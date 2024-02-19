Что вас ждет

Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.

Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви — 20 дирхам (5,5 долларов США)).

Ночная охота на крабов — это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где вас и добычу разделяют только трезубец и ваши охотничьи инстинкты. Охота будет проходить на мелководье между естественными островами эмирата Умм-аль-Кувейн. Мы предоставим вам фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником. После успешной охоты можно отведать свежеприготовленную добычу с кружкой холодного напитка. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.