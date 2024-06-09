1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Ночная охота на крабов в Фуджейре: экзотическое приключение с ужином
Погрузитесь в атмосферу ночной охоты на крабов в Фуджейре. Отправляйтесь в увлекательное путешествие с ужином из свежепойманных крабов
«Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером»
Расписание: Вторник, Воскресенье в 15:00
от $100 за человека
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов в Фуджейре: приключение с трезубцем и ужином
Погрузитесь в атмосферу первобытной охоты на крабов под звездным небом залива, наслаждаясь свежим уловом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы. Укажите отель
«Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты»
Расписание: Вторник и Воскресенье (16.00 - 23.00)
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$100 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
«И всё это — при свете вечерних огней»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
360$306 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Вечерние»
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