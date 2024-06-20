1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
3 июля в 13:00
4 июля в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: приключение с катанием по дюнам и ужином
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока с захватывающим пустынным сафари, катанием по дюнам и ужином в стиле бедуинов
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 16:00-16:30, в зависимости от расположения отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое экстрим-сафари на багги и квадроциклах в пустыне Рас-Аль-Хайма
Почувствуйте драйв, управляя багги или квадроциклом по пустыне Рас-эль-Хайма. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
3 июля в 15:00
от $100 за человека
Групповая
8 часов
«Земля Фьордов» - уникальный тур на полуостров Мусандам из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на полуостров Мусандам: фьорды, подводный мир и традиционная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница (09:00 - 18:30)
3 июля в 09:00
5 июля в 09:00
$75 за человека
Групповая
8 часов
От полюсов до тропиков: тематический парк Sea World в Абу-Даби
Посетите Sea World в Абу-Даби и погрузитесь в мир морской флоры и фауны. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма подарит незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30 - зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
$140 за человека
Индивидуальная
8 часов
За впечатлениями в Абу-Даби: эксклюзивный индивидуальный тур из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с индивидуальной экскурсией из Рас-эль-Хайма в Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Дубай из Рас-Аль-Хаймы за яркими эмоциями: Путешествие мечты
Погрузитесь в мир восточных сказок и современного роскошного Дубая. Откройте для себя места, о которых мечтает каждый
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби в классическом стиле: индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Рас-эль-Хаймы. Уникальные достопримечательности и культурные шедевры ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Мечеть Шейха Зайда из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в культуру и искусство Эмиратов с нашей экскурсией. Вас ждут незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По вторникам
Завтра в 08:30
9 июля в 08:30
$95 за человека
Групповая
8 часов
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Путешествие к Индийскому океану через 5 эмиратов - это уникальная возможность увидеть культурные и исторические достопримечательности ОАЭ за один день
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Среда, суббота в 09:00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
$75 за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповой трансфер в Дубай Молл из Рас-эль-Хайма: шоппинг и развлечения
Планируйте незабываемый день в Дубай Молле с комфортным групповым трансфером из Рас-эль-Хайма. Шоппинг, развлечения и удовольствие ждут вас
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 13:00 - 21:00.
3 июля в 13:00
6 июля в 13:00
$40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: великолепие ночного Дубая с Бурж Халифа
Погрузитесь в сказочный мир ночного Дубая: от величественной Бурж Халифы до чарующего Пальмового острова
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Рас-эль-Хайма: старый и новый город за 4 часа
Четырехчасовая экскурсия по Рас-эль-Хайме с персональным гидом. Откройте для себя все ключевые достопримечательности города. Не забудьте маску
Начало: В холле Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Марокканские бани в Рас-эль-Хайма: эксклюзивный спа-отдых
Погрузитесь в мир роскоши и ухода за собой с экскурсией в Марокканские бани, где каждая деталь создана для вашего релакса
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Поймай свой ужин: охота на крабов из Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир морской охоты! Отправляйтесь на захватывающую охоту на крабов и насладитесь ужином из улова в тот же вечер
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вторник, воскресенье 16:00 - 22:00
Завтра в 16:00
7 июля в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме: поймайте свою рыбу мечты
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пустынное сафари в Рас-Аль-Хайме: захватывающий индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу пустыни ОАЭ! Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме - это приключение, полное эмоций и красоты
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 15:30-16:00
Завтра в 15:30
3 июля в 15:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самый древний эмират - путешествие по историческому Рас-Аль-Хайме
Погрузитесь в историю Рас-Аль-Хаймы: от Деревни призраков до форта Dhayah. Незабываемое путешествие ждет каждого
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, в любое время по желанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в мир кино: тематический парк Warner Bros. World Абу-Даби
Посетите тематический парк Warner Bros. World в Абу-Даби и окунитесь в мир любимых мультфильмов и кино-героев. Групповая экскурсия из Рас-эль-Хайма
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 08:00-09:30. Зависит от расположения отелей.
