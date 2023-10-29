Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты.

Охота проходит на мелководье между естественными островами Эмирата Умм Аль Кувэйн.

Вам будут предоставлены: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником.

После успешной охоты можно отведать свеже-приготовленную добычу с кружкой холодного напитка.