Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Дубай — первая встреча

Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии

Юрий
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Юрий – ваш гид
Вы познакомитесь с современным, завораживающим, технологичным и очень динамичным Дубаем.

Погуляете по старинному кварталу Бастакия, проедете по Пальмовому острову, полюбуетесь виллами местных жителей в Джумейре и сделаете яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус».

А еще увидите аквариум, фонтаны, самый высокий в мире небоскреб и дворец шейха Дубая.

Я легко и увлекательно расскажу об истории, культуре и традициях города и помогу вам ощутить настоящее восточное гостеприимство!
$280
$266 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
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Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча

Что вас ожидает

Старый город — история и легенды
Вы погуляете по древнему району Бастакия, где начиналась история Дубая. Посетите старый дом шейха и посмотрите, как он жил 50 лет назад. Я покажу вам набережную Al Seef, построенную вдоль старого города, и расскажу о временах, когда Дубай представлял собой небольшие постройки в один-два этажа. Далее мы отправимся исследовать торговый и деловой район Бар Дубай, знаменитый новейшей достопримечательностью «Рамка Дубая». При желании, вы сможете подняться на ее смотровую площадку и изучить интерактивную выставку о будущем города и музей прошлого.

Современный Дубай: Пальмовый остров и Джумейра
По шоссе шейха Зайда мы проедем в район Джумейра, где находятся богатые виллы граждан ОАЭ. Следом я покажу знаменитый на весь мир Пальмовый остров. Через подводный тоннель вы попадете на самый край острова, где сможете сделать классные снимки и селфи в роскошных гостиницах Заабель Сарай и Кемпински. А еще посмотрите с нового ракурса на район JBR с небоскребами и увидите «арабскую Венецию» — комплекс Мадинат Джумейра. Здесь можно сфотографироваться на фоне знаменитого отеля «Парус», прокатиться на лодочках, посетить рынок в стиле старого Дубая и выпить кофе.

Аквариум, фонтан и дворец шейха
Мы посетим Дубай молл, где вы увидите самый большой аквариум на Ближнем Востоке. Рядом с ним находятся знаменитые фонтаны и Бурдж Халифа — высочайшее сооружение в мире. Вы посмотрите и на дворец шейха Дубая — человека, под руководством которого город стал одним из центров мира. Если захотите, я отвезу вас на смотровую площадку, откуда вы увидите фламинго в их естественной среде, без вольеров и клеток. Кроме того, можно съездить в живописный Сад Цветов (Miracle Garden).

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам, которые хотят познакомиться с «городом будущего», а также транзитным пассажирам, следующим через аэропорт Дубая.

Организационные детали

  • Я встречу вас в вашей гостинице в Шардже или Аджмане.
  • Если ваш отель находится в Дубае или вас нужно забрать из аэропорта Дубая, стоимость экскурсии — 250$.
  • Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Рас-Аль-Хайма, Фуджейра или Абу-Даби (140$).
  • Продолжительность экскурсии зависит от вашего желания и может составлять от 3 до 10 часов без доплаты.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Hundai Creta или Volkswagen Passat.
  • В стоимость экскурсии не входят билеты на платные достопримечательности: подъем на Бурдж Халифа, посещение «Рамки Дубая», Сада цветов и прочее.
  • Если вы захотите что-то купить или изменить маршрут — я с удовольствием исполню ваше пожелание. Например, с радостью подскажу отличный недорогой ресторан, где можно попробовать блюда настоящей арабской кухни.
  • После внесения предоплаты я вышлю вам цены на билеты в парки развлечений.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега.
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель или аэропорт прилета в Дубае.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Вместе с нашей командой гидов будем рады познакомить вас с Арабскими эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию. После экскурсии я не оставляю путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить мне и получить совет или помощь.
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Юрий проводит ещё 1 экскурсию

В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
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Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

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Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
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6 часов
1 отзыв
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Магия вечернего Абу-ДабиМагия вечернего Абу-ДабиМагия вечернего Абу-Даби
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