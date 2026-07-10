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Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи

Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Представьте себе вечер, наполненный волшебством и культурой, где вы можете насладиться красотой Дубай Марина под звездным небом.

Ваш вечер начнется с посадки на традиционную арабскую лодку доу, которая унесет вас в
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путешествие по водам Персидского залива.

Вас ожидает ужин в формате шведского стола с блюдами как восточной, так и континентальной кухни, а также живое исполнение эстрадных песен местной звезды.

Высшей точкой вечера станет шоу танцора тануры, древнего суфийского танца, который не оставит равнодушным.

Этот вечер станет не просто ужином, а погружением в историю и культуру, где каждый момент останется в вашей памяти навсегда.

Позвольте себе отвлечься от повседневной суеты и окунуться в мир, где прошлое встречается с настоящим, а культурное наследие Персидского залива оживает перед вашими глазами

4.7
10 отзывов

6 причин купить этот трансфер

  • 🌆 Уникальный вечерний круиз по Дубай Марина
  • 🍽️ Вкусный ужин в формате шведского стола
  • 🎤 Живой вокал местной исполнительницы
  • 🕺 Впечатляющее шоу танца тануры
  • 🚤 Трансфер из отеля и обратно включен
  • 🏙️ Вид на ультрасовременные небоскребы
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи

Что можно увидеть

  • Дубай Марина
  • Небоскребы
  • Яхт-клубы
  • Променад

Описание трансфер

Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу

Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке. А во время ужина в формате шведского стола с континентальной и восточной кухней послушаете эстрадный вокал местной исполнительницы и посмотрите шоу танцора тануры. Головокружительный суфийский танец арабских дервишей погрузит вас в атмосферу древнего сложного искусства, которое передавалось от отца к сыну и имело сакральное значение.

Организационные детали

  • Это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на лодке доу
  • В стоимость включено: трансфер из отеля на корабль и обратно; ужин (шведский стол); вечернее шоу (танец танура); прогулка по каналу Дубай Марина (1 час 45 минут)
  • Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с человека

в среду и пятницу в 18:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Билет на нижнюю палубу, взрослый$70
Билет на нижнюю палубу, детский$20
Билет на верхнюю палубу, взрослый$70
Билет на верхнюю палубу, детский$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом отеле Шарджи
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 18:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катя
отличный ужин, лодка симпатичная, прогулка понравилась
отличный ужин, лодка симпатичная, прогулка понравилась
отличный ужин, лодка симпатичная, прогулка понравилась
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Н
Очень понравилась поездка!!! Очень было весело. Увидели шоу Дронов! Это не забываемое!!!
Очень понравилась поездка!!! Очень было весело. Увидели шоу Дронов! Это не забываемое!!!
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Светлана
Всем привет! Благодарю команду за организацию экскурсии до начала путешествия по путевке. Прибытие в ОАЭ пришлось на день рождения, а встреча с гидом турфирмы только на следующий день по прилету.
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Поэтому организовать экскурсию мне помогла Ваша команда. Огромное спасибо! Экскурсия на арабской лодке с ужином оказалась очень праздничной Особенно по вечернему Дубаю, музыкальной и танцевальной с вкусными блюдами и прекрасным вином по случаю дня рождения! Благодарю команду за приемлемое бронирование, то есть, основная сумма была оплачена в начале экскурсии. Еще раз спасибо команде! Однозначно рекомендую пользоваться предлагаемой услугой при организации своего путешествия.

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Р
Добрый день! Понравилось, что организатор сразу, до экскурсии,отвечает на все вопросы и своевременно и точно доносит информацию. Трансфер до лодки и обратно прошëл быстро и точно. На лодке хорошее обслуживание,
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на ужин овощи, 3 салата, разные гарниры, курица, рыба, местные национальные блюда, пирожные, пепси, фанта, арбуз, дыня. За доп плату разные спиртные напитки. Но главное- прекрасные виды на Дубай марину, светящиеся небоскрëбы, огромное колесо обозрения, яхты и светящиеся лодки доу под живой вокал певицы и выступление местного танцора).

Добрый день! Понравилось, что организатор сразу, до экскурсии,отвечает на все вопросы и своевременно и точно доносит
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Геворг
Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
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Анна
Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2 часа до отправления, и это время провели на лодке. В
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принципе долговато, но много красивых фото можно сделать, занять заранее удобное место, подают комплемент, воду бесплатно, можно заказать спиртные напитки. Далее открыли шведский стол, и пошли по каналу. Очень красиво, + на самой яхте был интересный и эффектный местный танец. Еда не слишком разнообразная, но вкусная. После экскурсии быстро разбросали нас по трансферам и отвезли в отели. Мы в этот день только прилетели с Шри-Ланки, заселились в отель и съездили на такой приятный вечерний релакс:))

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