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Ночная охота на крабов из Шарджи

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Шарджи
Вам предоставляется уникальная возможность испытать себя в качестве охотника на крабов, полюбоваться красотой ночного залива при свете фонарей и отведать крабовое мясо.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $75 за человека

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Ночная охота на крабов из Шарджи
Ночная охота на крабов из Шарджи

Что вы увидите

  • Умм-аль-Кувейн
Ночная охота на крабов - это уникальная возможность вернуться в первобытные времена, где между вами и добычей - только трезубец и ваши охотничьи инстинкты.
Охота проходит на мелководье между естественными островами Эмирата Умм Аль Кувэйн.
Вам будут предоставлены: фонарь, трезубец и катер с опытным капитаном - проводником.
После успешной охоты можно отведать свеже-приготовленную добычу с кружкой холодного напитка.
Что входит
  • Сопровождение Русскоговорящего гида
  • 1. 5 часа
  • ловля крабов и ужин.
Что не входит
  • Алкогольные напитки.
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Ночная охота на крабов из Шарджи
Ночная охота на крабов из Шарджи
Ночная охота на крабов из Шарджи
Ночная охота на крабов из Шарджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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