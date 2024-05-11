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хотим посетить. Пробки в планы внесли небольшие коррективы, но большая часть планов была реализована (посетили в итоге смотровую площадку пальмовом острове, Дубай Молл, остров с колесом обозрения - вышли через него на пляж, старый город с рынком и вкусными финиками в шоколаде, Бурдж Халифу с фонтанами, и много других промежуточных локаций). Некоторые нюансы: 1. стоимость экскурсии 250$ за 8 часов + 30$ встреча в аэропорту Шарджа. 2. за каждый дополнительный час доплата 35$. Никаких дополнительных сборов нет, всё по-честному. Большое спасибо Юрию за организацию и Миру за экскурсию, было круто.