Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории и современности. Экскурсия из Шарджи в Дубай предлагает именно такой опыт.
Вас ждет прогулка по району Бастакия, где вы сможете прикоснуться читать дальшеуменьшить
к истории Дубая, увидеть, как жил шейх и почувствовать дух старины.
После этого маршрут приведет вас к символам современности - Пальмовому острову и району Джумейра с его роскошными виллами.
Не упустите возможность сделать яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус» и насладиться красотой аквариума и фонтанов Дубай молла.
А завершит ваше путешествие взгляд на дворец шейха Дубая и возможность увидеть фламинго в их естественной среде. Эта экскурсия не просто познакомит вас с Дубаем, она позволит ощутить его душу и неповторимость
🌟 Уникальная возможность увидеть старинный и современный Дубай
📸 Идеальные места для ярких фотографий
🏰 Посещение дворца шейха и знаменитых отелей
🐠 Визит в крупнейший аквариум на Ближнем Востоке
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
🕌 Погружение в культуру и традиции города
Что можно увидеть
Бастакия
Al Seef
Бар Дубай
Рамка Дубая
Джумейра
Пальмовый остров
JBR
Мадинат Джумейра
Отель «Парус»
Дубай молл
Бурдж Халифа
Дворец шейха
Сад Цветов
Описание трансфер
Старый город — история и легенды
Вы погуляете по древнему району Бастакия, где начиналась история Дубая. Посетите старый дом шейха и посмотрите, как он жил 50 лет назад. Я покажу вам набережную Al Seef, построенную вдоль старого города, и расскажу о временах, когда Дубай представлял собой небольшие постройки в один-два этажа. Далее мы отправимся исследовать торговый и деловой район Бар Дубай, знаменитый новейшей достопримечательностью «Рамка Дубая». При желании, вы сможете подняться на ее смотровую площадку и изучить интерактивную выставку о будущем города и музей прошлого.
Современный Дубай: Пальмовый остров и Джумейра
По шоссе шейха Зайда мы проедем в район Джумейра, где находятся богатые виллы граждан ОАЭ. Следом я покажу знаменитый на весь мир Пальмовый остров. Через подводный тоннель вы попадете на самый край острова, где сможете сделать классные снимки и селфи в роскошных гостиницах Заабель Сарай и Кемпински. А еще посмотрите с нового ракурса на район JBR с небоскребами и увидите «арабскую Венецию» — комплекс Мадинат Джумейра. Здесь можно сфотографироваться на фоне знаменитого отеля «Парус», прокатиться на лодочках, посетить рынок в стиле старого Дубая и выпить кофе.
Аквариум, фонтан и дворец шейха
Мы посетим Дубай молл, где вы увидите самый большой аквариум на Ближнем Востоке. Рядом с ним находятся знаменитые фонтаны и Бурдж Халифа — высочайшее сооружение в мире. Вы посмотрите и на дворец шейха Дубая — человека, под руководством которого город стал одним из центров мира. Если захотите, я отвезу вас на смотровую площадку, откуда вы увидите фламинго в их естественной среде, без вольеров и клеток. Кроме того, можно съездить в живописный Сад Цветов (Miracle Garden).
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам, которые хотят познакомиться с «городом будущего», а также транзитным пассажирам, следующим через аэропорт Дубая.
Организационные детали
Я встречу вас в вашей гостинице в Шардже или Аджмане.
Если ваш отель находится в Дубае или вас нужно забрать из аэропорта Дубая, стоимость экскурсии — 250$.
Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Рас-Аль-Хайма, Фуджейра или Абу-Даби (140$).
Продолжительность экскурсии зависит от вашего желания и может составлять от 3 до 8 часов без доплаты.
Экскурсия проходит на автомобиле Hundai Creta или Volkswagen Passat.
В стоимость экскурсии не входят билеты на платные достопримечательности: подъем на Бурдж Халифа, посещение «Рамки Дубая», Сада цветов и прочее.
Если вы захотите что-то купить или изменить маршрут — я с удовольствием исполню ваше пожелание. Например, с радостью подскажу отличный недорогой ресторан, где можно попробовать блюда настоящей арабской кухни.
После внесения предоплаты я вышлю вам цены на билеты в парки развлечений.
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Шардже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 4624 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев.
Наша команда опытных лицензированных гидов будет рада познакомить вас с читать дальшеуменьшить
Арабскими Эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию, а также ваши положительные эмоции являются для нас приоритетом.
После экскурсии наши гиды не оставляют путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить и получить совет или помощь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
3
1
2
–
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–
Галина
Всё прошло замечательно! Пересадка 13 часов в Эмиратах удалась благодаря Алексею на все 100%. Погуляли, пофоткались, пообедали. Посмотрели все, что хотели. Дубай очень впечатлил! Всем советую)
+1
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А
Аминат
Спасибо большое нашему гиду за первое знакомство с Дубаи!!! У нас этот пункт был пересадочным и к ОАЭ отношение было так себе. Но после этой поездки поняла,что ошибалась. С Алексеем было комфортно,безопасно! Спасибо ему за проведенное время,не смотря на то,что было прописано 8 часовая прогулка,она была дольше без дополнительных оплат. Встретили. покормили,проводили. И очень круто,что есть такие приложения.
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Анна
Огромная благодарность Алексею за сегодняшний день! Была бы возможность поставить 10, поставили бы 10 из 10! Мы первый раз в ОАЭ и благодаря Алексею узнали историю этой страны, пока ехали читать дальшеуменьшить
из нашего отеля в Шардже до Дубая, посмотрели все, что хотели в городе. При этом не галопом, а в спокойном темпе. За интересной и познавательной беседой попили вкусный кофе в старом городе. Пообедали в итальянском ресторане в Дубай Марина, опять же с учетом наших пожеланий. Масса положительных впечатлений от города! По организации тоже все отлично. Машина чистая, Алексей хороший водитель, и в целом доброжелательный человек. И повторюсь, что это действительно экскурсия, а не просто поездка от одной точки до другой с фотоостановками. Рекомендую однозначно!!
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Мария
Экскурсия понравилась! Проводил Алексей. Гид пунктуален, до встречи всегда был на связи, очень хорошо разбирается в истории страны, и отлично водит автомобиль! Провез нас по всем знаковым местам за 1 день во время транзитной пересадки в Шардже, на комфортном авто с кондиционером. Хоть мы попали в день песчаной бури, настроение это не испортило 😃
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Л
Лариса
ОАЭ посетили первый раз. Отдыхали в Шарджи, предпочли пляжный отдых. Но быть в Эмиратах, и не посетить Дубай, было невозможно. Выбор экскурсии стоял между групповой экскурсией от туроператора (автобусная), или читать дальшеуменьшить
индивидуальной (автомобиль; нас было 3 человека, как раз удобно для экскурсии на машине). Выбрали данную экскурсию, и все время экскурсии думали, как правильно сделали. По цене разница была небольшой, а все остальное было на очень высоком уровне (на автобусной, думаю, точно не так). Замечательный экскурсовод Алексей: все рассказал (история ОАЭ, жизнь и традиции местных жителей и многое другое), все показал (какие-то даже мелкие детали колорита Дубая), ответил на все все наши вопросы. Экскурсию рекомендую.
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И
Инна
Дата посещения: 16 апр 2025
Прекрасная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
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