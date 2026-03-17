Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории и современности. Экскурсия из Шарджи в Дубай предлагает именно такой опыт.Вас ждет прогулка по району Бастакия, где вы сможете прикоснуться

к истории Дубая, увидеть, как жил шейх и почувствовать дух старины. После этого маршрут приведет вас к символам современности - Пальмовому острову и району Джумейра с его роскошными виллами. Не упустите возможность сделать яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус» и насладиться красотой аквариума и фонтанов Дубай молла. А завершит ваше путешествие взгляд на дворец шейха Дубая и возможность увидеть фламинго в их естественной среде. Эта экскурсия не просто познакомит вас с Дубаем, она позволит ощутить его душу и неповторимость

Описание трансфер

Старый город — история и легенды

Вы погуляете по древнему району Бастакия, где начиналась история Дубая. Посетите старый дом шейха и посмотрите, как он жил 50 лет назад. Я покажу вам набережную Al Seef, построенную вдоль старого города, и расскажу о временах, когда Дубай представлял собой небольшие постройки в один-два этажа. Далее мы отправимся исследовать торговый и деловой район Бар Дубай, знаменитый новейшей достопримечательностью «Рамка Дубая». При желании, вы сможете подняться на ее смотровую площадку и изучить интерактивную выставку о будущем города и музей прошлого.

Современный Дубай: Пальмовый остров и Джумейра

По шоссе шейха Зайда мы проедем в район Джумейра, где находятся богатые виллы граждан ОАЭ. Следом я покажу знаменитый на весь мир Пальмовый остров. Через подводный тоннель вы попадете на самый край острова, где сможете сделать классные снимки и селфи в роскошных гостиницах Заабель Сарай и Кемпински. А еще посмотрите с нового ракурса на район JBR с небоскребами и увидите «арабскую Венецию» — комплекс Мадинат Джумейра. Здесь можно сфотографироваться на фоне знаменитого отеля «Парус», прокатиться на лодочках, посетить рынок в стиле старого Дубая и выпить кофе.

Аквариум, фонтан и дворец шейха

Мы посетим Дубай молл, где вы увидите самый большой аквариум на Ближнем Востоке. Рядом с ним находятся знаменитые фонтаны и Бурдж Халифа — высочайшее сооружение в мире. Вы посмотрите и на дворец шейха Дубая — человека, под руководством которого город стал одним из центров мира. Если захотите, я отвезу вас на смотровую площадку, откуда вы увидите фламинго в их естественной среде, без вольеров и клеток. Кроме того, можно съездить в живописный Сад Цветов (Miracle Garden).

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам, которые хотят познакомиться с «городом будущего», а также транзитным пассажирам, следующим через аэропорт Дубая.

Организационные детали