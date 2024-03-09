Ночные прогулки и экскурсии Фуджейры

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Фуджейре на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Ночная охота на крабов
Групповая
4 часа
Ночная охота на крабов в Фуджейре: экзотическое приключение с ужином
Погрузитесь в атмосферу ночной охоты на крабов в Фуджейре. Отправляйтесь в увлекательное путешествие с ужином из свежепойманных крабов
Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00
от $100 за человека
Ночная охота на крабов из Фуджейры
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов в Фуджейре: приключение с трезубцем и ужином
Погрузитесь в атмосферу первобытной охоты на крабов под звездным небом залива, наслаждаясь свежим уловом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Экскурсия в Дубай с круизом и аквариумом из Фуджейры
🚌 На автобусе
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
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    понравилась прогулка на кораблике по Дубай Марине, шведский стол очень впечатлил разнообразием, особенно вкусная рыба. Вообщем экскурсию оцениваю на высший балл!

  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    Экскурсия в Дубай с круизом и подъемом на Бурдж Халифа 124 этаж из Фуджейры
    Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
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    Москвы. Остальную сумму на месте. Организация экскурсии, тайминг, гид, подача информации - всё абсолютно понравилось. Самое большое впечатление произвели Дубай Марина, виды с башни Бурдж Халифа и фонтаны. Всё,что мы хотели посмотреть, мы увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Ночные»

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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Лувр
  5. Аквариум
  6. Парк Warner Bros. World
  7. Парк Феррари
  8. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 135. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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