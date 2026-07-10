Представьте себе вечер, наполненный волшебством и культурой, где вы можете насладиться красотой Дубай Марина под звездным небом.
Ваш вечер начнется с посадки на традиционную арабскую лодку доу, которая унесет вас в
Ваш вечер начнется с посадки на традиционную арабскую лодку доу, которая унесет вас в
6 причин купить этот трансфер
- 🌆 Уникальный вечерний круиз по Дубай Марина
- 🍽️ Вкусный ужин в формате шведского стола
- 🎤 Живой вокал местной исполнительницы
- 🕺 Впечатляющее шоу танца тануры
- 🚤 Трансфер из отеля и обратно включен
- 🏙️ Вид на ультрасовременные небоскребы
Что можно увидеть
- Дубай Марина
- Небоскребы
- Яхт-клубы
- Променад
Описание трансфер
Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу
Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке. А во время ужина в формате шведского стола с континентальной и восточной кухней послушаете эстрадный вокал местной исполнительницы и посмотрите шоу танцора тануры. Головокружительный суфийский танец арабских дервишей погрузит вас в атмосферу древнего сложного искусства, которое передавалось от отца к сыну и имело сакральное значение.
Организационные детали
- Это не познавательная прогулка, а ужин с шоу на лодке доу
- В стоимость включено: трансфер из отеля на корабль и обратно; ужин (шведский стол); вечернее шоу (танец танура); прогулка по каналу Дубай Марина (1 час 45 минут)
- Доплата за трансфер из удалённых отелей + $15 с человека
в среду и пятницу в 18:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Билет на нижнюю палубу, взрослый
|$70
|Билет на нижнюю палубу, детский
|$20
|Билет на верхнюю палубу, взрослый
|$70
|Билет на верхнюю палубу, детский
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Шарджи
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 18:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 16895 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный ужин, лодка симпатичная, прогулка понравилась
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась поездка!!! Очень было весело. Увидели шоу Дронов! Это не забываемое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всем привет! Благодарю команду за организацию экскурсии до начала путешествия по путевке. Прибытие в ОАЭ пришлось на день рождения, а встреча с гидом турфирмы только на следующий день по прилету.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Добрый день! Понравилось, что организатор сразу, до экскурсии,отвечает на все вопросы и своевременно и точно доносит информацию. Трансфер до лодки и обратно прошëл быстро и точно. На лодке хорошее обслуживание,
Вам был полезен этот отзыв?
Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2 часа до отправления, и это время провели на лодке. В
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Шарджи
Похожие экскурсии на «Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи»
Групповая
Ночной Дубай - из Шарджи
Погружение в вечерний мегаполис: от Музея будущего до Дубай Марины
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 17:00
11 авг в 17:00
14 авг в 17:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай (из Шарджи)
Раскрыть секрет «города будущего» на берегу Персидского залива и увидеть его главные символы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Групповая
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 авг в 13:00
$45 за человека
Групповая
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
Начало: Сбор в любом отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Выезд 13:00-14:00, в зависимости от расположения Вашего отеля.
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
$50 за человека
$70 за человека