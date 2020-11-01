Хочется встречи со Шреком, Кунг-фу пандой и охотниками за привидениями? Десятки блокбастеров ведущих кинокомпаний мира оживут и перенесут вас в иллюзорный мир супергероев голливудских фильмов и сказочных персонажей, благодаря 27
Описание экскурсии
Ворота в мир киноВ парке можно «приручить» дракона, познакомиться с деревней мощных викингов, подружиться со Шрэком, Кунг-Фу пандой, героями Мадагаскара, забавными синими человечками-смурфиками а также испытать «падение с неба» фрикаделек и узнать — что делают монстры на каникулах. А тех, кто любит экстрим, ждут миры «Голодных игр», загадочное подземное царство, жуткие привидения, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями. Добро пожаловать в мир, где вы можете сыграть главную роль и оживить в памяти свои любимые голливудские фильмы.
Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в парк Motion Gate
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Довольно интересный тематический парк, моим детям да и мне, очень понравился. Очень много героев кино и мультфильмов, шикарные горки. Время тут летит вообще незаметно. Столько много аттракционов и для детей
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Д
Шикарно. Антуражно. Стильно. Сказочно и можно бесконечно перечислять эпитеты. Перед приближением к парку - дорожка стилизована под размотанную кинопленку и соответственно вход в парк представляет огромную бабину. На входе по
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Е
Хороший парк. Были в четверг, людей не много, больше всего было местных школьников. Их привезли к открытию на нескольких автобусах, но даже несмотря на это в большинстве аттракционов не было очередей. Детям до 4-5 лет развлечений не много, больше рассчитано на детей от 5 лет и старше. Взрослым тоже есть где развлечься. Можно провести здесь весь день.
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Е
Классная идея! Очень хорошо все оформлено, ну и соответственно - дорого и популярно. Нам повезло, приехали до сезона и не было ни очередей, ни людей, прям красота. Сезон с ноября по апрель.
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A
Очень понравился парк как ребёнку так и взрослым. Будьте готовы что детей пускают в основном от 105см. Мы 100см,покупали обувь на высокой подошве.
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A
Зрелищно, захватывающе, получили колоссальное удовольствие всей семьей. потрясающая анимация, классные Атракционы, очень красиво
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