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
$140 за человека
Групповая
8 часов
Море адреналина - тематический парк Ferrari World Абу-Даби
Ferrari World - уникальный тематический парк, где каждый найдет развлечение по душе: от экстремальных аттракционов до безопасных детских каруселей
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс - в 08:00-09:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
$140 за человека
Групповая
7 часов
Дубайская Атлантида - аквапарк «Aquaventure» Атлантис
Посетите аквапарк «Aquaventure» в Дубае и ощутите адреналин на 105 горках, отдыхая на пляже и наслаждаясь видами Пальма Джумейра
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Вт Чт и Вс в 09:00 ориентировочно, зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от $140 за человека
Мини-группа
2 часа
Полный релакс в Imar Spa: марокканские бани и кожный пилинг в Рас-эль-Хайма
Позвольте себе день исключительного ухода и релаксации в спа-центре Imar Spa. Марокканская баня и пилинг кожи обещают незабываемые ощущения
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$150 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Абу-Даби и дворец Каср Аль-Ватан из Рас-эль-Хайма
Вас ждет незабываемое путешествие по Абу-Даби с посещением дворца Каср Аль-Ватан и Великой Мечети шейха Зайда
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: По Чт и Вс проводим тур
4 июля в 08:30
7 июля в 08:30
$95 за человека
Индивидуальная
8 часов
К Индийскому Океану через 5 эмиратов: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в культуру и природу ОАЭ во время уникальной поездки к Индийскому океану. Путешествие, полное открытий
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Роскошный Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - это город, где сочетаются культура и инновации. Исследуйте его богатое наследие, посетив знаменитые достопримечательности в комфортной обстановке
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Рас-Аль-Хайме: погружение в мир пустынных приключений
Начните свой день с захватывающего приключения по песчаным дюнам Рас-эль-Хайма. Откройте для себя красоту пустыни на утреннем сафари
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайме: Джипы, верблюды и ужин под звездами
Погрузитесь в мир пустынных приключений с мега-сафари в Рас-эль-Хайме. Эмоции от катания по дюнам и вечера в бедуинской деревне останутся надолго
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
3 июля в 14:00
$100 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби (из Рас-эль-Хаймы)
Абу-Даби - волшебное место с уникальными достопримечательностями. Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450$360 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Магия вечернего Дубая: Индивидуальная экскурсия из Рас-эль-Хаймы
Ночной Дубай раскрывает свои тайны! Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и поющие фонтаны ждут вас. Комфортные автомобили и опытные гиды сделают поездку незабываемой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
370$259 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья20 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Лувр и Мечеть просто волшебные. В автобусе было комфортно. На обеде в местном ресторане было разнообразие блюд и все вкусно. И гид Лола классная, очень интересно рассказывает)
- ННаталья11 июня 2024Были на экскурсии в Дубай, гид был Азиз, мы очень довольны им. Всю дорогу рассказывал про страну, не сухими цифрами-датами
- ННаталья11 июня 2024Были с семьей на Пустынном сафари, все очень круто! Водитель очень экстремально покатал нас по пустыне и сделал шикарные фотографии. Очень понравилось вечернее шоу и мини-прогулка на верблюдах.
- ЮЮлия7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
- ЕЕлена6 июня 2024Брали индивидуальную экскурсию на 3х: мама и 2 ребенка по 8 лет. Проводил гид Азиз. Гид накануне был на связи,
- ЮЮлия22 мая 2024Спасибо Азизу за приятно проведенное время. Отличная экскурсия! Советуем.
- NN11 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии в Абу-Даби с Азизом. Остались только положительные эмоции, все спокойно, без суеты, посмотрели все главные достопримечательности, гид позаботился обо всех билетах, нам осталось только любоваться красотами! Могу рекомендовать 100%!
- ССветлана9 мая 2024Замечательная экскурсия! Большие красивые джипы и профессиональные водители! Очень вкусный ужин и хорошее шоу! Но восточный танец не увидели, ждали 40 минут танцовщицу и уехали.
- OOlga2 мая 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод Лариса рассказывала очень интересно, узнали и посмотрели много нового. Спасибо!
- ООльга1 мая 2024Спасибо гиду Амиру за эту экскурсию!!! Очень понравился его интересный рассказ о таком красивом городе и его культуре. Посетили и осмотрели основные достопримечательности: Большую Мечеть Шейха Зайда, Президентский дворец, набережную, финиковый рынок. Спасибо за внимательное отношение к туристам)))
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «От вашего отеля»
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