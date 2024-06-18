Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)

Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Вечерний Дубай очаровывает своими огнями и архитектурой.

Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа, поющие фонтаны и другие достопримечательности предстанут перед вами в новом свете.

Прогулка по Дубайской Венеции, посещение Сук Мадинат Джумейра и Музея будущего
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оставят незабываемые впечатления. Аль Сиф и резиденция шейха Дубая расскажут о богатой истории города.

В завершение экскурсии можно подняться на Дубайскую рамку и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров. Комфортные автомобили и опытные гиды обеспечат вам приятное путешествие

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌃 Ночной Дубай в огнях
  2. 📸 Впечатляющие фото
  3. 🏙️ Знаковые достопримечательности
  4. 🚗 Комфортные автомобили
  5. 👨‍🏫 Опытные гиды
Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
Магия вечернего Дубая (из Рас-эль-Хаймы)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Пальма Джумейра
  • Дубайская Венеция
  • Сук Мадинат Джумейра
  • Музей будущего
  • Золотая рамка
  • Аль Сиф
  • Резиденция шейха Дубая
  • Торговый центр Дубай-молл
  • Бурдж-Халифа

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправляемся на знакомство с Дубаем. Мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля «Парус» и поющего фонтана. И всё это — при свете вечерних огней!

Наш маршрут

  • Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
  • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус»
  • Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами
  • Музей будущего с его необычной архитектурой
  • Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
  • Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов
  • Резиденция шейха Дубая с огромным парком
  • Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире (828 метров) со смотровой площадкой, откуда открываются отличные виды на ночной Дубай

Организационные детали

  • Дорога до Дубая займёт около получаса
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях класса «комфорт». Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
  • Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.
  • Смотровые площадки на Пальме и Скай Вью — от $30/чел.
  • Парк цветов — $25/чел.
  • Обед или ужин — от $30

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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