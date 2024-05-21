Экскурсии в Дубай из Шарджи

Найдено 4 экскурсии в категории «Дубай» в Шардже на русском языке, цены от $70, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до Бурдж-Халифы
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности от Пальмового острова до Бурдж-Халифы
Начало: У вашего отеля или удобного для вас места
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
225$192 за всё до 4 чел.
Дубай - первая встреча (из Шарджи)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Увлекательное путешествие из Шарджи в Дубай: от Бастакии до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир восточного великолепия и современных технологий с экскурсией из Шарджи в Дубай
Начало: ваш отель или аэропорт прилета в Дубае
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
$250 за всё до 4 чел.
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
Билеты
2 часа
6 отзывов
Ужин и шоу на арабской лодке доу: путешествие из Шарджи в Дубай
Погрузитесь в атмосферу волшебства с ужином и вечерним шоу на арабской лодке доу. Откройте для себя красоту Дубай Марина в ночном свете
Начало: В любом отеле Шарджи
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:45
10 июня в 18:45
12 июня в 18:45
$70 за билет
Из Шарджи - на морскую прогулку вдоль Пальмы и Дубай Марины
🚤 На катере
Круиз
2 часа
Круиз из Шарджи по Пальме Джумейра и Дубай Марина: эксклюзивное путешествие
Проведите два часа в море, наслаждаясь видами роскошного Дубая с комфортабельного катера. Включен трансфер и напитки
Начало: В любом отеле Шардже
10 июня в 13:00
11 июня в 10:30
$450 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илнур
    21 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Был большой разрыв между рейсами и мы решили потратить это время на знакомство с городом. Экскурсовод - Баха, встретил нас
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    в аэропорту, приехал даже раньше оговоренного времени, так как рейс прилетал ранним утром и провёз по всем намеченным местам. Баха сдобрил экскурсию большим количеством фактов из истории и сегодняшнего дня Эмиратов, биографий известных людей и правителей. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Бахе за комфортное вождение, приятное времяпровождение, интересное общение и прекрасные виды.

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Спасибо Алексею за индивидуальную обзорную экскурсию по Дубаю. Легко оформили на сайте заявку на экскурсию, получили ответы, быстро договорились о
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    дате и времени. Скорректировали маршрут с учётом наших пожеланий. Не спеша прошлись по интересным местам локации для обзора и фотоснимков. Индивидуальный формат экскурсии позволил насладиться видами города с максимум общения с гидом. Рекомендую!

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Знакомство с Дубаем
    Экскурсия прошла на "отлично", проводил экскурсию Дильшод. Мы с семьёй были в Шардже транзитом. Восьмичасовую экскурсию надо было провести за
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    5 часов и Дильшод с этой задачей справился. Посетили все знаковые места Дубая, побывали в цветочном саду чудес, посмотрели на город с обзорной площадки на Пальме Джумейра. Дильшод на протяжении всей экскурсии вёл рассказ об истории ОАЭ, о конкретных достопримечательностях, об особенности жизни в Эмиратах. Узнали много нового. Большое спасибо.

  • И
    Игорь
    19 апреля 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    Хочу выразить большую благодарность Алексею за проведенную экскурсию. В отеле встретил в заранее согласованное время. В пути и во время
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    остановок интересно рассказывал историю ОАЭ и конкретных мест, где делали остановки. По маршруту учёл все пожелания, где планировали попасть - всюду успели до очередей. Помог с покупкой билетов на смотровую на Пальме и в сад цветов, а также привёл на отличную точку обзора фонтанов у Дубай Молла. После экскурсии оперативно привёз обратно в отель. Ещё раз большое спасибо за прекрасную экскурсию!

  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Дубай - первая встреча (из Шарджи)
    В целом экскурсия прошла отлично. Нас встретил в аэропорту Шарджа экскурсовод Мир. С учетом имеющегося у нас времени распланировали с ним, что
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    хотим посетить. Пробки в планы внесли небольшие коррективы, но большая часть планов была реализована (посетили в итоге смотровую площадку пальмовом острове, Дубай Молл, остров с колесом обозрения - вышли через него на пляж, старый город с рынком и вкусными финиками в шоколаде, Бурдж Халифу с фонтанами, и много других промежуточных локаций). Некоторые нюансы: 1. стоимость экскурсии 250$ за 8 часов + 30$ встреча в аэропорту Шарджа. 2. за каждый дополнительный час доплата 35$. Никаких дополнительных сборов нет, всё по-честному. Большое спасибо Юрию за организацию и Миру за экскурсию, было круто.

    В целом экскурсия прошла отлично
  • A
    A
    30 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Отличный круиз, все понравилось. И шоу и шикарные виды ночного Дубая! Рекомендую!
  • А
    Анна
    10 апреля 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Рекомендую. Дубай Марина очень хороши вечером, красота, эффектно. Забрали из отеля вовремя, встретили, загрузили на лодку. Мы прибыли за 2
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    часа до отправления, и это время провели на лодке. В принципе долговато, но много красивых фото можно сделать, занять заранее удобное место, подают комплемент, воду бесплатно, можно заказать спиртные напитки. Далее открыли шведский стол, и пошли по каналу. Очень красиво, + на самой яхте был интересный и эффектный местный танец. Еда не слишком разнообразная, но вкусная. После экскурсии быстро разбросали нас по трансферам и отвезли в отели. Мы в этот день только прилетели с Шри-Ланки, заселились в отель и съездили на такой приятный вечерний релакс:))

  • Г
    Геворг
    13 марта 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Шарджи
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!
    Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!Всем рекомендую! Всё прошло замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Дубай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шардже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. LegoLand
  2. Атлантис
  3. Парк Warner Bros. World
Сколько стоит экскурсия по Шардже в июне 2024
Сейчас в Шардже в категории "Дубай" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Шардже (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дубай», 79 ⭐ отзывов, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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