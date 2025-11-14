За один день вы побываете в двух ярких эмиратах — Дубае и Абу-Даби.
Почувствуете их настроение, услышите истории, рассмотрите небоскрёбы и увидите главные достопримечательности.
Экскурсия даст цельное впечатление об ОАЭ, сэкономив ваше время и бюджет — всё самое важное без лишних переездов и дополнительных дней.
Почувствуете их настроение, услышите истории, рассмотрите небоскрёбы и увидите главные достопримечательности.
Экскурсия даст цельное впечатление об ОАЭ, сэкономив ваше время и бюджет — всё самое важное без лишних переездов и дополнительных дней.
Описание экскурсии
В Дубае вы увидите:
- Пальмовый остров — крупнейший искусственный остров в мире, видимый даже из космоса.
- Музей будущего — футуристическое здание, напоминающее парящий глаз.
- Бурдж-Халифу — самое высокое здание на планете.
- Дубайский фонтан — крупнейшее в мире водное шоу, струи которого поднимаются на высоту 50-этажного здания.
- Аквариум в торговом центре Дубай Молл — в нём обитают более тысячи морских обитателей.
- Променад Дубай Марина — самый длинный искусственный променад вдоль воды на Ближнем Востоке.
- Зону отдыха Last Exit — фотогеничное пространство в стиле постапокалипсиса с монстр-траками и автомобилями в декорациях.
В Абу-Даби:
- Башню Капитол Гейт — небоскрёб с самым большим наклоном в мире.
- Альдар — первый в мире круглый небоскрёб.
- Мечеть шейха Зайда — грандиозный храм, освещение которого меняется в зависимости от фаз луны.
- Лувр Абу-Даби — музей с ажурным куполом.
- Президентский дворец Каср Аль-Ватан — в нём проходят встречи глав государств.
- Набережную и башни Эттихад — место съёмок фильма «Форсаж-7».
- Отель «Эмиратс Палас» — один из самых дорогих отелей в мире, в котором установлен автомат по продаже чистого золота.
Вы узнаете:
- Кто задумал строительство Пальмового острова и как его реализовали.
- Почему купол Лувра Абу-Даби сравнивают с Эйфелевой башней.
- Как устроено световое оформление мечети шейха Зайда.
- Сколько сусального золота ушло на оформление отеля «Эмиратс Палас».
- Как можно дважды увидеть закат с башни Бурдж-Халифа.
- Кто спроектировал Музей будущего и как здание держится без опор.
- Сколько книг хранится в библиотеке дворца Каср Аль-Ватан.
- И многое другое.
Примерный тайминг экскурсии
- 08:00–09:30 — выезд из отеля.
- 10:30 — остановка у Музея будущего, посещение центрального лобби (20–25 минут).
- 11:15 — обзор Пальмового острова (25 мин.).
- 12:00 — прогулка по Дубай-Марине (30 мин.).
- 13:00–13:15 — фотостоп в зоне Last Exit (40 мин., здесь же можно перекусить).
- 14:45–15:00 — посещение мечети шейха Зайда (около 1 часа).
- 16:30 — фотостоп у набережной, башен Эттихад и дворца (30 мин.).
- 17:00 — остановка у отеля «Эмиратс Палас» (20 мин.).
- 17:45 — остров Саадият и музей Лувр Абу-Даби (фотостоп, 15 мин.).
- 19:20 — посещение Дубай Молла: аквариум, Бурдж-Халифа, шоу поющих фонтанов, ужин (60–85 минут).
- 22:30 — возвращение в отель.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Carnival, Hyundai H1, Toyota Hiace или Toyota Previa (в зависимости от количества человек).
- Мы забираем из отелей, расположенных в береговой части Фуджейры. Из центра города трансфера нет.
- Так как экскурсия длительная, мы не рекомендуем брать детей меньше 6–7 лет.
- Отдельно оплачивается завтрак и ужин по желанию.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$140
|Дети до 12 лет
|$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Фуджейре
Провела экскурсии для 6578 туристов
Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
14 ноя 2025
Отличная экскурсия. Очень насыщенная программа. Время проходит незаметно!
Отдельное спасибо гиду Дамиру. Так легко и непринежднно рассказывает!
Шикарно!
Спасибо организаторам!
Отдельное спасибо гиду Дамиру. Так легко и непринежднно рассказывает!
Шикарно!
Спасибо организаторам!
Б
Быкова
10 ноя 2025
Спасибо за экскурсию 👍👍👍. Нам очень сильно понравилось. Писали в описание, что экскурсия долгая и тяжелая по времени. У нас все прошло на лайте. Очень весело, легко, смешно🙌. Дамир- это лучший гид!!!!! Очень подробно все рассказывает, отвечает на все вопросы. Просто высший класс. Огромное спасибо за организацию данного тура🫶. Тысяча благодарностей 🔥🔥🔥
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - к сокровищам Абу-Даби
Увидеть главные архитектурные символы столицы ОАЭ и узнать о её истории
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$530 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$169 за человека