  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Ночная экскурсия ⛳ по Дубаю с морской прогулкой на катере.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $85 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере

Что вы увидите

  • Бурж Халифа
  • Шоу фонтанов
  • ТЦ Сук аль Бахар
  • Отель-парус Бурж Аль Араб
  • Пальмовый остров
  • Отель Атлантис
  • Катер по Дубай Марине
  • Джумейра бич Резиденс
  • Бар отеля Grosvenor House (44 этаж)
Наше путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город 🏙️, и Дубай засияет в своем сказочном великолепии.
Мы прогуляемся у подножия самого высокого здания в мире Бурж Халифа, увидим великолепное шоу танцующих поющих фонтанов, пройдемся по старинному рынку Сук Аль Бахар, cфотографируемся на фоне роскошного в ночной подсветке отеля-паруса Бурж Аль Араб, посетим рукотворный пальмовый остров 🏝️ и увидим его знаменитый отель 🏨 Атлантис.
Далее нас ждет незабываемая прогулка 👣 на катере по самому шикарному району города – Дубай Марина с элитной береговой линией Джумейра Бич Резиденс.
А закончим мы наше путешествие в баре отеля Grosvenor House на 44 этаже, откуда открывается великолепный вид на ультрасовременный ночной Дубай.
Что входит
  • 4 часовая экскурсия с Русскоговорящим гидов с морской прогулкой на катере и один напиток в баре с видом на город.
Что не входит
  • Алкогольные напитки в баре
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Шардже или Аджмане.
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере
Экскурсия по ночному Дубаю с прогулкой на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

DubaiRelaxTours проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
$30
5 часов
Обзорная экскурсия Современный Дубай из Шарджи
2 отзыва
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
$50
2 часа
Ужин на Арабской лодке в районе Дубай Марина (из Шарджи)
1 отзыв
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
$65
10 часов
Экскурсия в мечеть Шейха Заеда и музей Лувр из Шарджи
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
$350
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Дубай из Шарджи
Ночная охота на крабов из Шарджи
$75
7 часов
Ночная охота на крабов из Шарджи
Глубоководная рыбалка в Дубае
$500
4 часа
Глубоководная рыбалка в Дубае

Еще несколько необычных экскурсий в Шардже

Сафари по Аравийской пустыне
$60
5 часов
Сафари по Аравийской пустыне
4 отзыва
Самое захватывающее приключение в Эмиратах
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
$35
8 часов
Групповая обзорная экскурсия по Дубаю
2 отзыва
Пустынное сафари, ужин и шоу
$55
5 часов
Пустынное сафари, ужин и шоу
2 отзыва
По Дубаю на кабриолете
$300
3 часа
По Дубаю на кабриолете
1 отзыв
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
Знакомство с Дубаем
скидка30%
180
$126
8 часов
Знакомство с Дубаем
1 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
$50
2 часа
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу — в Дубай из Шарджи
1 отзыв
Прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой