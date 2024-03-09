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Круиз
10 часов
Экскурсия в Дубай с круизом и Бурдж Халифа из Фуджейры
Погрузитесь в великолепие Дубая: от Пальмы Джумейра до вершины Бурдж Халифа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Сбор в отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
12 июня в 11:30
15 июня в 11:30
от $135 за человека
Групповая
4 часа
Ночная охота на крабов в Фуджейре: экзотическое приключение с ужином
Погрузитесь в атмосферу ночной охоты на крабов в Фуджейре. Отправляйтесь в увлекательное путешествие с ужином из свежепойманных крабов
Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00
от $100 за человека
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов в Фуджейре: приключение с трезубцем и ужином
Погрузитесь в атмосферу первобытной охоты на крабов под звездным небом залива, наслаждаясь свежим уловом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
Круиз
10 часов
Групповой круиз в Дубай: Пальма Джумейра, Дубай Марина, аквариум
Погрузитесь в мир современной архитектуры и морских чудес во время увлекательной экскурсии из Фуджейры. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Сбор в любом отеле Фуджейры
Расписание: Пн, Ср, Сб с 11.30 - 12.30 забираем зависимости от расположения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина9 марта 2024Экскурсия очень понравилась, все хорошо организовано… Все успели, и фонтаны посмотреть, и лазерное шоу и подняться на Бурж Халиф. Очень
- ИИрина1 февраля 2024Были на экскурсии в Дубай с подъемом на 124 этаж Бурдж Халифа. Турагент Анна. Оплачивали билеты на башню заранее из
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 135. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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