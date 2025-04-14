Погрузитесь в атмосферу волшебства на острове Аль-Нур в тропической лагуне Шарджи.
Исследуйте Дом бабочек, наслаждайтесь арт-инсталляциями и природой, а также проведите время в уютном кафе и детских игровых зонах. Идеальное место для семейного отдыха и вдохновения.
Описание билетаОстров Аль-Нур — место чудес и вдохновения Отправьтесь в увлекательное путешествие на остров Аль-Нур, расположенный в тропической лагуне Шарджи. Этот знаменитый семейный уголок пробудит ваше воображение и подарит массу открытий. Остров и Дом бабочек признаны одной из лучших достопримечательностей региона. Наслаждайтесь пышными лугами, арт-инсталляциями и грациозным порханием бабочек в парке. Развлечения для всей семьи Посетите природный заповедник, уютное кафе и детские игровые площадки, чтобы сделать ваше пребывание на острове комфортным и наполненным приключениями. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Аль-Нур
- Дом бабочек
Что включено
- Входные билеты
- Доступ к арт-инсталляциям
- Пользование детской игровой площадкой
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер на остров и обратно
Место начала и завершения?
Al Noor Island - Sharjah - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода
- Не допускается: домашние животные, курение
- Режим работы: остров открыт ежедневно с 9:00 до 23:00, а Дом бабочек - с 9:00 до 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
14 апр 2025
Отличное место для детей
А
Артём
11 мар 2025
Так как цена была очень доступной, сначала подумали, что я бронировал только остров. Но потом удивились, что в стоимость включены оба — остров и Дом бабочек.
