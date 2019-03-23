По Дубаю на кабриолете

С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата

Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу... Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в эксклюзивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове. Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае. И конечно, я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты.