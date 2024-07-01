Экскурсии в Абу-Даби из Рас-эль-Хаймы

Найдено 14 экскурсий в категории «Абу-Даби» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $90, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
3 отзыва
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
«Абу-Даби — удивительный эмират, объединивший множество необычных достопримечательностей»
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
350$280 за всё до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
до 6 чел.
8 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Возле ТЦ Al Hamra Mall
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
$200 за человека
За впечатлениями в Абу-Даби: индивидуальный тур из Рас-Аль-Хаймы
Индивидуальная
до 6 чел.
8 часов
3 отзыва
За впечатлениями в Абу-Даби: эксклюзивный индивидуальный тур из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с индивидуальной экскурсией из Рас-эль-Хайма в Абу-Даби
Начало: Ваш отель
«Индивидуальная обзорная экскурсия в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00
Завтра в 10:30
9 июля в 10:30
$500 за всё до 6 чел.
Абу-Даби в классическом стиле: индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Индивидуальная
до 7 чел.
8 часов
1 отзыв
Абу-Даби в классическом стиле: индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Рас-эль-Хаймы. Уникальные достопримечательности и культурные шедевры ждут вас
Начало: Ваш отель
«Наше знакомство с городом начнется с набережной Корниш — с улицы, раскрывающей красоту и непревзойденность Абу-Даби, с ее грандиозными архитектурными шедеврами, роскошными отелями и дворцами, творениями бесконечной фантазии и рук человека»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра
Групповая
10 часов
3 отзыва
Лучший выбор
Экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Мечеть Шейха Зайда из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в культуру и искусство Эмиратов с нашей экскурсией. Вас ждут незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По вторникам
9 июля в 08:30
16 июля в 08:30
$95 за человека
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Групповая
8 часов
1 отзыв
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Посетите Sea World в Абу-Даби и погрузитесь в мир морской флоры и фауны. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$140 за человека
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (с обедом)
Групповая
7 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
«Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Погрузитесь в мир скорости и развлечений в парке Ferrari World Абу-Даби. Захватывающие аттракционы и итальянские рестораны для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Тематический парк Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Проведите незабываемый день в компании Супермена, Бэтмена и других героев Warner Bros. в одном из крупнейших крытых тематических парков мира
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Путешествие в мир кино: тематический парк «Warner Bros. World» Абу-Даби
Групповая
8 часов
Путешествие в мир кино: тематический парк Warner Bros. World Абу-Даби
Посетите тематический парк Warner Bros. World в Абу-Даби и окунитесь в мир любимых мультфильмов и кино-героев. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30. Зависит от расположения отелей.
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$140 за человека
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$140 за человека
Яркий Абу-Даби и королевский дворец Каср Аль-Ватан
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Абу-Даби и дворец Каср Аль-Ватан из Рас-эль-Хайма
Вас ждет незабываемое путешествие по Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль-Ватан и Великой Мечети шейха Зайда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Абу-Даби — уникальный город, сочетающий в себе культуру и наследие страны»
Расписание: По Чт и Вс проводим тур
11 июля в 08:30
14 июля в 08:30
$95 за человека
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
до 6 чел.
10 часов
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - это город, где сочетаются культура и инновации. Исследуйте его богатое наследие, посетив знаменитые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Индивидуальный трансфер к острову Яс Абу-Даби»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Лувр Абу-Даби — художественный музей, где представлены работы Пикассо, Гогена, Мане и других авторов»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
450$360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июля 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Мы ездили с гидом Санчо с Рас в Абу-Даби. Нас было 2 человека, как я не хотела брать групповую экскурсию у
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    отельного гида, и точно не прогадала, 100% попадание. Во-первых, гид не опоздал, приехал на чистой машине. Доехали быстро, пробок не было в выходной день. Поехали в Лувр, это была наша первая локация. Честно, это совсем не то, что я думала. Лувр в Париже лучше, тут интереснее сама архитектура. Соответственно, потом посетили все остальные локации. Время нам было достаточно, если нигде не задерживаться. Во -вторых, мне понравилось, что гид внимательный, везде онлайн билеты сделал, прошли быстро без очереди. Историю рассказал, все показал. В общем, советую!

