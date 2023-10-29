Ночная охота на крабов из Фуджейры

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Уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать вкуснейшее крабовое мясо.
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Ближайшие даты:
29
окт
31
окт
5
ноя
7
ноя
12
ноя
14
ноя
19
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Умм-эль-Кайвайн
  • Старая городская стена
  • Главные ворота города
  • Морской порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты.
Охота проходит на мелководье между естественными островами Эмирата Умм Аль Кувэйн.
Вам будут предоставлены: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником.
После успешной охоты можно отведать свеже-приготовленную добычу с кружкой холодного напитка.

Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все что нужно для отличной ловли: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником
  • Возможность пробудить свои охотничьи инстинкты во время ночной ловли крабов
  • Красота ночного залива и вкуснейшее крабовое мясо с кружкой холодного напитка
  • Услуги русскоязычного экскурсовода
  • Трансфер до/от места проведения экскурсии
  • Джакузи и бассейн
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Личные расходы туристов
  • Купальные принадлежности
  • Обязательно с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви 20 дерхам (5,5 долларов США)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Завершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
  • Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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