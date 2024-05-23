Экскурсии на 1 день в Шардже

Найдено 38 экскурсий в категории «На весь день» в Шардже на русском языке, цены от $39, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Пустынное Сафари в Дубае с ужином
Групповая
6 часов
92 отзыва
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Современный Дубай (с подъёмом на башню Бурдж-Халифа 124 этаж)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Современный Дубай: от Мадинат Джумейра до Бурдж-Халифа
Погрузитесь в атмосферу роскоши и современности Дубая, включая подъем на Бурдж-Халифа и прогулку по Мадинат Джумейра
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от $100 за человека
Величественный Абу-Даби с обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
42 отзыва
Величественный Абу-Даби с обедом: небоскребы, мечети и дворцы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ. Посетите знаменитые небоскребы, роскошные мечети и Президентский дворец
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Экскурсия по Дубаю с посещением Аквариума в Дубай Молле
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи
Расписание: Каждый день, время сбора 13:00-14:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$95 за человека
Индивидуальная экскурсия по Дубаю из Шарджи
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Дубаю из Шарджи: ваш персональный гид и водитель
Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, хотите большего и любите держать все под контролем - этот вариант идеально вам подходит
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$45 за человека
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Путешествие к Индийскому океану через Фуджейру: культура, природа, отдых
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ПТ, ВС в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$73 за человека
Обзорная экскурсия по современному Дубаю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Бурдж Халифа до Пальмовых островов
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по современному Дубаю. Насладитесь архитектурными чудесами и восточным шармом
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Сегодня в 19:00
12 июня в 09:00
$39 за человека
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$80 за человека
Парк «Warner Brothers» с трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
Пустынное сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
3 отзыва
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
В парк MotionGate из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Ночная охота на крабов из Шарджи
Мини-группа
7 часов
Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером
Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00)
3 сен в 16:00
8 сен в 16:00
$100 за человека
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Царство воды и кубиков Lego: аквапарк Legoland из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Аквапарк Wild Wadi с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Ночная охота на крабов
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов: уникальное приключение в Шардже
Испытайте свои охотничьи инстинкты на ночной охоте за крабами в Шардже. Полюбуйтесь ночным заливом и насладитесь свежеприготовленным крабовым мясом
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи
Расписание: Вт и Вс
Завтра в 16:30
11 июня в 16:30
$100 за человека
Глубоководная рыбалка в Дубае + трансфер
Индивидуальная
6 часов
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Тематический парк Legoland с трансфером
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека
Из Шарджи - в Аль-Айн
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Спасибо нашему гиду Александру за прекрасную поездку! Организованно все четко. Многое узнали от Александра про ОАЭ.
  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
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    дате и времени. Скорректировали маршрут с учётом наших пожеланий. Не спеша прошлись по интересным местам локации для обзора и фотоснимков. Индивидуальный формат экскурсии позволил насладиться видами города с максимум общения с гидом. Рекомендую!

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Пустынное Сафари в Дубае с ужином
    Отлично
  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
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    5 часов и Дильшод с этой задачей справился. Посетили все знаковые места Дубая, побывали в цветочном саду чудес, посмотрели на город с обзорной площадки на Пальме Джумейра. Дильшод на протяжении всей экскурсии вёл рассказ об истории ОАЭ, о конкретных достопримечательностях, об особенности жизни в Эмиратах. Узнали много нового. Большое спасибо.

  • И
    Инна
    8 мая 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Все понравилось - и как рассказывал экскурсовод и сами локации, добавила бы приезд в мечеть попозже, чтобы когда она зажжетсся можно было это вживую увидеть и запечатлеть на память
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Величественный Абу-Даби с обедом
    Отличный гид Бахтияр всегда поможет в любых ситуациях,очень познавательная экскурсия
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
    Экскурсия на весь день, но она того стоит однозначно. Индийский океан прекрасен, много фото остановок по пути, вкусный обед в
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    ресторане. Гид Александр очень интересно рассказывает, внимательный. Также хочется отметить водителя Asghar, помимо своих прямых обязанностей, также помогает году, проверяет все ли экскурсантов на месте, угощал конфетами))))

  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Шарджи
    Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине
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    на 20 минут, другое дело, если б прокатились на яхте по Марине, с обедом к примеру, а так делать там нечего, 5 минут для фото у закрученного здания было бы достаточно. И к Бурдж-аль-Араб (парус) тоже хотелось бы подъезжать поближе

  • С
    Селезнева
    23 апреля 2024
    Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
    Отличная обзорная экскурсия. Гид Андрей просто супер! Не замолкал не на минуту. Респект!!! Много интересного про страну, про шейхов (запомнить
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    только имена чего стоит). Поплавали с черепахами (они сами приплывали), купили интересные сувениры. Жаль не заехали посмотреть сами столицы эмиратов, но как следовало из объяснений гида: деревни)))) Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Знакомство с Дубаем
  2. Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
  3. Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
  4. Дубай - первая встреча (из Шарджи)
  5. Один день в сказочном Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "На весь день" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 39 до 650 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 406 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Шарджу на 1 день, гиды Шарджи подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Шарджу так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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