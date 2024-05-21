1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
Круиз
2 часа
Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие
Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки
Начало: В любом отеле Шардже
10 июня в 13:00
11 июня в 10:30
$450 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлнур21 мая 2024Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
- ООльга11 мая 2024Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
- ВВиктор10 мая 2024Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
- ИИгорь19 апреля 2024Хочу выразить большую благодарность Алексею за проведенную экскурсию. В отеле встретил в заранее согласованное время. В пути и во время
- ААлександр17 марта 2024В целом экскурсия прошла отлично. Нас встретил в аэропорту Шарджа экскурсовод Мир. С учетом имеющегося у нас времени распланировали с ним, что
- AA30 апреля 2023Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
- ААнна10 апреля 2023Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
- ГГеворг13 марта 2023Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Дубай»
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Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
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