Довольно интересный тематический парк, моим детям да и мне, очень понравился. Очень много героев кино и мультфильмов, шикарные горки. Время тут летит вообще незаметно. Столько много аттракционов и для детей

и для нас с мужем. Были здесь в выходной день, людей много, но персонал грамотно справляется со своими обязанностями, улыбчивые и доброжелательные. В первую очередь посещайте самые востребованные аттракционы: Мадагаскар, Голодные игры и Драконы. Провели здесь целый день, с самого утра и до вечера. Детвору с парка можно было вытянуть только за уши. Классное место, с радостью посетим его снова.

Шикарно. Антуражно. Стильно. Сказочно и можно бесконечно перечислять эпитеты. Перед приближением к парку - дорожка стилизована под размотанную кинопленку и соответственно вход в парк представляет огромную бабину. На входе по

обыкновению проходит досмотр вещей и не пускают со своей едой. Справа расположен прокат колясок и кресел для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Потом начинается аллея с кафе и магазинами. После аллеи центральный фонтан от которого секторально расходятся входные арки известных киностудий, где и находятся прекрасные аттракционы. В каждом павильоне есть развлечения как для самых маленьких так и подростков. Рекомендую к посещению всем без исключения!

Е Евгений

Хороший парк. Были в четверг, людей не много, больше всего было местных школьников. Их привезли к открытию на нескольких автобусах, но даже несмотря на это в большинстве аттракционов не было очередей. Детям до 4-5 лет развлечений не много, больше рассчитано на детей от 5 лет и старше. Взрослым тоже есть где развлечься. Можно провести здесь весь день.