Довольно интересный тематический парк, моим детям да и мне, очень понравился. Очень много героев кино и мультфильмов, шикарные горки. Время тут летит вообще незаметно. Столько много аттракционов и для детей и для нас с мужем. Были здесь в выходной день, людей много, но персонал грамотно справляется со своими обязанностями, улыбчивые и доброжелательные. В первую очередь посещайте самые востребованные аттракционы: Мадагаскар, Голодные игры и Драконы. Провели здесь целый день, с самого утра и до вечера. Детвору с парка можно было вытянуть только за уши. Классное место, с радостью посетим его снова.