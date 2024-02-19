У вас будет уникальная возможность проверить свои способности в качестве охотника на крабов.
Вы полюбуетесь красотой ночного залива при свете фонарей, отведаете вкуснейшее крабовое мясо и получите необычный опыт ловли крабов, который запомнится надолго.
Вы полюбуетесь красотой ночного залива при свете фонарей, отведаете вкуснейшее крабовое мясо и получите необычный опыт ловли крабов, который запомнится надолго.
Ближайшие даты:
19
фев
фев
21
фев
фев
24
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$75
|Детский
|$55
Описание
Что вас ждетНочная охота на крабов — это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где вас и добычу разделяют только трезубец и ваши охотничьи инстинкты. Охота будет проходить на мелководье между естественными островами эмирата Умм-аль-Кувейн. Мы предоставим вам фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником. После успешной охоты можно отведать свежеприготовленную добычу с кружкой холодного напитка. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
- Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви — 20 дирхам (5,5 долларов США)).
Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все необходимое для ловли крабов: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником
- Услуги русскоязычного экскурсовода
- Трансфер до/от места проведения экскурсии
- Джакузи и бассейн
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Фотосессия
- Личные расходы туристов
- Купальные принадлежности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой отель Дубая, ШарджиЗавершение: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ!
- Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
- Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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