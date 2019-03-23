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Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
В вечернем круизе на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой есть своя символика.

Это возможность отчетливо взглянуть на прошлое и настоящее Персидского залива, ведь когда детали укрыты ночной вуалью, остается лишь сверкающая лодка из прошлых веков и блистательные небоскребы.

А древний суфийский танец танура и актуальные эстрадные песни станут приятным сопровождением вашего вояжа и логическим продолжением концепции связи времен.
$55 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в любом отеле Шарджи/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен)
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи

Что вас ожидает

Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу
Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке. А во время ужина в формате шведского стола с континентальной и восточной кухней послушаете эстрадный вокал местной исполнительницы и посмотрите шоу танцора тануры. Головокружительный суфийский танец арабских дервишей погрузит вас в атмосферу древнего сложного искусства, которое передавалось от отца к сыну и имело сакральное значение.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на лодке доу
  • В стоимость включено: трансфер из отеля на корабль и обратно; ужин (шведский стол); вечернее шоу (танец танура и живой вокал); 2-часовая прогулка по каналу Дубай Марина (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа).
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в любом отеле Шарджи/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 марта 2019
СУПЕР!!!!!

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