1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшене вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи)
Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления
Начало: На ресепшне вашей гостиницы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже
Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$46 за человека
Групповая
8 часов
Современный Дубай: от Мадинат Джумейра до Бурдж-Халифа
Погрузитесь в атмосферу роскоши и современности Дубая, включая подъем на Бурдж-Халифа и прогулку по Мадинат Джумейра
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от $100 за человека
Групповая
10 часов
Величественный Абу-Даби с обедом: небоскребы, мечети и дворцы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ. Посетите знаменитые небоскребы, роскошные мечети и Президентский дворец
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи
Расписание: Каждый день, время сбора 13:00-14:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
$95 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Дубаю из Шарджи: ваш персональный гид и водитель
Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, хотите большего и любите держать все под контролем - этот вариант идеально вам подходит
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $500 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$45 за человека
Групповая
11 часов
Путешествие к Индийскому океану через Фуджейру: культура, природа, отдых
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ПТ, ВС в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$73 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Бурдж Халифа до Пальмовых островов
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по современному Дубаю. Насладитесь архитектурными чудесами и восточным шармом
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля
Сегодня в 19:00
12 июня в 09:00
$39 за человека
Мини-группа
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля)
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев
Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством
Начало: Любой отель Шарджи или Дубая
Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за человека
Индивидуальная
6 часов
В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями
Начало: Отель в Шардже
Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30)
10 июня в 10:00
11 июня в 09:30
от $85 за человека
Групповая
6 часов
Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции
Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Индивидуальная
8 часов
Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи
Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи
Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 11:00
от $85 за человека
Групповая
7 часов
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
12 часов
В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана
Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$160 за человека
Мини-группа
7 часов
Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером
Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00)
3 сен в 16:00
8 сен в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
10 часов
Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$130 за человека
Индивидуальная
8 часов
Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
от $275 за человека
Индивидуальная
9 часов
Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$295 за человека
Мини-группа
10 часов
Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно,время под запрос
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
от $305 за человека
Групповая
6 часов
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи
Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30)
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от $85 за человека
Групповая
10 часов
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером
Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён
Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером
Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов
Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана
Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15)
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$115 за человека
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов: уникальное приключение в Шардже
Испытайте свои охотничьи инстинкты на ночной охоте за крабами в Шардже. Полюбуйтесь ночным заливом и насладитесь свежеприготовленным крабовым мясом
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи
Расписание: Вт и Вс
Завтра в 16:30
11 июня в 16:30
$100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$650 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Тематический парк Warner Brothers с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля.
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$140 за человека
Групповая
10 часов
Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
$135 за человека
Групповая
8 часов
Тематический парк Legoland с трансфером
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$115 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Шарджи - в Аль-Айн
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору
Начало: в вашем отеле
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 мая 2024Спасибо нашему гиду Александру за прекрасную поездку! Организованно все четко. Многое узнали от Александра про ОАЭ.
- ИИлнур21 мая 2024Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
- ООльга11 мая 2024Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
- ААнна11 мая 2024Отлично
- ВВиктор10 мая 2024Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
- ИИнна8 мая 2024Все понравилось - и как рассказывал экскурсовод и сами локации, добавила бы приезд в мечеть попозже, чтобы когда она зажжетсся можно было это вживую увидеть и запечатлеть на память
- ЕЕвгения26 апреля 2024Отличный гид Бахтияр всегда поможет в любых ситуациях,очень познавательная экскурсия
- ННаталья26 апреля 2024Экскурсия на весь день, но она того стоит однозначно. Индийский океан прекрасен, много фото остановок по пути, вкусный обед в
- ННаталья26 апреля 2024Году и водителю ставлю даже не 5, а 10)) А вот сама экскурсию понравилась 50/50 Не увидела смысла остановки в Дубай Марине
- ССелезнева23 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия. Гид Андрей просто супер! Не замолкал не на минуту. Респект!!! Много интересного про страну, про шейхов (запомнить
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