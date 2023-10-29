Уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать вкуснейшее крабовое мясо.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
31
окт
окт
5
ноя
ноя
7
ноя
ноя
12
ноя
ноя
14
ноя
ноя
19
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Умм-эль-Кайвайн
- Старая городская стена
- Главные ворота города
- Морской порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты.
Охота проходит на мелководье между естественными островами Эмирата Умм Аль Кувэйн.
Вам будут предоставлены: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником.
После успешной охоты можно отведать свеже-приготовленную добычу с кружкой холодного напитка.
Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все что нужно для отличной ловли: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником
- Возможность пробудить свои охотничьи инстинкты во время ночной ловли крабов
- Красота ночного залива и вкуснейшее крабовое мясо с кружкой холодного напитка
- Услуги русскоязычного экскурсовода
- Трансфер до/от места проведения экскурсии
- Джакузи и бассейн
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
- Личные расходы туристов
- Купальные принадлежности
- Обязательно с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви 20 дерхам (5,5 долларов США)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отельЗавершение: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор только из отелей, если проживаете в резиденции, то выберите отеля рядом и укажите его при бронировании.
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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