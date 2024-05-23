🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 56 отзывов Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы Начало: У вашего отеля или удобного для вас места 225 $ 192 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Поездка к Индийскому океану: из Шарджи в Фуджейру Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ Начало: На ресепшене вашего отеля от $ 300 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 9 отзывов Сафари по Аравийской пустыне (из Шарджи) Насладитесь сафари по Аравийской пустыне с опытными водителями, катанием на верблюдах и ужином в лагере бедуинов. Полное погружение в арабскую культуру Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно в 15:00 $ 63 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае $ 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Один день в сказочном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия Абу-Даби - самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места Начало: В вашем отеле, или удобном для вас месте 300 $ 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Великолепие Абу-Даби: Дворец Президента и мечеть Шейха Зайда с комфортом Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией из Шарджа. Вас ждут величественные здания и неповторимые впечатления Начало: На ресепшне вашей гостиницы $ 350 за всё до 4 чел.

Групповая 6 часов 92 отзыва Пустынное Сафари в Дубае: Экстремальное приключение с ужином в Шардже Вас ждет захватывающее путешествие по пустыне с экстремальным катанием на квадроциклах и романтическим ужином под звездами Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно с 15:30-21:00 $ 46 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Современный Дубай: от Мадинат Джумейра до Бурдж-Халифа Погрузитесь в атмосферу роскоши и современности Дубая, включая подъем на Бурдж-Халифа и прогулку по Мадинат Джумейра Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана Расписание: Ежедневно от $ 100 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 42 отзыва Величественный Абу-Даби с обедом: небоскребы, мечети и дворцы Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Абу-Даби, столице ОАЭ. Посетите знаменитые небоскребы, роскошные мечети и Президентский дворец Начало: Ваш отель Расписание: понедельник и четверг в 08:00 $ 89 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 1 отзыв Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума Начало: Сбор в отеле Шарджи Расписание: Каждый день, время сбора 13:00-14:00 в зависимости от вашего отеля $ 95 за человека

Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Экскурсия по Дубаю из Шарджи: ваш персональный гид и водитель Если вам недостаточно стандартных пакетных туров, хотите большего и любите держать все под контролем - этот вариант идеально вам подходит Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана Расписание: Ежедневно по договоренности от $ 500 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 18 отзывов Групповая экскурсия в Современный Дубай из Шарджи: от пустыни до мегаполиса Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 23 отзыва Путешествие к Индийскому океану через Фуджейру: культура, природа, отдых Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас Начало: Ваш отель Расписание: каждая ВТ, ПТ, ВС в 08:00 $ 73 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6 часов 7 отзывов Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Бурдж Халифа до Пальмовых островов Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по современному Дубаю. Насладитесь архитектурными чудесами и восточным шармом Начало: Встреча в вашем отеле Расписание: СР, СБ: время зависит от расположения отеля $ 39 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 15 отзывов Большое путешествие по шести Северным Эмиратам Посетите шесть северных Эмиратов за один день! Культурная столица Шарджа, горы Фуджайры, купание в Индийском океане и многое другое Начало: Встреча в вашем отеле Расписание: Вт, Пт, Вс (время в зависимости от расположения отеля) $ 80 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Парк Warner Brothers с трансфером из Шарджи: встречайте любимых героев Приглашаем вас в мир кино и приключений в парке Warner Bros World. Откройте для себя мир, где каждый уголок наполнен волшебством Начало: Любой отель Шарджи или Дубая Расписание: По Вт Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля $ 140 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 11 отзывов В аквапарк Aquaventure Atlantis из Шарджи: незабываемое приключение Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому большому аквапарку Дубая, где вас ждут впечатляющие аттракционы и встреча с морскими обитателями Начало: Отель в Шардже Расписание: Вт. Чт. Вс. (9.30) от $ 85 за человека

