Ночная охота на крабов

Групповая экскурсия в Шардже
У вас будет уникальная возможность проверить свои способности в качестве охотника на крабов.

Вы полюбуетесь красотой ночного залива при свете фонарей, отведаете вкуснейшее крабовое мясо и получите необычный опыт ловли крабов, который запомнится надолго.
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
Ночная охота на крабов
Ближайшие даты:
19
фев
21
фев
24
фев
26
фев
28
фев
2
мар
4
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$75
Детский$55

Описание

Что вас ждет

Ночная охота на крабов — это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где вас и добычу разделяют только трезубец и ваши охотничьи инстинкты. Охота будет проходить на мелководье между естественными островами эмирата Умм-аль-Кувейн. Мы предоставим вам фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником. После успешной охоты можно отведать свежеприготовленную добычу с кружкой холодного напитка. Важно знать• Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно должен быть доступен в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться.
  • Обязательно возьмите с собой носки и подходящую обувь, в которой можно ходить по дну (если такой нет, деньги на аренду обуви — 20 дирхам (5,5 долларов США)).

Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все необходимое для ловли крабов: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном-проводником
  • Услуги русскоязычного экскурсовода
  • Трансфер до/от места проведения экскурсии
  • Джакузи и бассейн
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Фотосессия
  • Личные расходы туристов
  • Купальные принадлежности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи
Завершение: Любой отель Дубая, Шарджи или Аджмана
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ!
  • Сбор в вашем отеле производится за 1.5-2 часа до начала экскурсии.
  • Ваш контактный номер обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН в день экскурсии, чтобы организатор мог оперативно с вами связаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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