1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
«Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
350$280 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
8 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Возле ТЦ Al Hamra Mall
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
$200 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
8 часов
За впечатлениями в Абу-Даби: эксклюзивный индивидуальный тур из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с индивидуальной экскурсией из Рас-эль-Хайма в Абу-Даби
Начало: Ваш отель
«Индивидуальная обзорная экскурсия в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
8 часов
Абу-Даби в классическом стиле: индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Рас-эль-Хаймы. Уникальные достопримечательности и культурные шедевры ждут вас
Начало: Ваш отель
«Наше знакомство с городом начнется с набережной Корниш — с улицы, раскрывающей красоту и непревзойденность Абу-Даби, с ее грандиозными архитектурными шедеврами, роскошными отелями и дворцами, творениями бесконечной фантазии и рук человека»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Лучший выбор
Экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Мечеть Шейха Зайда из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в культуру и искусство Эмиратов с нашей экскурсией. Вас ждут незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По вторникам
9 июля в 08:30
16 июля в 08:30
$95 за человека
Групповая
8 часов
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Посетите Sea World в Абу-Даби и погрузитесь в мир морской флоры и фауны. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$140 за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
«Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Погрузитесь в мир скорости и развлечений в парке Ferrari World Абу-Даби. Захватывающие аттракционы и итальянские рестораны для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Проведите незабываемый день в компании Супермена, Бэтмена и других героев Warner Bros. в одном из крупнейших крытых тематических парков мира
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в мир кино: тематический парк Warner Bros. World Абу-Даби
Посетите тематический парк Warner Bros. World в Абу-Даби и окунитесь в мир любимых мультфильмов и кино-героев. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30. Зависит от расположения отелей.
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$140 за человека
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$140 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Абу-Даби и дворец Каср Аль-Ватан из Рас-эль-Хайма
Вас ждет незабываемое путешествие по Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль-Ватан и Великой Мечети шейха Зайда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Абу-Даби — уникальный город, сочетающий в себе культуру и наследие страны»
Расписание: По Чт и Вс проводим тур
11 июля в 08:30
14 июля в 08:30
$95 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
10 часов
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - это город, где сочетаются культура и инновации. Исследуйте его богатое наследие, посетив знаменитые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Индивидуальный трансфер к острову Яс Абу-Даби»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
450$360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июля 2024Мы ездили с гидом Санчо с Рас в Абу-Даби. Нас было 2 человека, как я не хотела брать групповую экскурсию у
- ККристина30 июня 2024Здравствуйте! Хочу поблагодарить Александру за очень интересную экскурсию в Абу-Даби! 8 часов пролетели незаметно, увлекательно и весело) Спасибо вам большое!
- ССофья20 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Лувр и Мечеть просто волшебные. В автобусе было комфортно. На обеде в местном ресторане было разнообразие блюд и все вкусно. И гид Лола классная, очень интересно рассказывает)
- ННаталья17 июня 2024Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей было, рассказывал много интересного
- NN11 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии в Абу-Даби с Азизом. Остались только положительные эмоции, все спокойно, без суеты, посмотрели все главные достопримечательности, гид позаботился обо всех билетах, нам осталось только любоваться красотами! Могу рекомендовать 100%!
- ООльга1 мая 2024Спасибо гиду Амиру за эту экскурсию!!! Очень понравился его интересный рассказ о таком красивом городе и его культуре. Посетили и осмотрели основные достопримечательности: Большую Мечеть Шейха Зайда, Президентский дворец, набережную, финиковый рынок. Спасибо за внимательное отношение к туристам)))
- ННаталья8 апреля 2024Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
- ЕЕрофеева2 апреля 2024Гид Лола,очень интересно и увлекательно рассказывала, вся экскурссия хорошо спланирована, все во время, комфортно, вкусный обед. Все,что планировали посетить-увидели! Изюминка в нашем путешествии ОАЭ. Менеджер Анна ответила на все организационные вопросы.
- ННадежда11 марта 2024Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
- ААлександр5 февраля 2024Спасибо гиду Азизу за эту экскурсию!!! Совместно с Азизом при выезде скорректировали программу, было понятно, что все не сможем посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Абу-Даби»
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