🛻 На квадроциклах Групповая 6 часов 3 отзыва Катание на квадроциклах в пустыне Шарджи: адреналин и незабываемые эмоции Насладитесь захватывающим катанием на квадроциклах по пустыне Шарджи. Ощутите адреналин и свободу, управляя мощным квадроциклом самостоятельно Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно с 14:00 -21:00 $ 70 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Встреча с героями кино в парке MotionGate из Шарджи Приглашаем в уникальное путешествие по миру кино в парке MotionGate. Оживите свои любимые фильмы вместе с их героями Расписание: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00) от $ 85 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 13 отзывов Мир кубиков - парк Legoland из Шарджи Парк Legoland в Шардже - это увлекательное приключение для всей семьи с множеством аттракционов и интерактивных горок Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30) от $ 85 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 38 отзывов Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании) Расписание: среда, суббота в 13 часов $ 42 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 11 отзывов В парки развлечений Абу-Даби на весь день + трансфер из Шарджи или Аджмана Насладитесь незабываемым днем в парках Абу-Даби! Посетите Ferrari World, Warner Bros. World или Yas Waterworld с удобным трансфером из Шарджи или Аджмана Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана Расписание: Вт. Чт. Воскр. (09.00) ориентировочно, время зависит от расположения отеля $ 160 за человека

Мини-группа 7 часов Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00) $ 100 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Аквапарк «Yas Waterworld» с обедом и трансфером из Шарджи Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана Расписание: Вт Чт и Вс (время выезда 9:00-10:00 - зависит от расположения отеля) $ 130 за человека

🚁 На вертолёте Индивидуальная 8 часов Полет на вертолете + Пустынное Сафари с трансфером Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно,время под запрос от $ 275 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Все грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи Погрузитесь в контрасты Абу-Даби: от бедуинов до роскошных автомобилей, от древних ремёсел до современных аттракционов Начало: В вашем отеле $ 500 за всё до 4 чел.

Мини-группа 8 часов Из Шарджи: ужин в пустыне в Bab Al Shams Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно $ 295 за человека

🚁 На вертолёте Мини-группа 10 часов Из Шарджи: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно,время под запрос от $ 305 за человека

🛻 На квадроциклах 🐫 На верблюдах Групповая 6 часов Из Шарджи: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне Начало: Ваш отель Расписание: ежедневно с 14:30-21:00 $ 70 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Царство воды и кубиков Lego: уникальное приключение в аквапарке из Шарджи Погрузитесь в мир водных развлечений и лего-конструкций! Аквапарк Legoland ждет вас и вашу семью для незабываемого отдыха Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (09:30) от $ 85 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis с трансфером Пальма Джумейра приглашает вас в аквапарк Aquaventure Atlantis. Водные аттракционы, аквариумы и горки для всей семьи. Трансфер включён Начало: Любой отель Шарджи или Аджмана Расписание: Вт. Чт. Вс. 09.00 (в зависимости от отеля) $ 130 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов Групповая экскурсия в аквапарк Wild Wadi с трансфером Погрузитесь в мир водных приключений в аквапарке Wild Wadi. Трансфер включен, неограниченное количество аттракционов и бассейнов Начало: Любой отель Шарджи, Аджмана Расписание: Вт. Чт. Вс. (09.15) $ 115 за человека

Групповая 7 часов Ночная охота на крабов: уникальное приключение в Шардже Испытайте свои охотничьи инстинкты на ночной охоте за крабами в Шардже. Полюбуйтесь ночным заливом и насладитесь свежеприготовленным крабовым мясом Начало: Любой отель Дубая, Шарджи Расписание: Вт и Вс $ 100 за человека

Индивидуальная 6 часов Глубоководная рыбалка в Дубае: улов барракуды и морского окуня Погрузитесь в мир морской рыбалки в Персидском заливе. Живописные виды, уникальный улов и незабываемые впечатления ждут вас Начало: Любой отель в Шардже и Аджмане Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00 $ 650 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов Тематический парк Warner Brothers с трансфером Начало: Любой отель Дубая Расписание: Вт Чт и Вс с 9:00 до 10:00 выезд, время зависит от расположения отеля. $ 140 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов Парк «Мир Феррари» с обедом и мечеть Шейха Зайда из Шарджи Начало: Любой отель Дубая Расписание: Вт Чт и Вс $ 135 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов Тематический парк Legoland с трансфером Начало: Любой отель Дубая Расписание: Вт Чт и Вс, 9:00-10:00, время выезда зависит от расположения отеля $ 115 за человека