где вы сможете сделать фотографии с высоты птичьего полёта и насладиться великолепным видом мегаполиса.
Конечной точкой нашей с вами экскурсии 🧭 будет ресторан «Times of Arabia», где вас будет ждать хороший сытный ужин с традиционными арабскими напитки и где можно будет расслабиться и отдохнуть от суеты мегаполиса. По отзывам гостей, в ресторане представлен полный спектр классических блюд кухни 🥧 Ближнего Востока, а также традиционные мезе и разнообразные грили. В дорогом бархатно-вельветовом интерьере ресторана, стены которого украшены восточными фресками ручной работы несколько раз в день проходит традиционная восточная шоу программа, состоящая из музыки и танцев и рассчитанная на взрослых и детей.
P. s — экскурсия ⛳ интересна, увлекательна и подходит для тех, кто ищет нестандартный обзор города.
Немаловажный аспект при заказе тура у частных гидов «Экскурсия предлагается и проводится только индивидуально для Вас»
Цена указана за тур (1–2 человека).
Начало и место завершения
🚩 Fujairah
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)
"Максимум" (нестандартный тур по новой части города)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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