  • К
    Кристина
    30 июня 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Здравствуйте! Хочу поблагодарить Александру за очень интересную экскурсию в Абу-Даби! 8 часов пролетели незаметно, увлекательно и весело) Спасибо вам большое!
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    Лувр, мечеть в самое сердечко 😍 безумно понравился эмират и рассказ гида о нем и достопримечательностях! Теперь только вас буду советовать друзьям! Спасибо за ваш труд❤️

  • С
    Софья
    20 июня 2024
    Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра
    Экскурсия очень понравилась. Лувр и Мечеть просто волшебные. В автобусе было комфортно. На обеде в местном ресторане было разнообразие блюд и все вкусно. И гид Лола классная, очень интересно рассказывает)
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей было, рассказывал много интересного
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    о стране, показал самые интересные места в Абу-Даби, были в Лувре, мечети, дворце, рынке, в самом дорогом отеле, заезжали где снимся фильм Безумный Макс. Поделился национальными одеждами для мечети для сына и меня, очень внимательный ко всем деталям гид. Очень рекомендуем, в восторге от поездки, еще вернемся

  • N
    N
    11 мая 2024
    За впечатлениями в Абу-Даби: индивидуальный тур из Рас-Аль-Хаймы
    Были на индивидуальной экскурсии в Абу-Даби с Азизом. Остались только положительные эмоции, все спокойно, без суеты, посмотрели все главные достопримечательности, гид позаботился обо всех билетах, нам осталось только любоваться красотами! Могу рекомендовать 100%!
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    За впечатлениями в Абу-Даби: индивидуальный тур из Рас-Аль-Хаймы
    Спасибо гиду Амиру за эту экскурсию!!! Очень понравился его интересный рассказ о таком красивом городе и его культуре. Посетили и осмотрели основные достопримечательности: Большую Мечеть Шейха Зайда, Президентский дворец, набережную, финиковый рынок. Спасибо за внимательное отношение к туристам)))
  • Н
    Наталья
    8 апреля 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
  • Е
    Ерофеева
    2 апреля 2024
    Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра
    Гид Лола,очень интересно и увлекательно рассказывала, вся экскурссия хорошо спланирована, все во время, комфортно, вкусный обед. Все,что планировали посетить-увидели! Изюминка в нашем путешествии ОАЭ. Менеджер Анна ответила на все организационные вопросы.
  • Н
    Надежда
    11 марта 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
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    Оба дня были замечательные. Везде посмотрели что хотели и даже больше чем запланировали. Спасибо. И да, это было лучшее решение, взять гида с машиной, а не автобус, комфорт реально стоит того.

  • А
    Александр
    5 февраля 2024
    За впечатлениями в Абу-Даби: индивидуальный тур из Рас-Аль-Хаймы
    Спасибо гиду Азизу за эту экскурсию!!! Совместно с Азизом при выезде скорректировали программу, было понятно, что все не сможем посмотреть.
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    Зато все, что запланировали смогли посмотреть. Азиз подсказал куда и в какой очередности ехать чтобы не стоять в очередях. Очень понравилось интересный рассказ о таком красивом городе и его культуре. Посетили и осмотрели основные достопримечательности: Лувр, Большую Мечеть Шейха Зайда, Президентский дворец, а также по нашей просьбе Азиз показал хорошие места, где можно купить сувениры и пообедать!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Абу-Даби»

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  3. За впечатлениями в Абу-Даби: индивидуальный тур из Рас-Аль-Хаймы
  4. Абу-Даби в классическом стиле: индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
  5. Экскурсия в Абу-Даби с посещением Лувра
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июле 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "Абу-Даби" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 90 до 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Абу-Даби», 18 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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