1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Ночная экскурсия по Дубаю с круизом на Доу и ужином
Присоединяйтесь к незабываемому вечеру в Дубае: круиз на Доу, смотровая площадка The View at The Palm и завершение на набережной Al Seef
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Cреда, суббота (17:00-23:00)
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
$95 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране в Дубай Марине: вечер, полный впечатлений
Проведите вечер, наслаждаясь ужином на двухпалубном катамаране, путешествуя по водам Дубай Марины с видом на ослепительные огни города
Начало: Отель в Шардже
Расписание: См. расписание
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от $75 за человека
Мини-группа
7 часов
Ночная охота на крабов в Шардже: приключение с трезубцем и катером
Погрузитесь в мир ночной охоты на крабов в Шардже. Уникальный шанс стать охотником и насладиться свежим уловом под звездным небом
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Вторник, воскресенье (18.00 - 23.00)
3 сен в 16:00
8 сен в 16:00
$100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Пальм-Джумейра, поющие фонтаны
Погрузитесь в волшебство ночного Дубая с индивидуальной экскурсией. Вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Ночная охота на крабов: уникальное приключение в Шардже
Испытайте свои охотничьи инстинкты на ночной охоте за крабами в Шардже. Полюбуйтесь ночным заливом и насладитесь свежеприготовленным крабовым мясом
Начало: Любой отель Дубая, Шарджи
Расписание: Вт и Вс
Завтра в 16:30
11 июня в 16:30
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 мая 2024Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
- ИИгорь19 апреля 2024Хочу выразить большую благодарность Алексею за проведенную экскурсию. В отеле встретил в заранее согласованное время. В пути и во время
- ААлександр17 марта 2024В целом экскурсия прошла отлично. Нас встретил в аэропорту Шарджа экскурсовод Мир. С учетом имеющегося у нас времени распланировали с ним, что
- JJulia27 января 2024Почему-то решила, что будет бурж халифа и фонтаны, но нет, это другая экскурсия! Впечатляющая и эмоциональная! Виды вечерней Дубай Марины
- ННаталья11 октября 2023Всё понравилось, но там выяснилось, что мы не смотрим поющий фонтан, хотя на сайте в описании экскурсии он есть. Гид сказала, что поменяли программу. Но мы-то покупали именно ту программу.
- ССергей2 марта 2023Отличная экскурсия. Увидели город днем, на закате и вечером. Ужин на лодке включен в стоимость, хотя даже не было в описании. Лучше берите эту экскурсию, чем обычную обзорную.
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
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