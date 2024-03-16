Насладитесь удивительным сочетанием современности и традиций в Абу-Даби.
Прогуляйтесь по набережной Корниш, посетите роскошный отель «Дворец Эмиратов», загляните в музей под открытым небом Эритаж Виладж и завершите экскурсию в величественной Большой Мечети Шейха Зайеда. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре эмирата
Прогуляйтесь по набережной Корниш, посетите роскошный отель «Дворец Эмиратов», загляните в музей под открытым небом Эритаж Виладж и завершите экскурсию в величественной Большой Мечети Шейха Зайеда. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре эмирата
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ждетНаше знакомство с городом начнется с набережной Корниш — с улицы, раскрывающей красоту и непревзойденность Абу-Даби, с ее грандиозными архитектурными шедеврами, роскошными отелями и дворцами, творениями бесконечной фантазии и рук человека. И в то же время это идеальное место единения с природой, где взгляду открывается бескрайний горизонт залива с прекрасным городским пляжем. Вы побываете в изумляющем своим богатством отеле «Дворец Эмиратов», внутреннее убранство которого поражает своим великолепием и дорогой отделкой золотом, камнями и мозаикой. При желании в этом потрясающем отеле вы можете насладиться ароматным кофе, пенка которого украшена стружкой из настоящего золота, что позволит вам попробовать роскошь на вкус. Посещение музея под открытым небом Эритаж Виладж перенесет вас на 50 лет назад и откроет вам первоначальный облик Абу-Даби до открытия нефтяных источников. В деревне наследия собраны истинные образцы жизни коренного населения, занимавшегося сельским хозяйством, рыбалкой и добычей жемчуга. Финиковый рынок, один из старейших в городе, предложит огромный выбор фиников. Это местное лакомство символизирует культуру и историю эмиратского населения, напоминая о тяжелом времени, когда бедуинские племена, населявшие территорию современного Абу-Даби, выживали благодаря питательности этого супер фрукта. Наконец, апогеем роскоши, непревзойденного вкуса, масштабностью и своим великолепием предстанет перед гостями города Большая Мечеть Шейха Зайеда. Это дна из самых больших мечетей мира, открывшая свои двери не только для мусульман, стала осуществлением мечты основателя страны Шейха Зайеда и его миропонимания о толерантности, любви и взаимопонимании между разными культурами. Взору гостей Абу-Даби предстанут удивительные образцы искусства: самый большой в мире ковер ручной работы и покрытые золотом и камнями великолепные, достигающие веса в 12 тонн, хрустальные люстры.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Заида Аль Нахьяна (Белая Мечеть)
- Музей Лувр
- Аль Бахар (Corniche)
- Резиденция Шейха Абу-Даби и президента эмиратов (Каср Аль Ватан)
- Отель Эмирейтс Палас (Золотой дворец)
- Деревня Бедуинов (Heritage Village)
- Отель Кэпитал Гейт
- Бизнес-центр Аль Дар
- Ferrari World (по желанию)
- Warner Brothers (по желанию)
- Yas Waterpark (по желанию)
- Sea World (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода
Что не входит в цену
- Еда
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
16 мар 2024
Входит в следующие категории Рас-эль-Хаймы
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