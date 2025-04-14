Мои заказы

Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек

Погрузитесь в атмосферу волшебства на острове Аль-Нур в тропической лагуне Шарджи.

Исследуйте Дом бабочек, наслаждайтесь арт-инсталляциями и природой, а также проведите время в уютном кафе и детских игровых зонах. Идеальное место для семейного отдыха и вдохновения.
5
2 отзыва
Описание билета

Остров Аль-Нур — место чудес и вдохновения Отправьтесь в увлекательное путешествие на остров Аль-Нур, расположенный в тропической лагуне Шарджи. Этот знаменитый семейный уголок пробудит ваше воображение и подарит массу открытий. Остров и Дом бабочек признаны одной из лучших достопримечательностей региона. Наслаждайтесь пышными лугами, арт-инсталляциями и грациозным порханием бабочек в парке. Развлечения для всей семьи Посетите природный заповедник, уютное кафе и детские игровые площадки, чтобы сделать ваше пребывание на острове комфортным и наполненным приключениями. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода.
  • Не допускается: домашние животные, курение.
  • Режим работы: остров открыт ежедневно с 9:00 до 23:00, а Дом бабочек — с 9:00 до 18:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Аль-Нур
  • Дом бабочек
Что включено
  • Входные билеты
  • Доступ к арт-инсталляциям
  • Пользование детской игровой площадкой
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер на остров и обратно
Место начала и завершения?
Al Noor Island - Sharjah - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода
  • Не допускается: домашние животные, курение
  • Режим работы: остров открыт ежедневно с 9:00 до 23:00, а Дом бабочек - с 9:00 до 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
14 апр 2025
Отличное место для детей
А
Артём
11 мар 2025
Так как цена была очень доступной, сначала подумали, что я бронировал только остров. Но потом удивились, что в стоимость включены оба — остров и Дом бабочек.

Входит в следующие категории Шарджи

