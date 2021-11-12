Хочется встречи со Шреком, Кунг-фу пандой и охотниками за привидениями? Десятки блокбастеров ведущих кинокомпаний мира оживут и перенесут вас в иллюзорный мир супергероев голливудских фильмов и сказочных персонажей, благодаря 27 тематическим аттракционам, включая 5 экстремальных горок.
Сделав «Шаг вперед», можно попасть в «Другой Мир», узнать «Как Приручить Дракона» или исследовать «Голодные Игры», встретиться с зомби, посетив Zombie Land, отправиться в Подземный Мир или Затерянную Деревню Смурфиков.
И это всё — со специалистами DreamWorks Animation, Sony Pictures Studios, Columbia Pictures, Lionsgate на захватывающих дух аттракционах.
А тем, кто особенно увлечён кино, можно побывать на съёмочных площадках в Studio Central и увидеть, как снимают фильмы и даже поучаствовать в этом.
Сделав «Шаг вперед», можно попасть в «Другой Мир», узнать «Как Приручить Дракона» или исследовать «Голодные Игры», встретиться с зомби, посетив Zombie Land, отправиться в Подземный Мир или Затерянную Деревню Смурфиков.
И это всё — со специалистами DreamWorks Animation, Sony Pictures Studios, Columbia Pictures, Lionsgate на захватывающих дух аттракционах.
А тем, кто особенно увлечён кино, можно побывать на съёмочных площадках в Studio Central и увидеть, как снимают фильмы и даже поучаствовать в этом.
Ближайшие даты:
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Описание
Ворота в мир киноВ парке можно «приручить» дракона, познакомиться с деревней мощных викингов, подружиться со Шрэком, Кунг-Фу пандой, героями Мадагаскара, забавными синими человечками-смурфиками а также испытать «падение с неба» фрикаделек и узнать — что делают монстры на каникулах. А тех, кто любит экстрим, ждут миры «Голодных игр», загадочное подземное царство, жуткие привидения, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями. Добро пожаловать в мир, где вы можете сыграть главную роль и оживить в памяти свои любимые голливудские фильмы.
Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет в парк Motion Gate
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
- Что не входит
- Еда и напитки
- Трансфер в оба конца (в зависимости от выбранного билета)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, воскресенье (11.00 - 19.00)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
i
i.sudare
12 ноя 2021
О
Олег
2 ноя 2020
Хороший парк, больше ориентирован на детей. Мега крутой атракцион 2d по фильму голодные игры, в зоне lion game, очень похож на атракцион в парке феррари в испании.
Л
Лиля
1 ноя 2020
Довольно интересный тематический парк, моим детям да и мне, очень понравился. Очень много героев кино и мультфильмов, шикарные горки. Время тут летит вообще незаметно. Столько много аттракционов и для детей и для нас с мужем. Были здесь в выходной день, людей много, но персонал грамотно справляется со своими обязанностями, улыбчивые и доброжелательные. В первую очередь посещайте самые востребованные аттракционы: Мадагаскар, Голодные игры и Драконы. Провели здесь целый день, с самого утра и до вечера. Детвору с парка можно было вытянуть только за уши. Классное место, с радостью посетим его снова.
Д
Дина
1 ноя 2020
Очень красивый парк, отличные аттракционы.
Е
Евгений
7 окт 2020
Классная идея! Очень хорошо все оформлено, ну и соответственно - дорого и популярно. Нам повезло, приехали до сезона и не было ни очередей, ни людей, прям красота. Сезон с ноября по апрель.
A
Antropch
14 мар 2020
Очень понравился парк как ребёнку так и взрослым. Будьте готовы что детей пускают в основном от 105см. Мы 100см,покупали обувь на высокой подошве.
Е
Евгений
16 фев 2020
Хороший парк. Были в четверг, людей не много, больше всего было местных школьников. Их привезли к открытию на нескольких автобусах, но даже несмотря на это в большинстве аттракционов не было очередей. Детям до 4-5 лет развлечений не много, больше рассчитано на детей от 5 лет и старше. Взрослым тоже есть где развлечься. Можно провести здесь весь день.
С
Светлана
15 фев 2020
Отличный огромный парк с развлечениями для деток любого возраста(предпочтительнее ростом от 105 см, тогда будет доступно много интересных аттракционов!) Везде есть навесы создающие тень и с вентиляторами в добавок, поэтому ожидать в очереди вполне комфортно:) Сами аттракционы небывалой красоты!!! Все очень масштабно! Обязательно надо посетить именно этот парк!!!
A
ALEXANDER
1 фев 2020
Зрелищно, захватывающе, получили колоссальное удовольствие всей семьей. потрясающая анимация, классные Атракционы, очень красиво
Д
Дача
12 июня 2019
Шикарно. Антуражно. Стильно. Сказочно и можно бесконечно перечислять эпитеты. Перед приближением к парку - дорожка стилизована под размотанную кинопленку и соответственно вход в парк представляет огромную бабину. На входе по обыкновению проходит досмотр вещей и не пускают со своей едой. Справа расположен прокат колясок и кресел для передвижения лиц с ограниченными возможностями. Потом начинается аллея с кафе и магазинами. После аллеи центральный фонтан от которого секторально расходятся входные арки известных киностудий, где и находятся прекрасные аттракционы. В каждом павильоне есть развлечения как для самых маленьких так и подростков. Рекомендую к посещению всем без исключения!
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