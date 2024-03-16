Описание экскурсии

Что вас ждет Наше знакомство с городом начнется с набережной Корниш — с улицы, раскрывающей красоту и непревзойденность Абу-Даби, с ее грандиозными архитектурными шедеврами, роскошными отелями и дворцами, творениями бесконечной фантазии и рук человека. И в то же время это идеальное место единения с природой, где взгляду открывается бескрайний горизонт залива с прекрасным городским пляжем. Вы побываете в изумляющем своим богатством отеле «Дворец Эмиратов», внутреннее убранство которого поражает своим великолепием и дорогой отделкой золотом, камнями и мозаикой. При желании в этом потрясающем отеле вы можете насладиться ароматным кофе, пенка которого украшена стружкой из настоящего золота, что позволит вам попробовать роскошь на вкус. Посещение музея под открытым небом Эритаж Виладж перенесет вас на 50 лет назад и откроет вам первоначальный облик Абу-Даби до открытия нефтяных источников. В деревне наследия собраны истинные образцы жизни коренного населения, занимавшегося сельским хозяйством, рыбалкой и добычей жемчуга. Финиковый рынок, один из старейших в городе, предложит огромный выбор фиников. Это местное лакомство символизирует культуру и историю эмиратского населения, напоминая о тяжелом времени, когда бедуинские племена, населявшие территорию современного Абу-Даби, выживали благодаря питательности этого супер фрукта. Наконец, апогеем роскоши, непревзойденного вкуса, масштабностью и своим великолепием предстанет перед гостями города Большая Мечеть Шейха Зайеда. Это дна из самых больших мечетей мира, открывшая свои двери не только для мусульман, стала осуществлением мечты основателя страны Шейха Зайеда и его миропонимания о толерантности, любви и взаимопонимании между разными культурами. Взору гостей Абу-Даби предстанут удивительные образцы искусства: самый большой в мире ковер ручной работы и покрытые золотом и камнями великолепные, достигающие веса в 12 тонн, хрустальные люстры.