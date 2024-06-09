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1 чел. По популярности Групповая 4 часа Ночная охота на крабов в Фуджейре: экзотическое приключение с ужином Погрузитесь в атмосферу ночной охоты на крабов в Фуджейре. Отправляйтесь в увлекательное путешествие с ужином из свежепойманных крабов «Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером» Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00 от $ 100 за человека Групповая 7 часов Ночная охота на крабов в Фуджейре: приключение с трезубцем и ужином Погрузитесь в атмосферу первобытной охоты на крабов под звездным небом залива, наслаждаясь свежим уловом Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель «Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты» Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00) $ 100 за человека 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города Начало: У вашего отеля «И всё это — при свете вечерних огней» 360 $ 306 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фуджейры

Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Вечерние»

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