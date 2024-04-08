1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
Билеты
2 часа
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
«Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Вечерняя экскурсия в Абу-Даби из Шарджи: Остров Яс, Мечеть Шейха Зайда и многое другое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби во время вечерней экскурсии из Шарджи. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
330$297 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Присоединяйтесь к нашей вечерней прогулке по городу»
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
$95 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
«На борту комфортабельного плавучего ресторана вы отправитесь вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями манящего и завораживающего мегаполиса»
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Мини-группа
7 часов
Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером
Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабовое мясо»
Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00)
3 сен в 16:00
8 сен в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Пальм-Джумейра, поющие фонтаны
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Экскурсия по ночному Дубаю даст Вам возможность ощутить всю красоту и сказочное великолепие вечернего города»
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов: уникальное приключение в Шардже
Испытайте свои охотничьи инстинкты на ночной охоте за крабами в Шардже. Полюбуйтесь ночным заливом и насладитесь свежеприготовленным крабовым мясом
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи
«Ночная охота на крабов — это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где вас и добычу разделяют только трезубец и ваши охотничьи инстинкты»
Расписание: Вт и Вс
Завтра в 16:30
11 июня в 16:30
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 апреля 2024Нам проводил экскурсию Хасан. Организацией занимался Фаррух. Маршрут разработан интересно, с заездом на разные тематические точки: для интересных фотографий, в музеи, на
- JJulia27 января 2024Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
- ННаталья11 октября 2023Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть. Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
- AA30 апреля 2023Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
- ААнна10 апреля 2023Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
- ККсения27 марта 20236 марта 2023 заказали экскурсию по Абу-Даби с Аюбхоном, при этом долго выбирали по отзывам экскурсовода. Все понравилось. Можно обсудить посещение своих локаций. Рекомендуем!
- ГГеворг13 марта 2023Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
- ССергей2 марта 2023Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
- ТТатьяна3 февраля 2023Очень рекомендую эту экскурсию. Мы отлично провели день и многое узнали. Очень хороший гид, много нам рассказал, и мы многое
- ААртём8 сентября 2021Экскурсия очень понравилась. Незабываемо провели день. Наталья отличный гид и просто замечательный человек. Всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Вечерние»
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